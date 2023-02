Małgorzata Socha, Ewa Kasprzyk, fot. Salony Agata

Małgorzata Socha, Ewa Kasprzyk i Tomasz Pągowski w najnowszym spocie telewizyjnym Salonów Agata promują modułowe meble kuchenne Qubik. W ramach tej oferty, do wyboru klientów oferowanych jest aż 130 korpusów, 30 frontów i 20 blatów, dzięki którym można stworzyć kuchnię dopasowaną pod wymiar pomieszczenia. W takiej kuchni jest wszystko to, co potrzebne! I właśnie o tym przekonują ambasadorzy marki w zabawnym dialogu otwierającym spot.

Tomasz Pągowski odhacza z listy największe zalety mebli modułowych Qubik, sprawdzając zarówno kwestie istotne dla Klientów – jak 15-letnia, bezpłatna gwarancja czy szybka dostępność – jak i praktyczne rozwiązania. Asystentka, która towarzyszy mu w sklepie potwierdza, że w kuchni Qubik wszystko „jest”.

- Nowy spot podkreśla kompleksowość rozwiązania, jakim są meble modułowe Qubik. Bohaterowie naszego spotu akcentują w nim najważniejsze korzyści, których w przypadku tej linii produktowej jest naprawdę wiele. Zależy nam, żeby dostarczać klientom nie tylko funkcjonalne rozwiązania, ale również atrakcyjną ofertę. Cały spot przygotowany w ramach platformy komunikacji „W Salonach Agata dla każdego coś: polecają projektanci” został ubrany w charakterystyczną dla naszej marki, zabawną konwencję - komentuje Krzysztof Wadas, dyrektor ds. marketingu Salonów Agata.

Dowolna konfiguracja mebli modułowych Qubik

Zestaw daje możliwość stworzenia niemal każdej konfiguracji. Każdy sprzęt kuchenny ma tu swoje miejsce, niezależnie od wielkości samego pomieszczenia. A wszystko dzięki sprytnym rozwiązaniom, jak obrotowe półki na garnki czy wysuwane kosze cargo, które sprawiają, że łatwo można zagospodarować kuchenną przestrzeń. Prosty jest również sam proces stworzenia wymarzonej kuchni. Projekt można wykonać samodzielnie w konfiguratorze online bądź w salonie, gdzie eksperci doradzą, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Meble dostępne są nawet w 7 dni od zamówienia i objęte są 15-letnią, bezpłatną gwarancją. Dużym ułatwieniem dla klientów jest także opcja dokupienia kuchennych sprzętów AGD w sieci Salonów Agata.

- Dzięki naszym ergonomicznym i funkcjonalnym rozwiązaniom kuchnia staje się przyjaznym miejscem dla wszystkich domowników. W ofercie mamy meble w różnych stylach, w zróżnicowanych rozmiarach, zarówno do zabudowy dolnej, jak i górnej, szeroki wybór blatów, frontów kuchennych, a nawet uchwytów, które mogą odmienić przestrzeń kuchenną. Dzięki temu można samodzielnie stworzyć projekt kuchni, idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb - mówi Paulina Skaba, ekspertka ds. mebli kuchennych w Salonach Agata.

Za koncept kreatywny kampanii odpowiada agencja PZL.

