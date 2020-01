Zmiany kadrowe w VMLY&R. Robert Antolak awansował na Associate Creative Directora

Robert Antolak, Associate Creative Director w VMLY&R

W agencji VMLY&R wprowadzono szereg zmian kadrowych. Robert Antolak awansował na Associate Creative Directora, a Damian Kitowski, Bartosz Grędysa, Mikołaj Stefański, Adam Caban i Bartek Rutkowski objęli stanowiska Creative Group Head.

Robert Antolak w VMLY&R pracuje od ponad czterech lat. W przeszłości związany był z agencjami DDB Warszawa, McCann i Ars Thanea. Pracował dla takich marek jak McDonalds, Coca-Cola, Burger King, KFC, Discovery Channel, Samsung, a obecnie opiekuje się markami z Grupy Żywiec i GSK. Jego prace były wielokrotnie nagradzane m.in. podczas KTR, Effie, MIXX, Mobile Trends czy Innovation. Uwielbia logiczne myślenie i harmonogramy, a po godzinach spędza czas ze swoją córką Polą, dużo pływa i oddaje się fotografii.

Damian Kitowski, na co dzień tworzący duet kreatywny z Robertem Antolakiem, z VMLY&R związany jest od blisko czterech lat. Wcześniej pracował w DDB Warszawa, Tequila i Grandes Kochonos. Na swoim koncie ma projekty zrealizowane m.in. dla takich marek jak: Samsung, EB, Aviva, PLL LOT, Tyskie i Orange. Laureat Facebook Awards, KTR, Effie, MIXX, Innovation, Young Creatives w kategoriach Film i Print oraz Young Drummers. Obecnie pracuje dla marek z Grupy Żywiec i GSK.

Bartosz Grędysa do VML&R dołączył w 2018 roku i od dwóch lat zajmuje się markami Grupy Danone. Wcześniej pracował w 180heartbeats + Jung von Matt, gdzie należał do zespołu obsługującego Nike. Pracę w reklamie zaczynał w J. Walter Thompson/Parintex w 2005 roku. Doświadczenie copywriterskie zdobywał w Euro RSCG, Grey, BBDO i Young&Rubicam, gdzie współtworzył i realizował kampanie m.in. dla Link4, Lotto, Cheetos, Lay’s, Mercedesa i Danone. Lubi biegać, startuje w maratonach, gotuje w kameralnej One Table Restaurant, relaksuje się na przydługich spektaklach teatralnych i eksperymentalnych performansach. Występował w Chórze Kobiet - radykalnej grupie teatralnej Marty Górnickiej.

Adam Caban z VMLY&R związany jest od października 2018 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował w 180heartbeats + JUNG v MATT obsługując Nike i realizując projekty dla HBO czy Canal+. Na swoim koncie ma nagrody KTR i Young Creatives. W zespole z Mikołajem Stefańskim odpowiada za komunikację BNP Paribas.

Mikołaj Stefański w VMLY&R pracuje od 9 miesięcy. Wcześniej związany był z Grey, FCB Warsaw, Change i DDB&tribal. Kampania "Smart Bell" dla Axa Polska przyniosła mu srebro i brąz na festiwalu Cannes Lions oraz nagrody w konkursach The One Show, Eurobest, Golden Drum i KTR. Ma na koncie dwie płyty i kilkaset koncertów zagranych z zespołem Mama Selita w roli perkusisty.

Bartek Rutkowski w VMLY&R - mimo rocznej przerwy - pracuje łącznie trzy lata. Wcześniej przez dwa lata w branży streetwear współpracował z markami Prosto, Turbokolor, adidas Originals i Nike. Potem przyszedł czas na pracę w Ogilvy, VML, Isobar i kilku małych agencjach i powrót do VMLY&R. Ma na swoim koncie nagrody w konkursach KTR, Effie i MIXX. Wygrał Young Creatives w kategorii Cyber i otrzymał wyróżnienie w konkursie Just Creatives. W międzyczasie obsługiwał m.in. takie marki jak: Nju Mobile, Finlandia Vodka, Lidl, Orange, Winiary, Play, Skoda, Huawei i adidas. Od dwóch lat zajmuje się obsługą marki Wyborowa i bierze udział w przetargach prowadzonych przez VMLY&R.