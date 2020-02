Kontrola rodzicielska na TikToku. Nowa funkcja serwisu

TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji dostępnych w sklepach Google Play i Apple Store. Użytkownicy dodają na niej krótkie filmiki, gdzie często tańczą do ulubionej muzyki, bądź też prezentują śmieszne zachowania. W Polsce aplikacja ta również jest bardzo popularna (pobrano ją już 5,7 mln razy), a na całym świecie może się pochwalić łącznie ponad miliardem pobrań. Obecnie największą grupą użytkowników serwisu są młodzi ludzie, których wiek nie przekracza 24 lat. Dlatego też twórcy TikToka przygotowali nową funkcję, która ma na celu usprawnienie kontroli rodzicielskiej nad aplikacją.

Przedsiębiorstwo zajmujące się rozwojem aplikacji uruchomiło tryb kontroli rodzicielskiej, które pozwala powiązać konto dziecka i rodzica lub opiekuna. Dzięki temu rodzice mogą kontrolować czas, jaki dzieci spędzają podczas przeglądania filmików. TikTok pozwala na zarządzanie czasem za sprawą prostej funkcji. Opiekun może ustawić ograniczenia takie jak blokada wiadomości przychodzących od konkretnych kont. Można także całkowicie zablokować bezpośrednie wiadomości. Oczywiście jest także opcja ograniczenia treści, które będą pojawiać się nastoletniemu użytkownikowi TikToka. Autorzy aplikacji chcą, aby osoby korzystające z programu bawili się dobrze bez względu na wiek. Dlatego osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco monitorują treści publikowane na platformie.

Oprócz samych ograniczeń związanych z treściami autorzy aplikacji TikTok doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak dużo czasu użytkownicy poświęcają na przeglądanie filmików. Dlatego też przedsiębiorstwo współpracuje z najpopularniejszymi twórcami materiałów wideo, aby wspólnie promować czas spędzony poza światem wirtualnym. To ważne, ponieważ zatracenie się w świecie online nie prowadzi do niczego dobrego. Szczególnie, jeśli mamy na myśli młode osoby.

- Młodzi ludzie często nie są świadomi zagrożeń ze świata online. Mogą przypadkowo trafić na treści, które nie są odpowiednie dla nich. Dodatkowo poświęcają zdecydowanie za dużo czasu na różne aplikacje, a przez to psują się prawdziwe relacje, o zdrowiu nie wspominając. Dlatego też cieszy świadomość twórców TikToka związana z zarówno monitorowaniem treści, jak i czasem spędzonym podczas przeglądania materiałów wideo dostępnych w aplikacji. Warto jednak we własnym zakresie kontrolować to, co nasze dziecko przegląda w sieci. Odpowiednia kontrola rodzicielska jest w tej kwestii niezastąpiona - sugeruje Mariusz Politowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa w Bitdefender.