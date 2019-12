Kampanie PPC w 2019 roku. Podsumowanie zmian

smartfon, seo, ppc, fot. free-photos, pixabay

Dłuższy format reklamy na Youtube, usunięcie kolumny „średnia pozycja” w Google Ads, a także dodatkowa linijka w reklamach typu „tylko połączenie”. To tylko niektóre zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sprawdzamy, jaki z perspektywy kampanii PPC był 2019 rok.

Nowości na YouTube

W zakresie kampanii PPC duże zmiany objęły formaty reklam na YouTube. Do popularnych „sześciosekundówek” dołącza dłuższy, 15-sekundowy format, którego wprowadzenie podyktowane jest oczekiwaniami marketerów mających trudności w zawarciu całego przekazu reklamowego w krótszej formie. Kolejną istotną innowacją w kampaniach TrueView jest YouTube For Action – reklamy wzbogacone o widoczne dla użytkowników wezwania do działania, które po kliknięciu przenoszą na witrynę reklamodawcy. Wprowadzenie formatu video, który umożliwia dokonanie akcji bezpośrednio z reklamy na YouTube, sporo zmienił w planowaniu strategii digital marketingowej oraz optymalizacji obecnych działań dla klientów z większym budżetem. W tym roku po raz pierwszy oprócz filmów, oglądaliśmy na YouTube reklamowane produkty, które pojawiły się tam za sprawą Google Zakupy.

– Dla specjalistów PPC, to dobra wiadomość, ale musimy pamiętać, że kampania produktowa prowadzona na kanale, którego użytkownicy niekoniecznie są zainteresowani zakupami, będzie przynosić inne wyniki od tej prowadzonej w wyszukiwarce Google – mówi Marta Machura, Starszy Specjalista ds. kampanii PPC w Grupie TENSE.

Usunięcie kolumny „średnia pozycja” w Google Ads

Optymalizacja kampanii to podstawowe działanie pozwalające na uzyskanie najlepszych efektów i zwrotów z nakładów na reklamę. W gronie podstawowych wskaźników, na które zwracano uwagę, była średnia pozycja reklamy. Obecnie nie ma do niej dostępu. Wspomniana kolumna została wycofana i zastąpiona dwoma nowymi wymiarami: % wyświetleń u góry strony oraz % wyświetleń na najwyższej pozycji.

Wizyty w sklepie online włączone do inteligentnego określania stawek

Jednym ze skutków kampanii PPC jest także wzrost wizyt w sklepie offline. Aby ułatwić użytkownikom Google Ads optymalizację kampanii pod konwersje nie tylko internetowe, ale również te „w realu”, Google dodało wizyty w sklepie stacjonarnym do strategii inteligentnego określania stawek. Na razie opcja jest dostępna tylko w kampanii w sieci wyszukiwania i produktowej, ale kto wie – może w przyszłym roku będzie dostępna w szerszym zakresie.

Dodatkowa linijka w reklamach typu „tylko połączenie”

Od kilku lat słyszymy o wzroście sprzedaży na telefonach komórkowych, a w wielu branżach usługowych połączenia telefoniczne są jednym z podstawowych źródeł konwersji – zwłaszcza, kiedy na stronie nie ma podanych cen usług. Jedną z kolejnych tegorocznym nowości jest dodatkowa linijka w reklamach typu „tylko połączenie”, dzięki której przekazujemy dodatkowe informacje o usłudze bądź produkcie. Obecnie możemy skorzystać z dwóch nagłówków po 30 znaków oraz opisu reklamy wydłużonego do 90 znaków.

Ulepszony koszt kliknięcia

Teraz możemy optymalizować kampanię nie tylko pod kątem konwersji, ale również wartości konwersji. Jest to o tyle istotne, że przecież konwersja konwersji nie równa, a z reguły przedsiębiorcy walczą o te największe.