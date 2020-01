Kamil Kołak nowym Account Directorem w Publicis Groupe

Kamil Kołak - Account Director w Publicis Groupe

Nowym Account Directorem w Publicis Groupe został Kamil Kołak. Zasilił on szeregi zespołu PlatformGSK, odpowiedzialnego za obsługę mediową GlaxoSmithKline.

Kamil Kołak posiada ponad 12-letnie doświadczenie w branży marketingowej, które zdobywał w agencjach mediowych: Mediacom, Mindshare oraz OMD. Wśród obsługiwanych przez niego dotychczas klientów były firmy:: P&G, Danone, Mazda, Ford, Chanel, Media Expert, Ryanair oraz GSK. Tworzył i realizował strategie komunikacji na wszystkie rynki środowej i wschodniej Europy. Wspólnie ze swoimi klientami zdobywał nagrody i wyróżnienia w kluczowych konkursach branżowych: Effie Awards, Innovation i Polish Esport Awards. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończył studia o kierunku marketing i zarządzanie.

Publicis Groupe do którego dołączył jest jednym z największych holdingów reklamowych na świecie i globalnym liderem w dziedzinie marketingu, komunikacji, transformacji cyfrowej napędzanych danymi, technologią i kreatywnością, które pozwalają tworzyć indywidualne doświadczenia konsumentów z markami na masową skalę. W Polsce Publicis Groupe zatrudnia blisko 1500 osób. Organizacja działa w oparciu o model operacyjny Power of One, którego ideą jest integracja i rozwój kompetencji gwarantujących obecnym i przyszłym klientom Grupy coraz większą wartość biznesową z realizowanych dla nich zadań. Na polskim rynku w ramach Publicis Groupe działają agencje marketingowe, skupione w obszarach kompetencyjnych: Creative & Content (Saatchi & Saatchi, Publicis, Leo Burnett, LiquidThread), Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics), Public Relations (MSL, Publicis Consultants), Commerce (Digitas, &IS), Production (Prodigious), Data Science oraz Investment.

