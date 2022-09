Agencje social media 2022

Jak wybrać agencję do promocji marki w mediach społecznościowych? Jak prowadzić w nich profile, a jak kampanie reklamowe? Jakie formaty sprawdzą się najlepiej? Jak przygotować skuteczną kampanię? O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym ebooku z raportem przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com i ekspertów z uznanych agencji.

Pobierz ebook "Agencje social media i marketing w mediach społecznościowych"

Wstęp do raportu a agencjach i reklamie w social mediach

Agencje social mediowe i reklama w mediach społecznościowych notują kolejne rekordy

Reklamowy szał trwa, a media społecznościowe zarabiają krocie. Nic dziwnego, bo oferują coraz to lepsze możliwości targetowania przekazu marketingowego, a więc także większej konwersji. Z roku na rok sprzedają coraz lepiej!

Analitycy szacują, że w 2022 roku ich globalne przychody sięgną aż 226 mld dolarów, czyli o około jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Z tego rodzaju serwisów i aplikacji korzysta na świecie 4,62 mld osób - ta grupa powiększa się w tempie 12 proc. rocznie. Króluje oczywiście Facebook - może się pochwalić 2,91 mld użytkowników, których - wbrew kasandrycznym przepowiedniom nadal przybywa. Dobrze wiedzą to eksperci, którzy postanowili zaprezentować wiedzę i ofertę swoich agencji w tym ebook z raportem: Kamikaze, Komunikacja+PR, Luckyyou, Napoleoncat, NuOrder, Oxymoron, TBMS, Zjednoczenie. Polecam zapoznanie się z ich propozycjami. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Media społecznościowe w Polsce i za granicą. W których warto się reklamować?



Facebook jest wszechstronny, LinkedIn i Twitter dla profesjonalistów, Instagram najlepszy okazuje się do promowania firm i marek osobistych, a TikTok i Snapchat do rozrywki. Tak w skrócie można opisać potencjał poszczególnych serwisów społecznościowych. Według Hootsuite Global State of Digital, na świecie jest już 4,62 mld użytkowników mediów społecznościowych, a średni dzienny czas korzystania z nich to 2 godziny i 27 minuty.



Na świecie już 4,62 mld osób korzysta z mediów społecznościowych - podaje raport Hootsuite Global State of Digital. Według niego, media społecznościowe od 2012 roku rosną w tempie 12 procent rocznie.



W 2022 roku Facebook mógł się pochwalić liczbą użytkowników na poziomie 2,91 mld, która systematycznie rośnie. W porównaniu do danych z połowy ubiegłego roku, liczba osób korzystających z tego serwisu wzrosła o 57 mln.



Według danych Statista, na drugim miejscu najpopularniejszych mediów społecznościowych jest YouTube z populacją wynoszącą nieco ponad 2,5 mld osób. Zestawienie obejmuje również komunikatory, z których najpopularniejszy jest WhatsApp i ma 2 mld użytkowników.



Jednym z najdynamiczniej rozwijających się serwisów społecznościowych jest Instagram. Według danych Statista ma on 1,478 mld użytkowników, 92 mln użytkowników więcej niż jeszcze w połowie tego roku.





Dużą popularnością cieszy się również TikTok. Według danych serwisu Statista, z chińskiego serwisu korzysta już miliard użytkowników na całym świecie. Wymienić można również Snapchata (557 mln użytkowników), a także Twittera (436 mln użytkowników).



Sytuacja serwisów społecznościowych w Polsce wygląda podobnie. Oczywistym liderem w naszym kraju jest Facebook, z którego według Kepios korzysta 88,1 procent użytkowników w wieku od 16 do 64 lat. Na drugim miejscu, wyprzedzając komunikator Whatsapp, był Facebook Messenger z popularnością na poziomie 79,8 procent. 59,6 procent korzysta z Instagrama, 34,1 procent z TikToka. Natomiast w przypadku Twittera jest to 26,2 procent.







Jak korzystamy z social mediów? Co wykorzystują agencje social media?

Wiek



Według rHotsuite, globalnie najwięcej osób korzystających z social mediów ma od 20 do 29 lat - 18,1 procent mężczyzn i 14,1 procent kobiet. Nieco ponad 10-procentowy udział mają osoby w wieku 30-39 lat.



[Grafika] Podział demograficzny użytkowników portali społecznościowych na świecie

Źródło: Hootsuite



Z portali społecznościowych korzystają również osoby starsze. Według danych Hootsuite, 4 procent stanowią mężczyźni w wieku powyżej 60 lat, natomiast w przypadku kobiet jest to 4,4 procent. Nieco większy udział mają najmłodsi (13-19 lat), których jest 7,1 procent (mężczyzn) oraz 6 procent (kobiety).



W Polsce 54 procent dorosłych korzysta z social mediów, a największy odsetek w poszczególnych grupach wiekowych dotyczy osób mających od 18 do 24 lat (82 procent)





Czas użytkowania



W kwestii czasu spędzanego w social mediach przodują kobiety (16-24 lata), które korzystają średnio 3 godzin 18 minut. Globalny średni wynik to 2 godziny 27 minut, o dwie minuty dłużej w stosunku do poprzedniej edycji badania.





Krajami, których mieszkańcy najrzadziej zaglądają do social mediów są m.in. Japonia i Holandia. W przypadku tego pierwszego kraju, średnia wynosi mniej niż godzinę dziennie (51 minut). Z kolei najwięcej z tego typu rozwiązań korzystają Nigeryjczycy (4 godziny 7 minut), Filipińczycy, a także mieszkańcy Ghany, Kolumbii czy Brazylii



W przypadku Polski dane te są zbliżone do średniej i wynoszą 1 godzinę i 59 minut.

Rodzaj urządzenia



Raport Hootsuite obejmuje również dane dotyczące urządzenia wykorzystywanych do przeglądania social mediów. Na przykładzie Facebooka, czyli najpopularniejszego serwisu społecznościowego, aż 96,6 procent przynajmniej raz korzystało ze smartfonu do logowania się w tym serwisie. Oznacza to, że tylko 3,4 procent internautów korzysta do tego celu wyłącznie z komputera stacjonarnego lub laptopa. 45,5 procent użytkowników stosuje oba rodzaje urządzeń, a 51,1 procent używa wyłącznie smartfonów.





Agencje social media i reklama w mediach społecznościowych



Hootsuite przewiduje, że w 2022 roku wydatki na reklamę w social mediach przekroczą 173 mld dolarów. Z kolei dane serwisu Statista przewidują wydatki na poziomie 226 mld dolarów. Tylko reklama wideo w social mediach może pochłonąć w tym roku o 20,1 procent i osiągnąć poziomu 24,35 mld dolarów.



Według badania IAB/PwC AdEx, udział social mediów w torcie reklamowym w Polsce to 17,4 procent, a wyprzedzają je reklama display+video oraz mobile. Przy wydatkach na reklamę online na poziomie 6,237 mld złotych w 2022 roku, daje to kwotę 1,085 mld złotych wydanych w social mediach.



Warto również spojrzeć na średnie stawki reklam w poszczególnych platformach społecznościowych. Według danych serwisu Statista zebranych przez serwis WordStream, najwyższy koszt pojedynczego kliknięcia generuje LinkedIn (5,26 dolara), natomiast koszt tysiąca wyświetleń największy jest w przypadku serwisu YouTube, który wynosi 9,68 dolara.





Reklama w social mediach okiem ekspertów a agencji social mediowych i marketerów

Korzyści dla marketerów płynące z promocji w social mediach to przede wszystkim zwiększenie świadomości marki oraz promocja konkretnych produktów lub usług.

Według danych Hubspot, 77 procent marketerów uznało 2021 rok za dobry pod względem reklamy w mediach społecznościowych. Najczęściej wymieniana częstotliwość publikacji wynosi od czterech do sześciu razy w tygodniu.

Według Hubspot, dla marketerów najskuteczniejszą strategią dotyczącą reklam w social mediach jest publikacja zabawnych treści. Dodać należy również fakt, że 84 procent z nich uważa, że social media są elementem obowiązkowym, pozwalającym dotrzeć z przekazem do pokolenia Millenialsów.

Wśród wyzwań dane Hubspot wymieniają tworzenie treści angażujących użytkowników (27 procent marketerów).

Marketerzy chwalą social media również za możliwość dostosowania reklamy do własnych potrzeb. Od formatów po targetowania tak, aby dotarła ona do odpowiedniego grona odbiorców.

Powody korzystania z social mediów. Z czym mierzą się agencje?



Cenną informacją dla marketerów są również powody, dla których użytkownicy korzystają z social mediów. Najważniejszym i najczęściej powtarzanym jest chęć utrzymania kontaktu z rodziną i znajomymi. Na ten aspekt zwraca uwagę aż 47,6 procent badanych. Drugim w kolejności powodem była chęć zagospodarowania czasu wolnego, a w dalszej kolejności czytanie wiadomości, poszukiwanie nowego kontentu w postaci artykułów lub materiałów wideo. Kolejnym jest dostęp do informacji na temat nowych trendów.







Które social media wybrać? Co proponują agencje socialowe?



Dane Hubspot wskazują, które z platform społecznościowych najlepiej budują społeczność. 29 procent badanych marketerów wskazało na Facebooka. Na drugim miejscu znalazł się YouTube - 26 procent badanych, a na trzecim Twitter (22 procent). Mocno rozwijający się ostatnio Instagram zajął dopiero czwarte miejsce z udziałem w badaniu na poziomie 18 procent.







Facebook, Messenger, Whatsapp



Hubspot wskazuję, że 79 procent marketerów odpowiedzialnych za obsługę firmowych social mediów korzysta z płatnych reklam na Facebooku, a 50 procent z nich planuje w kolejnych latach zwiększenie wydatków w tym serwisie.



Oprócz Messengera oraz Whatsappa, czyli aplikacji służących stricte do komunikacji, wspomnieć należy o samym Facebooku, który jest najbardziej wszechstronnym portalem społecznościowym. Świadczy o tym liczba jego użytkowników, a także ich systematyczny wzrost.



Według serwisu Statista, największy odsetek użytkowników stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (25,7 procent), jednakże pozostałe grupy wiekowe nie pozostają w tyle. Warto zwrócić uwagę, że znacznie zmniejszył się napływ na Facebooka ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat. Stanowią oni 18,1 procent, prawie tyle samo co osoby w średnim wieku 35-44 lat.





Instagram



Serwis ten używany jest w dużej mierze do budowania marki, w tym marki osobistej. Dane Statista wskazują, że 90 procent użytkowników śledzi konta firm obecnych na Instagramie, a 73 procent uważa portal za właściwe i główne miejsce dla influencerów. Również według Hubspot, Instagram to w dużej mierze portal dla Influencerów. Szczególną popularności cieszą się Instagram Reels, z których planuje skorzystać 58 procent marketerów.



Instagram cieszy się dużą popularnością wśród osób, których wiek to mniej niż 34 lata. Serwis Hubspot podaje, że stanowią oni obecnie aż 64 procent użytkowników.





LinkedIn i Twitter



Badanie GWI oraz Hootsuite wskazuje, że serwis LinkedIn oraz Twitter jest w dużej mierze używany przez profesjonalistów. Służy do wymieniania poglądów, a także utrzymywania kontaktów biznesowych. A także, szczególnie w Polsce, do poszukiwania nowej pracy.



Według serwisu eMarketer, LindkedIn jest liderem w social mediach w kwestii reklamy B2B, w której ma udział wynoszący 32,2 procent. Dodatkowo 82 procent marketerów uważa, że na portalu to właśnie tego typu reklama odnosi największy sukces. Z kolei sam LinkedIn podaje, że 46 procent ruchu pochodzącego z social mediów na stronach firmowych to zasługa właśnie z tego serwisu.





TikTok i Snapchat



W przeciwieństwie do użytkowników Facebooka, użytkownicy TikToka są mniej zainteresowani utrzymywaniem znajomości na tym portalu, a jedynie korzystają z niego dla rozrywki.



Serwisy te są używane w największym stopniu przez ludzi młodych poniżej 25 roku życia. Portal Statista podaje, że osoby w wieku poniżej 35 lat stanowią tam prawie 80 procent społeczności.



Serwis HootSuite potwierdza również popularność TikToka wśród użytkowników urządzeń mobilnych. Okazuje się bowiem, że była to najczęściej pobierana aplikacja społecznościowa w 2021 roku.

Pobierz ebook "Agencje social media i marketing w mediach społecznościowych"