HashtagChallenge, czyli nowy format dla polskich reklamodawców na TikToku

Hasztag jest obecnie jednym z kluczowych narzędzi stosowanych w mediach społecznościowych. Dzięki niemu #HashtagChallenge stał się jednym z najatrakcyjniejszych formatów na TikToku, zarówno z punktu widzenia marek, jak i użytkowników. W odpowiedzi na upodobania firm i internautów, od tego roku tego typu format jest dostępny w tym serwisie również dla polskich reklamodawców.

Liczba tiktokerów w Polsce już dawno przekroczyła dwa i pół miliona. Do zalet tego serwisu na pewno można zaliczyć content, czyli krótkie filmiki, które tworzą użytkownicy. Często nie są one doskonałe, ale dzięki temu bardziej autentyczne. Mają również dużą szansę szybko stać się viralami. Dodatkowo aplikacja dostarcza treści zaraz po zarejestrowaniu i nie wymaga „śledzenia” kogokolwiek.

Dostępne formaty na TikToku

Na TikToku istnieje kilka formatów, które szczególnie angażują użytkowników, np. duety, lip sync czy właśnie #HashtagChallenge. Do uruchomienia tego ostatniego wystarczy kilka kroków – stworzenie filmu, wybranie towarzyszącej mu piosenki i rzucenie wyzwania innym osobom do stworzenia własnej wersji z użyciem konkretnego hasztagu i podkładu muzycznego. #HashtagChallenges inicjowane są przez twórców aplikacji, samych użytkowników oraz marki.

Promocja marki na TikToku

W 2018 roku Guess nawiązało pierwszą współpracę z TikTokiem, tworząc hashtag #InMyDenim. Marka opublikowała kilka filmików i pozwoliła użytkownikom działać. W materiałach wideo pokazywali oni, jak zmieniają swój monotonny ubiór w strój w stylu glamour. Oczywiście za sprawą jeansów Guess. Filmiki z #InMyDenim zostały obejrzane ponad 38 milionów razy.

– Wyniki osiągane dzięki formatowi #HashtagChallenge są naprawdę spektakularne. To wyświetlenia często liczone w milionach przy stosunkowo niskim koszcie dotarcia. Taka reklama jest również mocno angażująca, a nierzadko użytkownicy nabywają dany produkt, by móc go pokazać w swoim wideo – mówi Marta Zarosa, Head of Social Audience w Open Mobi.

#HastagChallenge jako format reklamowy

#HastagChallenge w aplikacji widoczny jest dla każdego, zarówno dla twórców, jak i użytkowników-obserwatorów, bez żadnych ograniczeń. TikTok, z uwagi na jego potencjał, rozwinął go także jako format reklamowy. Od tego roku dostępny jest również w Polsce, m.in. za pośrednictwem agencji Open Mobi. Hasztag jako reklama wyświetlany jest na banerach w ogólnej wyszukiwarce, jako sponsorowany hasztag, a także przypięty jest u góry strony w wyszukiwarce muzyki rekomendowanej do tiktoków (czyli filmików).Tworzona jest również strona dedykowana #HashtagChallenge.

Gdzie jeszcze tkwi szansa dla marek? Dzięki #HashtagChallenges użytkownicy sami stają się współtwórcami treści dla brandu. Życie challengu nie kończy się też wraz z zakończeniem kampanii reklamowej. Użytkownicy nadal mogą tworzyć swoje wideo pod danym hasztagiem, a także widzą wszystkie treści zamieszczone do tej pory na platformie. Marki mają więc dodatkowo szansę zidentyfikowania najlepszych, najbardziej angażujących twórców, co pozwoli na wyłonienie prawdziwych ambasadorów. M.in. w ten sposób TikTok dociera do pokolenia Z, które stanowi dziś jedno z największych wyzwań dla marketerów.