Domowe zasady ekranowe, czyli nowa kampania społeczna dotycząca nadużywania urządzeń ekranowych

Telefon. Fot.: Khusen Rustamov, Pixabay

Co ósmy nastolatek (12%) problematycznie używa internetu , a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Tymczasem czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem mediów cyfrowych jest dobra relacja z rodzicami i jasno ustalone zasady regulujące korzystanie z urządzeń ekranowych w domu. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę startuje z nową kampanią pn. „Domowe zasady ekranowe”.

Celem nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie – rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok, czy jakość snu. Na potrzeby kampanii, eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opracowali zestaw praktycznych wskazówek, dzięki którym rodzice w świadomy sposób będą mogli ustalić zasady i czas korzystania z mediów cyfrowych dla wszystkich członków rodziny.

Ekrany są coraz bardziej obecne w naszych domach. Zdarza się, że używamy ich nadmiarowo i ze szkodą zarówno dla relacji rodzinnych, jak i zdrowia domowników. Problem dotyczy nie tylko dzieci, ale też rodziców, dlatego proponujemy rozwiązania obejmujące całą rodzinę. Zachęcamy do refleksji na temat roli ekranów w naszym domu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich domowników – czy nie korzystamy z nich nadmiarowo, czy dbamy o dostęp dzieci jedynie do pozytywnych i bezpiecznych treści, czy zapewniamy dzieciom odpowiednią dawkę snu, ruchu, kontaktów rodzinnych i rówieśniczych – mówi Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Czy wiemy, co dzieci robią w internecie?

Przygotowując się do kampanii, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badanie, z którego wynikło, że co ósmy polski nastolatek (12%) problematycznie używa internetu. Problematyczni użytkownicy to częściej dziewczęta (14%) niż chłopcy (9%) oraz starsze (15–17 lat) niż młodsze (12–14 lat) nastolatki (15,0% vs 9,5%,).

Co czwarty badany nastolatek (25%) deklaruje, że jego rodzice nie rozmawiają z nim o bezpieczeństwie online, a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Oznacza to, że rodzice często nie wiedzą, co ich dzieci oglądają w internecie i z kim się kontaktują.

Tymczasem z badań wynika, że czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem urządzeń ekranowych jest dobrze zbudowana relacja z rodzicami oraz uważność i zainteresowanie rodziców tym, co w życiu dziecka dzieje się, i co jest dla niego ważne. Zbudowanie tej relacji nie jest łatwe w świecie zdominowany przez ekrany. Pomóc może w tym rodzinny plan dotyczący korzystania z mediów elektronicznych, który powinien być wdrożony już od pierwszych lat życia dziecka i dotyczyć całej rodziny. Rodzice w tej kwestii powinni wykazać się dużą uważnością i konsekwencją, gdyż swoimi postawami modelują zachowania u dzieci i jeśli sami nie ograniczą dostępu do sieci, nie będą dla swoich podopiecznych wiarygodni.

Domowe zasady ekranowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stworzyła zestaw praktycznych zasad korzystania z urządzeń ekranowych w domu. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące m.in.: rekomendowanego, dziennego czasu spędzanego przed ekranem, miejsc i przestrzeni bez ekranów w domu, zalecanych kategorii zasobów internetowych, zasadności korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej itp. Wszystkie rekomendacje rozpisane zostały w odniesieniu do wieku dzieci (0-18 lat). Ważne, aby wypracowane przez rodziców zasady uwzględniały wiek dziecka, jego potrzeby oraz były polem do wspólnej dyskusji, dlaczego są potrzebne i czemu mają służyć.

Platformę kampanii stanowi strona internetowa rodzice.fdds.pl, na której znajduje się szereg eksperckich artykułów dotyczących m.in.: rozpoznawania syndromów uzależnienia od sieci, wpływu nadużywania ekranów na rozwój mózgu dziecka, sposobów zapobiegania uzależnianiu i budowania relacji z dzieckiem.

- Wielu rodziców nie rozmawia z dziećmi o ich cyfrowej aktywności. A ta jest intensywna i zaczyna się w coraz młodszym wieku. Fundacja Orange prowadzi darmowy program dla szkół MegaMisja, w którym uczy dzieci zdrowych nawyków korzystania z technologii. Ale ważne jest także to, jaki przykład widzą one w swoich domach. Dlatego włączamy się do kampanii, która zachęca całe rodziny do wspólnego ustalania granic i zasad używania urządzeń cyfrowych – ważne, żeby dotyczyły wszystkich domowników – mówi Ewa Krupa, Prezeska Fundacji Orange.

Ważnym elementem kampanii są też podcasty - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę debiutuje w tej formie przekazywania informacji. Podcasty mają formę wywiadów z ekspertami, wśród których są m.in.: Natalia Fedan – psycholożka, trenerka metody Self-Reg, Małgorzata Musiał – pedagog i autorka bloga „Dobra Relacja”, Katarzyna Kalinowska – psycholożka, trenerka Fundacji Family Lab Polska i autorka projektu „Przystanek Relacja”, a także Joanna Dulińska – psychoterapeutka i superwizorka. Podcasty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dostępne są na platformach: Anchor, SoundCloud, Spotify oraz YouTube.

- Rozwijając Facebooka i inne nasze platformy, stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Zależy nam, aby ludzie mieli pełną kontrolę nad czasem, który spędzają korzystając z naszych usług. Dlatego tworzymy takie narzędzia jak Czas spędzony na Facebooku, dostępne w menu Ustawienia i Prywatność. Z tego samego powodu cieszymy się, że możemy wspierać kampanię „Domowe zasady ekranowe”, ponieważ nawet najskuteczniejsze narzędzia nie mają prawa działać, jeśli zabraknie świadomości i rozmowy na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci – mówi Jakub Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.

Kampania „Domowe zasady ekranowe” jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, a głównym jej partnerem jest Fundacja Orange. Kampanię wspiera również Facebook Polska, a w pozyskiwaniu mediów wsparł fundację dom mediowy Zenith.