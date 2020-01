Plus buduje komercyjną sieć 5G

wifi, miasto, internet, fot. Cisco

W pierwszym kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w Polsce będą mogli korzystać z sieci 5G. Polkomtel, operator sieci Plus, należący do Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna bowiem budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci bazującej na tej technologii. Nowa sieć 5G powstanie na częstotliwości 2600 MHz TDD. Operator zdecydował się na inwestycję ze względu na zapotrzebowanie rynku na coraz szybszy, niezawodny i stabilny transfer coraz większej ilości danych.

Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na wspomnianej już częstotliwości 2600 MHz TDD.

– Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

7 miast

Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone posiadane przez Grupę zasoby w paśmie 2600 MHz TDD, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.

W budowanej sieci 5G kluczowym elementem jest wykorzystanie technologii TDD (Time Division Duplex), której jedyne komercyjne wdrożenia w Polsce posiada Grupa Cyfrowy Polsat w paśmie 2600 MHz (2570-2620 MHz). TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.

– Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G” – dodaje Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez Grupę Cyfrowy Polsat to najnowocześniejsza technologia, która od niedawna jest wprowadzana na świecie. Wykorzystanie do tego celu częstotliwości 2600 MHz jest znane z działających już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach. Grupa Cyfrowy Polsat jako pierwsza w Polsce rozpoczęła budowę sieci 5G w oparciu o taką technologię.

W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych. Stacje bazowe będą wyposażane w nowoczesny sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.

Wpływ sieci 5G na gospodarkę

Wdrożenie sieci 5G przyczyni się do korzystnych dla Polski zmian gospodarczych. Szacuje się, że do 2028 roku dzięki zastosowaniu tej technologii polskie PKB zwiększy się relatywnie o 1,2%, a rynek urośnie o 98 tysięcy miejsc pracy. Korzyści w odniesieniu do wzrostu gospodarczego kraju szacowane są na 63,2 miliardy zł.

Technologia 5G przyniesie nową jakość w łączności bezprzewodowej i umożliwi powstanie urządzeń, sensorów oraz połączeń pomiędzy nimi, które pozwoli na dostarczenie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki nim możliwe będzie praktyczne wdrożenie koncepcji inteligentnych miast, Przemysłu 4.0 oraz cyfrowej administracji. Ta postępująca integracja zarówno urządzeń, ich użytkowników, jak i poszczególnych dziedzin gospodarki doprowadzi do powstania sieci powiązań i zależności określanych mianem ekosystemu sieci 5G, który obejmie konsumentów jak i administrację publiczną oraz przemysł. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Rozwój sieci 5G w Polsce. Eksperci analizują skutki wprowadzenia nowej technologii.