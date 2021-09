Agencje social media 2021 roku. Ranking trendów i poradnik dla firm

Ranking agencji social media 2021

Jak wybrać agencję social mediową? Jaki jest ranking trendów w marketingu w mediach społecznościowych? Jak prowadzić profile na Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie? Między innymi o tym przeczytacie w naszym najnowszym ebooku z raportem.

Wstęp do raportu o agencjach social mediowych



Facebook i jego imperium (Instagram, Messenger itd.) oraz YouTube (należący do Google) to największe serwisy społecznościowe świata. W Polsce docierają wspólnie do około 90 proc. osób korzystających z internetu, czyli przeszło 27 mln kobiet, mężczyzn, dzieci. Nie można więc tych mediów pominąć podczas planowania skutecznej kampanii reklamowej, niezależnie od tego czy ma ona tylko kształtować dobry wizerunek firmy, produktu czy usługi, czy szybko zwiększać ich sprzedaż.Aby skutecznie promować się w mediach społecznościowych trzeba mieć jednak specjalistyczną wiedzę i umieć ją wykorzystać. Bo o sytuację kryzysową tu nietrudno, a wydać bezproduktywnie każde pieniądze w społecznościach jest bardzo łatwo. Wiedzą to doskonale agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem.

Marketing we współpracy a agencjami social media jako jedna z najlepszych form promocji

Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

Średnio już ponad 2 godziny dziennie spędzamy na przeglądaniu mediów społecznościowych. Rozwój funkcjonalności tego typu portali, które nie służą już tylko rozrywce, a także coraz powszechniejsze ich wykorzystanie w każdej grupie wiekowej sprawiają, że jest to coraz bardziej skuteczne narzędzie marketingowe. Korzystanie z social mediów to obecnie jedna z najbardziej popularnych aktywności internautów. Według globalnych danych serwisu Statista, średnio dziennie z mediów społecznościowych korzysta 3,78 mld ludzi, czyli około 48 procent światowej populacji.





Facebooka agencje social mediowe wykorzystują najczęściej



Niezmiennie liderem rynku social mediów jest Facebook. Ten stworzony przez Marka Zuckerberga serwis w lipcu 2021 roku miał 2,853 mld użytkowników. To o 250 mln osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.







Najpopularniejsze serwisy społecznościowe na świecie (w mln użytkowników)

Źródło: Statista



Wśród serwisów społecznościowych znajdujących się w tym zestawieniu znajdziemy również Instagram, którego popularność także wzrosła. W lipcu 2021 roku korzystało z niego 1,386 mld użytkowników, o 304 mln więcej rok do roku. Co ciekawe, jak podaje serwis Statista, mniej niż rok wcześniej było użytkowników TikToka. Obecnie chińska aplikacja przyciąga 732 mln internautów, w porównaniu do 800 mln rok wcześniej. Z kolei amerykański Twitter zgromadził 397 mln internautów, natomiast Snapchat 514 mln użytkowników.



Warto wspomnieć, że Facebook był pierwszą na świecie platformą społecznościową, która przekroczyła pułap miliarda użytkowników. Stało się to w trzecim kwartale 2012 roku.



Statystyki na temat liczby użytkowników mediów społecznościowych podaje również Statcounter. Według danych za sierpień 2021 roku, pod względem ilości spędzonego czasu, Facebook posiadał 73-procentowy udział w światowym rynku social mediów. Na drugim miejscu był Twitter z wynikiem 8,93 procent, a na trzecim Pinterest (7,22 procent). Instagram miał udział na poziomie 3,4 procent.





Udział poszczególnych serwisów w rynku mediów społecznościowych na świecie

Źródło: Statcounter



W Polsce pozycja Facebooka jest jeszcze mocniejsza, gdyż udział tego portalu w rynku wynosi 79,2 procent. Na drugim miejscu jest Twiiter z wynikiem 7,71 procent, a na trzecim Pinterest (5,22 procent).



Udział poszczególnych serwisów w rynku mediów społecznościowych w Polsce

Źrodło: Hootsuite



Według danych Hotsuite w Polsce z internetu korzysta 31,97 miliona osób, czyli około 84,5% populacji. Raport wykonany przez tą instytucję pokazuje również, że w Polsce Facebooka używa 89,2 procent osób, co daje około 28,5 mln użytkowników. Z Instagrama korzysta 60,6 procent polskich internautów, z Twittera 37,5 procent, z TikToka 28,6 procent, a LinkedIna 24,6 procent. W przypadku ostatniego wymienionego portalu, daje to niespełna 8 mln użytkowników.





Agencje social media w marketingu



Rosnąca liczba użytkowników, a także rozszerzające się ich spektrum o osoby starsze i zwiększająca się użyteczność (nie tylko do rozrywki) portali społecznościowych sprawiają, że są one skutecznym narzędziem marketingowym. Według badania Buffer, 73 procent marketerów uważa, że promocja w social mediach jest skuteczna lub bardzo skuteczna. Mowa tutaj zarówno o influencer marketingu, jak i reklamach wyświetlanych na portalach społecznościowych.



Social media to nie tylko narzędzie służące rozrywce. Dane GlobalWebIndex pokazują, że coraz więcej użytkowników korzysta z nich do wyszukiwania produktów. Tego typu funkcjonalności ma używać już 54 procent użytkowników.



Oprócz tradycyjnych reklam oraz współpracy influencerskiej, marki oraz sami użytkownicy, często wykorzystują social media jako sposób obsługi klienta. Według badania SW Research, 40 procent internautów uważa, że reklamacja zgłoszona za pośrednictwem strony firmy na Facebooku, może być sprawniej załatwiona niż ta zgłoszona przez infolinię czy formularze zgłoszeniowe na stronie www. Odsetek będących tego zdania klientów jest tym większy, im młodsi są użytkownicy. Dodatkowo, według badania Lyfemarketing, 71 procent konsumentów, których doświadczenia z marką za pośrednictwem mediów społecznościowych były pozytywne, poleci ją swoim znajomym i rodzinie.







Jak korzystamy z mediów społecznościowych i jak wykorzystują to agencje socialowe?



Rodzaj urządzenia



Jednym z powodów rosnącej popularności portali społecznościowych jest wzrost dostępności internetu mobilnego, a w konsekwencji popularyzacja mediów społecznościowych, przeglądanych na urządzeniach mobilnych, zarówno poprzez przeglądarki, jak i aplikacje mobilne.



Jak wynika z badań Lyfemarketing, 91 procent użytkowników social mediów korzysta z nich za pomocą urządzeń mobilnych. Statystyki urządzeń mobilnych wypadają również na korzyść, jeżeli prześledzimy czas użytkowania mediów społecznościowych. Z badań wynika, że 80 procent czasu korzystamy z tego typu portali, właśnie na wymienionych wcześniej urządzeniach.



Wiek użytkowników



Według danych firmy Pew Research Center za 2021 rok, w USA ponad 80 procent osób w wieku od 18 do 49 lat korzysta z mediów społecznościowych. Nieznacznie mniej, bo 73 procent populacji w wieku od 50 do 64 lat również jest użytkownikiem tych portali, natomiast udział wśród internautów mających powyżej 64 lat wynosi 45 procent.





Czas użytkowania



Jak podaje DataReportal 2021, niezależnie od liczby serwisów społecznościowych, z których korzystają użytkownicy, średnio dziennie poświęcają oni na ich przeglądaniu 2 godziny 25 minut. Ze względu na fakt, iż social media są coraz bardziej powiązane nie tylko z rozrywką, ale także z czynnościami życia codziennego, jak np. zakupy, ilość czasu spędzonego na przeglądaniu tego typu portali będzie rosła.



Użytkownicy Facebooka i Instagrama



Według danych serwisu Statista za lipiec 2021 roku, z Facebooka korzystają zarówno osoby dojrzałe, jak i młodzież. Największy odsetek stanowią użytkownicy w wieku 25-34 lata, ale duża część to także osoby w wieku 18-24 lata oraz 35-44 lata. Te grupy wiekowe stanowią 18,1 procent użytkowników. Nieco mniej, jednakże nadal stanowiące ponad 10 procent społeczności Facebooka, to osoby w grupie wiekowej od 45 do 54 lat, od 55 do 64 lat oraz starsi.





Większy udział użytkowników mają mężczyźni. Szczególnie wyróżnia się to w najliczniejszej grupie wiekowej 25-34 lata.



W przypadku Instagrama większy odsetek stanowią młodzi. Według serwisu Statista, w przypadku Facebooka osoby w wieku poniżej 35 lat stanowiły 46,7 procent użytkowników portalu, a na Instagramie 69,5 procent populacji.



W przypadku płci, nadal przewagę mają mężczyźni, jednakże dotyczy ona tylko osób w wieku poniżej 35 roku życia i jest znacznie mniejsza niż ma to miejsce na Facebooku. Przewaga kobiet występuje w przedziale wiekowym od 35 lat.

Serwisy dla młodych, które wykorzystują najczęściej agencje social mediowe



Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez serwis Statista, zarówno z LinkedIn’a, jak i Snapchata korzystają przede wszystkim ludzie młodzi. Nie jest to jednak ta sama grupa wiekowa. W przypadku Snapchata mamy w dużej części do czynienia z nastolatkami - osoby w wieku od 15 do 25 lat stanowią bowiem aż 48 procent społeczności użytkowników tego serwisu, a gdy dodamy do tego użytkowników w wieku od 26 do 35 roku życia, udział ten rośnie do 78 procent.



LinkedIn to przede wszystkim domena ludzi młodych, którzy na dobre weszli już na rynek pracy. Chodzi tutaj o osoby w wieku od 25 do 34 lat, którzy stanowią 59,9 procent użytkowników tego serwisu społecznościowego.



Z danych dotyczących TikToka widać, że przekrój wiekowy użytkowników jest znacznie większy niż w przypadku dwóch poprzednich portali. Udział czterech poszczególnych grup wiekowych dotyczących przekroju od 10 do 49 lat wynosi w każdym przypadku nieco powyżej 20 procent, co łącznie daje 89,4 procent. Osoby po pięćdziesiątce stanowią natomiast garstkę użytkowników TikToka.



Serwis Statista podał również prognozy dotyczące potencjału reklamowego rynku social mediów w podziale na USA, Chiny oraz Europę. W każdym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem, jakiego doświadczymy co najmniej do 2022 roku. W przypadku USA wartość rynku reklamowego w social mediach ma przekroczyć 31 mld dolarów, a Europy 12 mld dolarów. Jak prognozują eksperci, większość tego “tortu” reklamowego będzie pochodzić z reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych.

