B2B w social mediach. Oto kluczowe wskaźniki związane z tą aktywnością firm

źródło: Pixabay

Zespoły zajmujące się marketingiem B2B, podobnie jak w B2C powinny uważnie słuchać co społeczność mówi o firmie i marce. W tym celu można korzystać z powszechnie dostępnych funkcji wyszukiwania w samych serwisach oraz w Google. Istnieją również specjalnie narzędzia do identyfikowania źródeł konwersacji, takie jak Sprout Social, Hootsuite i TweetDeck.

Zawsze warto pamiętać, że media społecznościowe wymagają szybkiej reakcji. 42% użytkowników social mediów oczekuje odpowiedzi w ciągu godziny. Szybkość reakcji nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych, gdy po stronie klientów emocje mogą wziąć górę nad rozsądkiem. Dlatego warto opracować schematy postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Efekty działań ukierunkowanych na klienta biznesowego również powinno się odpowiednio mierzyć. W przypadku B2B kluczowe wskaźniki są nieco inne niż w B2C. Są to głównie:

• zaangażowanie – ilość działań podejmowanych przez kogoś, kto odwiedza lub widzi firmowy profil. To mogą być znaczniki z kategorii „lubię," udostępnienia lub komentarze. Wskaźnik ten może również obejmować działania związane z polubieniem profilu lub wejściem na stronę internetową,

• dotarcie – wskaźnik pokazujący liczbę osób, która zobaczyła opublikowaną treść i rozpowszechniła ją przez serwisy społecznościowe. Na Facebooku i Instagramie tzw. zasięg organiczny (generowany bez wykupywania narzędzi reklamowych) uwarunkowany jest złożonymi algorytmami. Twoje wpisy będą widoczne dla potencjalnie zainteresowanych użytkowników, ale w większości będzie to społeczność już skupiona wokół profilu. Platformy social media chcą zarabiać, dlatego sukcesywnie limitują zasięg organiczny. Co to oznacza? Jeśli chcesz dotrzeć do naprawdę dużej grupy, powinieneś wykorzystywać narzędzia reklamowe dostępne w serwisach. Są one bardzo elastyczne i pozwalają tworzyć naprawdę skuteczne kampanie reklamowe.

• liczba fanów profilu – z uwagi na limitowanie zasięgu organicznego, dla zarządzającego profilem kluczowe jest zbudowanie odpowiednio dużej społeczności. Ważne, by fanami byli ludzie realnie zainteresowani Twoją firmą i produktami, a nie przypadkowe osoby!

• przekierowanie na stronę internetową – to zdecydowanie jeden z najbardziej użytecznych wskaźników konwersji, ponieważ pokazuje liczbę osób, które odwiedziły serwis internetowy dzięki działaniom podjętym w serwisie społecznościowym.

Obecnie najczęściej wykorzystywane przez marketing platformy społecznościowe to Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat i Pinterest. Coraz więcej użytkowników można też znaleźć na platformach o mniejszym zasięgu, takich jak: Kik, WhatsApp czy Periscope.