o2 prezentuje nowy wygląd serwisu

Zupełnie nowy układ serwisu, przejrzysty interfejs, dobrze wyeksponowane zdjęcia i wyraźne tytuły to główne zmiany widoczne w nowej odsłonie serwisu o2. Nawigację po serwisie ułatwia przedstawienie części materiałów redakcyjnych w dedykowanych sekcjach. Zgodnie z założeniami, głównym celem o2 jest łączenie wiadomości i treści rozrywkowych w atrakcyjnej dla użytkownika formie.

Serwis o2 stawia na wiadomości i treści rozrywkowe z całego świata, które prezentuje bez zadęcia. W atrakcyjnej formie łączy newsy, multimedia i treści z mediów społecznościowych. W nowej odsłonie wyróżniono sekcje popularne wśród użytkowników: Puls dnia, Cytat dnia i Dawka dobrego newsa, czyli pozytywne historie pokazujące kreatywnych ludzi, które wyróżniają o2 na tle konkurencji.

– Nowe o2 jest dużo bardziej przejrzyste i dynamiczne. Podczas projektowania serwisu zależało nam również na podkreśleniu rozrywkowej funkcji mediów, dlatego można w nim znaleźć informacje różnej wagi oraz angażujące formaty, jak np. lubiane przez użytkowników quizy – mówi Michał Chabas, dyrektor zarządzający o2.

W najbliższym czasie, wprowadzona zostanie również dodatkową funkcjonalność quizów, która będzie dostosowywać ich tematykę do indywidualnych preferencji użytkownika. Serwis wykorzystuje także innowacyjne rozwiązania Big Data, stosowane w Wirtualnej Polsce.

– Serwis wykonany został w oparciu o technologię stosowaną i sprawdzoną w wielu naszych serwisach tj. React, Node.js, Golang, co pozwala nam efektywniej rozwijać nasze produkty, ułatwia emisję reklam i dobrze wpływa na szybkość ładowania się stron – mówi Sławomir Kuncewicz, dyrektor departamentu software development w Wirtualnej Polsce.

Prace projektowe rozpoczęto od analizy zachowań użytkowników oraz badań jakościowych dotychczasowego o2. Zorganizowane zostały też serie warsztatów ze wszystkimi działami organizacji, których dotyczy nowe o2. Pozwoliło to wypracować serwis, który odpowiada na potrzeby nowej strategii redakcji, SEO, biznesu i technologii.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem strony głównej WP i o2, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w grudniu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,5 mln Polaków.

Przychody ze sprzedaży holdingu Wirtualna Polska po trzech kwartałach 2019 roku, wzrosły o niemal jedną trzecią i wyniosły 519 mln złotych. W górę poszła również EBITDA grupy, która urosła o prawie 20 procent rok do roku i według MSSF16, wyniosła 145 mln zł. Niestety na poziomie netto firma w tym okresie odnotowała spadek o 10,4 procent rok do roku, a zysk miał wartość 44,273 mln zł. Stratę EBITDA przyniósł natomiast segment TV. W odniesieniu do inwestycji, spółka może się pochwalić m.in. przejęciem AutoCentrum.pl.