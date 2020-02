TikTok i generacja Z. Sprawdzamy najpopularniejsze cechy użytkownika tego serwisu

TikTok, social media, fot. Open Mobi

Kocha ubrania z sieciówek, sięga po popularne kosmetyki, jako przekąskę wybiera chipsy, a w wolnych chwilach tańczy – taki właśnie obraz użytkownika TikToka wyłania się z najnowszego badania Open Mobi. Agencja digitalowa publikuje najnowsze wyniki raportu dotyczące polskich TikTokerów.

Generacja Z już niebawem będzie stanowiła jedną z najważniejszych grup konsumentów. Dziś komunikacja z nią to prawdziwe wyzwanie dla marketerów. „Z-etki” to digital natives – osoby, które nie znają świata sprzed Internetu. Preferują media społecznościowe nastawione na krótkie wizualne przekazy. W porównaniu do Millenialsów, Pokolenie Z ma krótszy czas skupienia uwagi (do 8 sekund), przy jednoczesnym większym jej rozproszeniu (5 ekranów jednocześnie). To grupa, która pomija reklamy oraz rzadziej podejmuje pochopne decyzje.

Według ostatnich danych TikTok jako jedno z niewielu mediów społecznościowych odnotowuje wzrost średniego czasu trwania sesji (+48%; długość jednej sesja wynosi średnio 5 minut 19 sekund). Jednocześnie jest trzecią najczęściej pobieraną aplikacją w Polsce (po Messengerze i WhatsAppie), a liczba polskich użytkowników wynosi już 2,5 miliona osób.

– TikTok to jedna z najprężniej rozwijających się aplikacji na świecie. Pułap miliarda użytkowników przekroczyła szybciej niż jakakolwiek inna aplikacja społecznościowa w przeszłości. Jej popularność, przede wszystkim wśród Generacji Z, sprawia, że marketerzy powinni brać ją pod uwagę – mówi Marek Naruszewicz, Sales Director z Open Mobi.

Zachowania użytkowników TikToka

Jak wynika z badania, najwięcej użytkowników korzysta z TikToka co najmniej od roku (79%), ponad połowa osób spędza na nim ponad godzinę dziennie (57%). To platforma twórców – 85% respondentów tworzy tiktoki (krótkie wideo), a 56% zajmuje się tym codziennie. TikTokerzy najczęściej nagrywają samych siebie, głównie na potrzeby popularnego formatu #HashtagChallenge (49%). Aż 77% użytkowników nagrywa tiktoki w domu, w czasie wolnym – po szkole (62%) oraz w weekendy (49%).

– TikTok jest dla współczesnych nastolatków medium bardzo angażującym. Jeśli pomnożymy dwa i pół miliona odbiorców przez przynajmniej jedną godzinę spędzaną każdego dnia na platformie, otrzymamy możliwość niezwykle dużej ekspozycji tej grupy docelowej na komunikat. Co istotne, TikTokerzy nie tylko obserwują, ale również tworzą content, a to czyni z nich naturalnych ambasadorów brandu w ich własnym środowisku – zwraca uwagę Eliza Durnakowska, General Director z Open Mobi.

Decyzje zakupowe TikTokerów

Użytkownicy TikToka wydają pieniądze przede wszystkim na ubrania, na dalszych pozycjach znalazły się słodycze i napoje, kosmetyki oraz gry. Wśród najpopularniejszych marek wymieniane są Sinsay, Ziaja i Adidas. Sportami, które najczęściej wskazywali TikTokerzy są taniec, siatkówka, gry komputerowe (e-sport). Fortnite, McDonald’s i Tymbark to kolejne marki najbardziej rozpoznawalne wśród użytkowników TikToka.

– Materiały wideo zamieszczane w tym medium mają bardzo dużą szansę stać się viralami, a influencerzy z TikToka mają nieporównywalnie większe zasięgi niż ich odpowiednicy z innych platform społecznościowych. Widać tu ogromny potencjał dla globalnych marek i międzynarodowych kampanii reklamowych – podkreśla Magdalena Pietruk, Social Content Manager z Open Mobi.

Metodologia raportu

Badanie „Użytkownik TikToka w Polsce” zostało przeprowadzone przez agencję Open Mobi między 26 września a 12 października 2019 roku metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1008 osób. Respondenci odpowiadali na 27 pytań związanych z użytkowaniem aplikacji TikTok, swoimi zwyczajami zakupowymi w kategoriach odzież, kosmetyki i przekąski.