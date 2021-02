Agencje marketingowe w Polsce 2021 - ranking i raport o interaktywności i digital marketingu

Agencje marketingowe - ranking 2021

Już po raz jedenasty redakcja Interaktywnie.com przeanalizowała przychody i zyski agencji marketingowych specjalizujących się w kampaniach promocyjnych w internecie. Prezentujemy gotowe tabele dla firm i marketerów, którzy szukają agencji, aby np. wysłać im zapytanie ofertowe. Polecamy więc im szczególnie to opracowanie.



Zestawienie powstało w oparciu o zadeklarowane przez agencje dane. W badaniu wzięły udział tylko te firmy, które zechciały wypełnić specjalną ankietę.

Zalety rankingu



Postanowiliśmy pomóc firmom, które szukają agencji marketingowej, aby powierzyć jej budżet promocyjny. W rankingu prezentujemy więc także:

› kluczowe usługi oferowane przez agencje,

› zadeklarowanych przez nie kluczowych klientów, których obsługiwały one w 2020 roku,

› miasta, w których firmy te są zarejestrowane.

Jak powstawał ranking interaktywnych agencji marketingowych

Na główniej stronie serwisu Interaktywnie.com, jak co roku, został opublikowany artykuł informujący o badaniu, zawierający link do formularza z pytaniami rankingowymi. Ankieta była więc dostępna dla wszystkich firm. Informowaliśmy o niej także za pośrednictwem Facebooka, LinkedIn, Twittera, mailingu, newslettera oraz w drodze bezpośredniego kontaktu naszych dziennikarzy.

W zestawieniu agencji marketingowych nie znalazły się więc te agencje, które nie zdecydowały się wypełnić ankiety.



› Zezwoliliśmy agencjom na podanie wyników skonsolidowanych dla grup podmiotów związanych z jedną marką, np. razem spółek i działalności gospodarczych.

› Redakcja weryfikowała poprawność tylko niektórych danych przesłanych, prosząc agencje m.in. o przesłanie oficjalnych sprawozdań finansowych w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, a także rocznych zeznań PIT-36 w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku wyników za rok 2020, ze względu na czas, akceptowaliśmy oficjalnie przesłany rachunek zysków i strat przesłany przez agencje, a nie sprawozdanie finansowe składane do KRS przez spółki prawa handlowego do końca czerwca roku następującego po obrotowym.

› Większość jednoosobowych działalności gospodarczych, których przedstawiciele wypełnili ankietę nie chciała ujawnić swoich zeznań podatkowych, przez co nie zostały uwzględnione w rankingu - redakcja uznała te wyniki za niewiarygodne.

Zastrzeżenie do rankingu agencji marketingowych



Poniższe zestawienie w żadnym razie nie powinno być traktowane jak ocena jakości usług oferowanych przez wymienione w nim agencje, ani nawet ich biznesowej kondycji.



Nie zawsze są one również danymi tożsamymi z tymi, które spółki prawa handlowego zobowiązane są podawać w oficjalnych sprawozdaniach finansowych – w niektórych przypadkach są natomiast podanymi przez nie skonsolidowanymi informacjami o tym, jakie przychody i zyski wygenerowała dana marka a nie spółka.

Interaktywnie.com nie bierze odpowiedzialności za ich poprawność i zgodność ze stanem faktycznym.



Wielokrotnie otrzymywaliśmy od agencji informacje, że inwestycje czynione w 2020 roku mogą zaburzać rzeczywisty obraz sytuacji.

Zestawienie należy więc traktować poglądowo, z uwzględnieniem m.in. informacji zawartych w kolejnych rozdziałach, w których piszemy o trendach na rynku.

Polecamy także materiały promocyjne poszczególnych agencji, które zostały opublikowane w tym raporcie oraz zapoznanie się ze szczegółami ich oferty, a także rekomendacjami klientów.

Trendy w marketingu internetowym w roku 2021. Co oferują agencje marketingowe z rankingu?



Jakie kanały marketingowe będą zyskiwać na znaczeniu w roku 2021? Oczywiście te, które najbardziej wspierają sprzedaż. Marki zwiększyły wydatki na media cyfrowe w celu promowania i napędzania ruchu na własnych stronach e-commerce oraz w marketplace'ach, których używają, aby zwiększyć dotarcie do konsumentów. Do tych celów szczególnie przydatne okazały się działania w wyszukiwarkach oraz inwestycje w media społecznościowe, które wzrosły odpowiednio o 8% i 14% w skali globalnej.





SEO głównym trendem w marketingu internetowym - agencje na to też stawiają



SEO ostatnimi czasy ma się coraz lepiej, wbrew opiniom, które wieszczą śmierć tego kanału. Faktycznie jednak SEO ma niewiele wspólnego z tych, czym było jeszcze pięć lat temu, ale zmienia się raczej na lepsze, niż na gorsze. Wielu wydawców zaczyna już przekonywać się o tym, że - by znaleźć się na szczycie wyników wyszukiwań - muszą zwyczajnie zagwarantować wartość użytkownikom, a nie algorytmom.



"To, co dobre dla użytkownika, jest dobre również dla SEO" - to zdanie nigdy nie było bardziej prawdziwe, ale Google konsekwentnie podnosi poprzeczkę w tym zakresie, bo o tym, że ważne są treści powtarzamy do znudzenia od lat, ale o znaczeniu UX do tej pory mówiliśmy mniej. I to w 2021, wraz z majową aktualizacją Page Experience i wprowadzeniem czynników Core Web Vitals bardzo się zmieni.



Inicjatywa Core Web Vitals ma na celu uproszczenie oceny wydajności i wskazanie najważniejszych elementów do ewaluacji. Spośród nich wyróżnione zostały 3 uniwersalne wskaźniki, tzw. Core Web Vitals, na podstawie których oceniany będzie UX strony internetowej.



Każdy z nich reprezentuje odrębny aspekt:

- ładowanie,

- interaktywność i stabilność wizualną, wraz z zakresami wartości: dobry, wymagający optymalizacji oraz słabej jakości.







Reklamy PPC - też oferują często agencje marketingowe z rankingu

Dominujących trendem od kilku już lat jest postępująca automatyzacja.

Czy w 2021 coś się zmieni w tym temacie? Jeśli chodzi o automatyzację - w żadnym razie, o czym świadczą zeszłoroczne posunięcia Google.



Kluczem do pomyślnej kampanii pozostają też oczywiście dane. Ich gromadzenie z uwzględnieniem wielu źródeł i późniejszą analiza to absolutna podstawa, aby trafnie określić grupę docelową, zrozumieć jej potrzeby i umiejętnie do niej docierać na każdym etapie ścieżki zakupowej.





Działania SEO nie mają bezpośredniego wpływu na pozycję reklam, a działania PPC na wzrost ruchu organicznego, ale ważne jest umiejętne wykorzystanie narzędzi łączących oba kanały jest niezwykle ważne w ich optymalizacji.





Social media sprzedają i agencje marketingowe z rankingu je mocno wykorzystują



Drugim kanałem, który ma zyskiwać na znaczeniu według agencji Zenith są media społecznościowe i - biorąc pod uwagę woltę, jakiej w ostatnim czasie dokonują - też nie jest to nic dziwnego. Idą bowiem w e-commerce.



Szacuje się, że globalny rynek tzw. social commerce, w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie 31,4%, osiągając wartość 604,5 mld USD do 2027 roku. Według danych Stock Apps, 15% firm e-commerce na całym świecie już teraz sprzedaje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 25% planuje zacząć. Wszystko wskazuje na to, że znaczna część tego wzrostu będzie póki co generowana na chińskim rynku.



Według eMarketera, do końca 2020 r. w Chinach będzie 357,2 mln konsumentów korzystających z tego kanału, co odpowiadałoby 30,6% całej populacji. Stany Zjednoczone są na razie daleko w tyle, o Polsce nie wspominając.



Zmiany zachodzą jednak tak szybko, że lepiej nie lekceważyć tego trendu. Tym bardziej, że większość aplikacji społecznościowych zaczęła już opracowywać nowe sposoby, które pozwalałyby użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów, Facebook ruszył z Facebook Shops, a Instagram z Instagram Checkouts.







Bez wideo ani rusz. Agencje marketingowe też ci to zaproponują



Wideo jest odpowiedzialne za coraz większą część internetowego ruchu, a pandemia tylko wzmogła ten trend. Wśród platform YouTube jest niekwestionowanym zwycięzcą, bo według agencji Sandvine jego udział w globalnym ruchu internetowym wzrósł z mniej niż 9% w 2019 roku, do prawie 16% w tym.



Reklama w formacie wideo, nie tylko na YouTube, ale i w innych platformach jest więc absolutnie niezbędna.



YouTube dba zresztą o to, by być atrakcyjny dla reklamodawców i z każdym rokiem rozszerza ich możliwości. Dzisiaj może już nie tylko służyć celom wizerunkowym, bo dostępne są narzędzia, które pozwalają prowadzić tam kampanię video rozliczaną za efekty. Dzięki formatem reklamowym takim jak TrueView for Shopping (umożliwia wyświetlanie reklam z możliwością przejścia na stronę produktu) lub TrueView for Action (wyraźnie zaakcentowana opcja Call to Action w trakcie i po zakończeniu wyświetlania reklamy) reklamodawcom łatwiej skłonić skonwertować użytkownika. Według raportu „The State of Video Marketing 2018” 81 procent ludzi przekonuje się do zakupu produktu lub usługi, oglądając film danej marki. Ponadto 76 procent firm twierdzi, że wideo pomogło im zwiększyć sprzedaż.





Rodzaje reklam na YouTube’ie oferowane przez agencje marketingowe z rankingu



Reklamy TrueView dostępne w dwóch formatach - inStream i Discovery - są zdecydowanie najpowszechniejsze. W przypadku inStream płatność uiszcza się wtedy, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu (lub całość, jeśli jest on krótszy) albo kliknie w link. W przypadku Discovery tylko wtedy, gdy użytkownik postanowi obejrzeć reklamę i kliknie miniaturkę.