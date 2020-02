Bartosz Krawczyński nowym Senior Art Director w agencji Cape Morris

Bartosz Krawczyński, Senior Art Director w Cape Morris

Bartosz Krawczyński objął stanowisko Senior Art Directora w Cape Morris. Do agencji dołączył w grudniu 2019 roku, a wcześniej był związany m.in. The Digitals i OS3. W ramach nowych obowiązków jest on odpowiedzialny za zespół zajmujący się tworzeniem konceptów kreatywnych.

– Bardzo się cieszę, że Bartek wesprze naszą agencję swoim doświadczeniem i talentem. Jestem przekonany, że z jego pomocą rozwiązania, które oferujemy naszym klientom w zakresie marketingu zintegrowanego zyskają nową wartość – mówi Mateusz Walaszczyk, Client Service Director w Cape Morris.

Bartosz Krawczyński pracuje w branży reklamowej od 2007 roku. Ma na swoim koncie projekty dla m.in.: STOCK, PKO BP, AXA, Wedel, Volvo, Netia, Unilever, Polkomtel, Warka, Lotos. W latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w zakresie projektowania graficznego w firmie Unigroup. W 2011 roku objął stanowisko Art Directora w agencji The Digitals, a następnie 2013 roku awansował na stanowisko seniorskie. W firmie należącej do Grupy S/F pracował aż do 2019 roku. W międzyczasie na krótko związał się z agencją OS3. Oprócz tego ma na swoim koncie m.in. nagrody Effie dla klientów AXA Polska i Amundsen Vodka. Studiował na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Cape Morris jest agencją strategiczno-kreatywną. Zajmujące się obsługą marketingową, oferując niestandardowe rozwiązania, które wykraczają poza utarte schematy. Do obsługiwanych przez nią marek należą: Tefal, Krups, Bracia Sadownicy czy Zyrtec UCB.

Więcej na temat zmian personalnych w branży marketingowej znajdziesz w serwisie Interaktywnie.com, w zakładce "Personalia". Z kolei raporty znajdujące się w zakładce "raporty" zawierają obszerne publikacje z kompleksową wiedzą na tematy dotyczące marketingu online.