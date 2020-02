Prezenty na walentynki. Sprawdzamy, na co i ile wydajemy z tej okazji

zakochani, walentynki, para, ludzie, fot. Disarm, Pixabay

Święto zakochanych sprzyja wzrostowi sprzedaży zarówno w Internecie, jak w sklepach stacjonarnych. Z badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1003 respondentów w styczniu bieżącego roku wynika, że aż 82% Polaków planuje obchodzić Walentynki. Ile jesteśmy skłonni wydać z okazji dnia zakochanych i jakie prezenty zyskują popularność?

Ile wydamy na walentynki?

Jak pokazują wyniki badania "Walentynki 2020 z perspektywy Polaków", co trzeci z nas zamierza na walentynkowy prezent w tym roku przeznaczyć od 100 do 300 zł, 13% od 300 do 500 zł, a 8% zamierza zaszaleć i wydać powyżej 500 zł. Mniejsze kwoty na upominek z okazji dnia zakochanych, czyli do 50 zł wyda 17% respondentów, a do 100 zł planuje przeznaczyć na prezent 24% zapytanych Polaków.

Deklarowane wydatki Polaków związane z walentynkami

Źródło: Prezentmarzeń

Jak spędzamy walentynki?

Upominki są nieodłącznym elementem dnia zakochanych i z tej okazji jesteśmy skłonni sięgnąć głębiej do portfela, kupując nie tylko kwiaty i słodycze, ale także droższe prezenty. Na pytanie – co powinno podarować się na Walentynki? - co trzeci respondent badania serwisu Prezentmarzeń, wskazuje na zaproszenie na romantyczną kolację, 26% na symboliczny, ale drobny upominek, a 14% na miłą niespodziankę. Oprócz tradycyjnych upominków, wśród pomysłów na atrakcyjne i oryginalne spędzenie dnia zakochanych, respondenci wymieniają: kolację w restauracji w ciemności – 29%, lot awionetką – 25%, masaż dla dwojga – 23%, profesjonalną sesję zdjęciową dla zakochanych – 15% czy lekcję tańca dla dwojga – 8% odpowiedzi.

Współczesny styl życia przekłada się na oczekiwania względem otrzymywanych prezentów, dlatego wśród walentynkowych niespodzianek coraz częściej pojawiają się prezenty w formie przeżyć. Jak podkreślają respondenci badania pozwalają niestandardowo spędzić Walentynki i pozytywnie zaskoczyć partnera lub partnerkę.

Charakterystyka osób deklarujących obchodzenie walentynek

Źródło: Prezentmarzeń

Mężczyźni głównymi organizatorami walentynek

Według 54% respondentów badania "Walentynki 2020 z perspektywy Polaków” to głównie mężczyźni organizują dzień zakochanych, bo kobiety wręcz tego oczekują. Dla panów to raczej kiczowate święto przesadnego okazywania uczuć – jak uważa 29% zapytanych Polaków.

Dla 34% respondentów Święto Zakochanych to dobra okazja, aby zaprocentować u partnera lub partnerki. Według 27% to kiczowate święto, zyskujące coraz większą popularność, a w opinii 15% komercyjny chwyt, aby zarobić na uczuciach.

Postrzeganie walentynek przez Polaków

Źródło: Prezentmarzeń