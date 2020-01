Wizerunek marek samochodowych. Sprawdzamy, jak Polacy postrzegają poszczególnych producentów aut

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Mercedes to król komfortu, Volvo jest synonimem bezpieczeństwa, a w Škodzie widzimy przede wszystkim auto dla rodziny. Sprawdziliśmy, jakie cechy Polacy najczęściej przypisują popularnym markom samochodów.

Blisko połowa Polaków przyznaje, że samochód stanowi dla nich wyznacznik statusu społecznego. Przy wyborze zwracamy uwagę nie tylko na cenę, parametry czy wygląd. Myślimy również o tym, co nasz samochód powie innym o nas samych. W ten sposób marka i model stają się istotnym dopełnieniem naszej osobowości – naszą wizytówką na czterech kołach, za pomocą której możemy przedstawić się jako miłośnicy komfortu, nowoczesności czy szybkiej jazdy.

Z czym najczęściej kojarzą nam się popularne marki samochodów?

W badaniu poproszono 1015 respondentów o wskazanie maksymalnie trzech marek, które kojarzą im się z konkretną cechą. Pytano o skojarzenia z niezawodnością, bezpieczeństwem, elegancją, komfortem, szybką jazdą, wysokimi kosztami, nowoczesnością, rodziną i autem służbowym. Do każdej z nich badani mogli dopasować 3 z 16 marek: Audi, Alfa Romeo, BMW, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Škoda, Volkswagen i Volvo.

Niezawodność

Walka o miano najbardziej niezawodnych producentów na rynku od lat odbywa się przede wszystkim pomiędzy markami z Japonii i Niemiec. Nie inaczej było również w naszym badaniu. Ostatecznie najczęściej kojarzoną z niezawodnością marką okazała się Toyota, którą wskazał co piąty respondent. Jej samochody każdego roku zajmują mocne pozycje w najważniejszych światowych rankingach najmniej awaryjnych samochodów (m.in. TÜV czy Consumer Reports). Na skojarzenia mogły też wpłynąć hasła o „legendarnej niezawodności”, którymi Toyota promuje swoje nowe modele w spotach radiowych i telewizyjnych.

Na drugi stopień podium wjechało Volvo, które w oczach Polaków jest dziś wiceliderem niezawodności. W pierwszej piątce marek najczęściej kojarzonych z niezawodnością znalazła się również Honda, czyli druga japońska marka uwzględniona w naszym badaniu. Wyżej od niej uplasowali się jednak niemieccy producenci: Volkswagen (12,3% wskazań) i Mercedes (11,2%).

Bezpieczeństwo

Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Volvo: z bezpieczeństwem szwedzką markę wiąże aż co czwarty badany. To żadna niespodzianka, bo Szwedzi już od dawna uchodzą w tej dziedzinie za pionierów. Dość wspomnieć, że powszechnie montowane dziś w każdym samochodzie trzypunktowe pasy bezpieczeństwa to wynalazek inżyniera Volvo Nilsa Bohlina. Producent ma nawet specjalny zespół, który analizuje każdy wypadek z udziałem samochodów Volvo na szwedzkich drogach – wszystko po to, by uczynić swoje samochody jeszcze bezpieczniejszymi.

W dalszej kolejności z bezpieczeństwem najczęściej kojarzymy Mercedesa (15,2% wskazań), każdego roku notującego wysokie oceny w testach zderzeniowych Euro NCAP, oraz Toyotę (12,5%) – wdrażającą właśnie drugą generację swojego systemu Toyota Safety Sense, obejmującego m.in. technologie zapobiegające kolizjom czy rozpoznające najważniejsze znaki.

Rodzina

Mogłoby się wydawać, że bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych cech, jakich szukamy przy wyborze rodzinnego samochodu. Mimo to zestawienia dla obu cech wyglądają zupełnie inaczej. Wygląda na to, że dużo większą wagę przykładamy do równoważenia domowego budżetu. Podium w tej kategorii zdominowały bowiem marki z tańszych segmentów: Škoda, Volkswagen i Opel. Volvo, marka najczęściej kojarzona z bezpieczeństwem, w przypadku aut rodzinnych zajmuje dopiero 4. miejsce. Tuż za nim w pierwszej piątce znalazło się też miejsce dla niezawodnej Toyoty.

Komfort

Z komfortem kojarzymy przede wszystkim niemieckie marki. W pierwszej piątce w tej kategorii aż cztery miejsca trafiły do samochodów zza zachodniej granicy. Niemal bezkonkurencyjny okazał się tu Mercedes, którego z wygodą kojarzy co czwarty badany. Komfortowy charakter tej marki najlepiej oddaje słynna S-klasa, nazywana często „najlepszym samochodem dla pasażera”. Limuzyną Mercedesa poruszają się delegacje rządowe na całym świecie: od prezydentów Sudanu i Sri Lanki, przez króla Belgii, aż do… polskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Z przestronnych, naszpikowanych wygodnymi rozwiązaniami wnętrz znane są również Audi (14,1% wskazań) i BMW (10,7%), choć tę ostatnią markę z podium wypycha słynące z ergonomii Volvo. Komfort nie jest jednak zarezerwowany wyłącznie dla marek premium, co udowadnia wynik Volkswagena (7,2%) i Toyoty (6,9%). Modele obu marek trafiły zresztą do dziesiątki najwygodniejszych samochodów 2019 roku przygotowanego przez AutoGuide.

Elegancja

W kategorii badającej skojarzenia z elegancją respondenci byli wyjątkowo zgodni: blisko co trzeci z nich postawił na Mercedesa. Przyzwyczailiśmy się już, że samochody niemieckiej marki ociekają luksusem i elegancją. Wspomniana wcześniej S-klasa to tylko jeden z wielu przykładów, bo w historii Mercedesa nie brakuje modeli, które ze względu na swój dystyngowany charakter cieszą się dziś statusem klasyka. Doskonałym przykładem jest kultowy 300SL Gullwing, uznany przez brytyjski magazyn Autocar za jeden z 10 najpiękniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek powstały.

Podium w tej kategorii zdominowali niemieccy producenci. Tuż za Mercedesem znajdziemy bowiem Audi (17% wskazań) i BMW (13,2%). Co ciekawe, to właśnie samochody tych marek od lat tworzą w Polsce trzon rządowej floty. Czarnymi Audi i BMW w trakcie krajowych wyjazdów podróżuje też prezydent. W pierwszej piątce najbardziej eleganckich marek według Polaków znalazły się również słynące ze stonowanego designu Volvo (11,1%) oraz Alfa Romeo (10,4%), łącząca szyk i elegancję ze sportowym charakterem.

Szybka jazda

W najbardziej sportowej kategorii naszego badania BMW nie miało sobie równych. Z szybką jazdą kojarzy tę markę niemal co trzeci respondent. Skąd taki wynik? M.in. ze względu na jej początki na polskim rynku.

W latach 90. zakup kilkunastoletniego BMW był nad Wisłą jednym z najtańszych sposobów, by zasmakować niemieckiej jakości i sportowego charakteru. Stare, sprowadzone zza zachodniej granicy modele – już wtedy wysłużone, choć wciąż bardzo trwałe – zostały w obiegu przez długie lata, często zmieniając właścicieli. Chętnie kupowały je zwłaszcza młode osoby, które czym prędzej chciały sprawdzić, na co rzeczywiście stać obrosłą legendą „beemkę”.

Oczywiście dziś BMW wciąż ma w zanadrzu sporo charakternych modeli – podobnie jak drugie w zestawieniu Audi, które z szybką jazdą kojarzy co piąta osoba. Tuż za nimi na podium uplasowała się również Honda, silnie kojarzona ze sportami motoryzacyjnymi zarówno na czterech, jak i dwóch kółkach.

Nowoczesność

Wśród marek najczęściej kojarzonych z nowoczesnością różnice są bardzo niewielkie. Co siódma osoba wskazała na Toyotę – markę, która jako jedna z pierwszych zaczęła rozwijać hybrydowe technologie i odcisnęła na rynku trwały ślad swoim hitowym Priusem.

Za nowoczesne uznajemy też niemieckie marki premium: Mercedesa, Audi i BMW. W modelach tych marek czają się takie nowinki, jak cyfrowe kluczyki, laserowe reflektory, systemy noktowizji czy w pełni konfigurowalne wyświetlacze i zegary na desce rozdzielczej. W najbardziej luksusowych modelach tych marek czeka na nas głosowy asystent, który na naszą komendę podgrzeje wnętrze, wyreguluje siedzenia do ulubionej pozycji czy wskaże drogę do domu.

Samochód służbowy

Które marki kojarzymy z samochodami służbowymi? Przede wszystkim Škodę – wskazał ją blisko co trzeci badany. Z firmowym autem często wiążemy też takie marki, jak Volkswagen, Opel, Toyota i Ford.

Co ciekawe, ta piątka pokrywa się z czołówką rankingu najpopularniejszych samochodów służbowych. Wśród aut najczęściej leasingowanych przez firmy znalazły się dwa modele Škody: Octavia i Fabia, Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus oraz Toyota Yaris.

Źródło: EFL