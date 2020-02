Małgorzata Socha testuje sofę, czyli nowa kampania salonów Agata

agata, reklama, spot, meble, fot. Agata

W stacjach telewizyjnych pojawił się nowy spot Salonów Agata z udziałem Małgorzaty Sochy. Ambasadorka marki ponownie wciela się w rolę doradcy, który potrafi pomóc w zakupie nawet bardzo wymagającym klientom.

Nowy spot zaskakuje przede wszystkim humorystyczną konwencją i barwnym monologiem. Jego bohaterami są mąż i żona, którzy stają przed nie lada wyzwaniem – wyborem wymarzonej sofy. Para szuka modelu, który sprosta ich oczekiwaniom. Takie decyzje często stają się powodem drobnych sprzeczek małżeńskich – żona szuka modelu idealnego – miękkiego i wygodnego, mąż natomiast podchodzi do sprawy z mniejszym zaangażowaniem. Z pomocą bohaterom przychodzi Małgosia Socha, która bez trudu odnajduje się w tej sytuacji i staje się dzielnym testerem mebla.

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas koncepcję kreatywną całej serii spotów reklamowych marki Agata, a najnowsza historia jest tego doskonałym dowodem. Perypetie bohaterów ukazane są jak zawsze w przewrotny i nieco przejaskrawiony sposób. Chcemy, żeby każdy widz mógł znaleźć w nich pierwiastek siebie oraz spojrzeć z humorem i dystansem na codzienne sytuacje, które mogą przytrafić się każdemu z nas – komentuje Krzysztof Wadas, dyrektor ds. marketingu Agata S.A.

Kampanii reklamowej w telewizji, radiu i internecie towarzyszy również informacja o akcji promocyjnej w tej sieci salonów. Od 12 lutego do 7 marca Klienci mają możliwość spłaty zakupów w 30 ratach 0% bez dodatkowych kosztów albo skorzystania z rabatów – aż do 30% na wszystkie produkty.

Za kreację i realizację całej kampanii „Dla każdego coś” odpowiada agencja PZL.

Agata to działająca w Polsce sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Obejmujące 28 lokalizacji znajdujących się w dużych i średnich miastach kraju. Firma sprzedaje również online. Oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni i kuchni, a także szeroką gamę produktów i rozwiązań do aranżacji wnętrz. W sumie zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 członków i producentów kilkudziesięciu marek.