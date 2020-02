Mieczysław Szcześniak promuje kampanię Mała książka - wielki człowiek

czytanie, dziecko, czytelnictwo, książka, fot. stocksnap, pixabay

W ramach nowej odsłony kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” zachęcającej najmłodszych do czytania książek, w sieci pojawił się teledysk z udziałem Mietka Szcześniaka. Dzięki akcji „Mała książka - wielki człowiek” w bibliotekach publicznych na terenie całego kraju rozdawane są wyprawki czytelnicze dla najmłodszych.

Piosenka i teledysk to kolejne elementy kampanii, które mają zachęcić do sięgania po książki oraz wyrobienia nawyku regularnego odwiedzania bibliotek.

- Inspiracją do napisania tekstu piosenki były wspomnienia z dzieciństwa. W moim, rodzinnym domu znajdowało się mnóstwo książek, więc czytanie było czymś naturalnym – wyjaśnia Igor Jaszczuk autor tekstu i muzyki do piosenki „Mała książka – wielki człowiek”.

- W piosence znajdziemy odniesienia do najpopularniejszych utworów książkowych dla dzieci takich jak: „Królewicz i żebrak”, „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, czy „Nowe szaty cesarza”. Tekst piosenki i teledysk zachęcają dzieci do wyruszenia w niezwykłą, pełną magii czytelniczą podróż – dodaje producent teledysku Łukasz Adamowicz.

Producentem klipu jest ClickAd Interactive.

Obecna odsłona kampanii

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie z rodzicem do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…” z ilustracjami wybitnego artysty Józefa Wilkonia.

Dodatkowo w ramach akcji, rodzice otrzymują broszury informacyjne o roli czytania w życiu dziecka. Dzięki kampanii, Instytut Książki chce dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, które mogą mieć wpływ na wyrobienie u dzieci nawyku czytania, czyli rodziców, opiekunów, wychowawców i bibliotekarzy.

"Mała książka - wielki człowiek" to kampania społeczna promująca czytelnictwo wśród najmłodszych, którą Instytut Książki realizuje nieprzerwanie od grudnia 2017 roku. Od tego czasu na oddziałach położniczych szpitali w całej Polsce wszystkim noworodkom są rozdawane Wyprawki Czytelnicze. W 2018 roku zakres kampanii rozszerzono o biblioteki publiczne, w których są rozdawane specjalne pakiety książkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od początku trwania kampanii Instytut Książki przekazał już Małym Czytelnikom prawie milion książek.

„Książka na receptę”

„Mała książka - wielki człowiek” to nie jedyna kampania promująca czytelnictwo. Jak opisywaliśmy wcześniej w interaktywnie.com, LoveBrands Relations oraz Fundacja Powszechnego Czytania połączyły siły w ramach projektu „Książka na receptę”.

Fundacja Powszechnego Czytania zajmuje się propagowaniem idei codziennego głośnego czytania dzieciom, a tym samym włączenie rekomendacji codziennej lektury do praktyk profilaktyki rozwojowej wśród całego personelu medycznego otaczającego oczekujących i młodych rodziców. Jak wynika z licznych badań i opracowań regularne głośne czytania dziecku jest najprostszą oraz najskuteczniejszą z czynności, która może skutecznie wspomóc rozwój psychospołeczny dziecka. Z tego powodu Fundacja Powszechnego Czytania zdecydowała się na rozpoczęcie programu „Książka na receptę. Recepta na sukces”, której celem jest zachęcenie do przepisywania przez środowisko lekarskie czytania książek dzieciom, analogicznie do leków na receptę.