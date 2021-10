Ebook "Podstawy marketingu internetowego" - poradnik dla firm. Trendy w 2021 i 2022 roku

Ebook - Podstawy marketingu internetowego

Redaktorzy Interaktywnie.com i eksperci z uznanych agencji marketingowych przygotowali kompendium wiedzy o marketingu w internecie. Oddajemy do rąk wszystkich przedsiębiorców ebook, który - mamy nadzieję - pomoże w promowaniu niemal każdego biznesu w sieci. Jakie są trendy marketingowe? Co najlepiej się sprawdzić? Jak wykorzystać do promocji Google, Facebooka i inne media społecznościowe? O tym przeczytacie w naszym opracowaniu.

Wstęp do ebooka o podstawach marketingu w sieci

Internetem rządzą Google i Facebook - oto pierwsze przykazanie marketingowe



Nie ma co owijać w bawełnę - ten duopol zawładnął siecią. Jeśli więc chcecie skutecznie promować w internecie firmę, osobę, produkt czy usługę, powinniście wydawać przede wszystkim pieniądze w mediach należących do tych dwóch podmiotów. Tylko jak to robić z głową? Jak nie marnować budżetu? Jak wydawać pieniądze, aby reklama przełożyła się na sukces? O tym wszystkim przeczytacie w tym ebooku.



Zapoznajcie się także z ofertą agencji, które postanowiły zaprezentować się w tym opracowaniu.



Z pewnością pomogą Wam w stawianiu pierwszych kroków w marketingu internetowym.



Przyjemnej lektury.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com







Pandemia a marketing internetowy - o tym również piszemy w ebooku



O tym, jak pandemia, powtarzające się lockdowny i polityka społecznego dystansu przyczyniły się do tego, że e-commerce niema eksplodował na rynku, napisano już wiele i niewielu ma jeszcze wątpliwości co do tego, że warto sprzedawać online. Problem w tym, że jeśli do tego wniosku doszli dopiero teraz prawdopodobnie nie mają pojęcia, jak się do tego zabrać. Tym bardziej, że internetowy handel wyrósł daleko poza strony internetowe. Co więc robić, aby skutecznie sprzedawać w sieci? Razem z ekspertami podpowiadamy.



W ostatnim roku grupa konsumentów korzystających z internetowej formy zakupów wyraźnie się powiększyła, a niemal 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. Dlatego też - według PwC - w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł (średnioroczny wzrost o 12%). To oznacza, że wciąż jest na nim miejsce.



W porównaniu do zachodnioeuropejskich krajów Polska ma nadal relatywnie małą liczbę sklepów internetowych, Amazon ledwo co wszedł na polski rynek, a social commerce dopiero się rozkręca. Obecnie to rynek o wartości 89,4 miliardów dolarów, a jak przewidują eksperci w ciągu następnych siedmiu lat może wzrosnąć do 604,5 mld dolarów. Dzięki funkcjonalnościom e-commerce'owym, które coraz częściej udostępniane są na platformach społecznościowych, konsumenci mogą nie tylko wyszukiwać produkty, ale także je kupować, bez konieczności opuszczania aplikacji. A skrócenie i wygładzenie ścieżki zakupowej znacznie zwiększa szanse na domknięcie transakcji, bo ostatecznie każdy dodatkowy krok, który musi wykonać klient jest dla niego okazją do zmiany zdania.

W ebooku również: "Bez marketingu bez budowania społeczność nie ma sprzedaży"



Zakupy w mediach społecznościowych sprawiają również, że doświadczenia zakupowe są znacznie bardziej interaktywne i spontaniczne niż typowe zakupy online. Konsumenci mogą bowiem z łatwością konsultować się ze znajomymi na temat wytypowanych przez siebie produktów, chwalić się nowymi nabytkami albo czerpać bezpośrednie inspiracje z tego, co pokazują na swoich kanałach topowi influencerzy.



A to i tak nie wszystko. Połączenie budowania społeczności z zakupami daje też możliwość dogłębnego poznania grupy docelowej. Konsumenci mogą przeglądać i komentować produkty dostępne w Twojej witrynie naturalnie, tak jak robią to od zawsze (w przypadku generaci Gen Z i Millenialsów) w mediach społecznościowych.





- Obecnie social commerce w Polsce to głównie sprzedaż prywatna. Chcąc pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, wystawiamy je w marketplace'ach na Facebooku lub zamieszczamy ogłoszenie w zamkniętych grupach na tej platformie. Duże marki wykorzystują media społecznościowe raczej do prowadzenia działań reklamowych niż sprzedaży. Jednak wykonują już pierwsze kroki, aby swoją obecność w tego typu serwisach skomercjalizować, np. dodając przekierowania z komunikacji na fanpage’ach do e-sklepów, gdzie można kupić produkty. Nie jest to social commerce w czystej postaci, ponieważ transakcja ostatecznie nie odbywa się w mediach społecznościowych, ale takie działania pokazują, że jako marketerzy zaczynamy dostrzegać potrzebę podążania ścieżką za konsumentem, a nie urywania jej na komunikacie reklamowym - mówił na łamach interaktywnie.com Łukasz Sztuczyński, szef działu SHOP+ w Mindshare Polska.







Dane nie pozostają więc wątpliwości. Sprzedaż online to już konieczność, ale o ile jeszcze kilka lat temu pozostawienie sklepu internetowego i uruchomienie kampanii Google Ads mogło być wystarczające, by faktycznie sprzedawać, o tyle dzisiaj takie działanie nie wystarczy. Uwaga internetowych konsumentów, z których wielu wychowało się w internetowych czasach, jest bowiem bardzo krótka, trudno ją przykuć, a jeszcze trudniej utrzymać. Co więc decyduje o sukcesie? Wszystko, bo właśnie wszystko składa się na tzw. shopping experience, które - koniec końców - decyduje o tym, czy klient do sklepu wróci.





Czym jest shopping experience? O tym również przeczytasz w ebooku



To wszystkie elementy - technologiczne, marketingowe, związane z obsługą klienta i ostatnią milą - które razem składają się na to, jak klient ocenia interakcje z marką. Podkreślmy - interakcję z marką, a nie tylko proces zakupowy, który kończy się i zaczyna na stronie www. Kluczowe jest więc zrozumienie, że ścieżka zakupowa nie musi zaczynać się na stronie sklepu. Użytkownik może zetknąć się z reklamą marki w dowolnym medium - także tradycyjnym - i na dowolnej platformie, a kierunek jego podróży nie musi być linearny. Może usłyszeć coś w podcaście albo radiu, sprawdzić informacje na stronie, dostać maila z ofertą, natknąć się na reklamą PPC albo w mediach społecznościowych, chować produkty do koszyka "na później", cofać się i zmieniać zdanie zanim zdecyduje się dokonać zakupu. Jaki kanał - czyli tzw. punkt styku - odpowiada więc za sukces? Niestety, nie sposób już tego stwierdzić, bo jest to zarówno first-click, last- click, jak i wszystko pomiędzy.



Ważne jest więc, by wzbudzić jego zainteresowanie jak najwcześniej i zainspirować intencję zakupową. Jeśli się powiedzie, użytkownik zacznie zawężać opcje, określając, czy dany produkt najlepiej pasuje do jego oczekiwań i możliwości. Tutaj - jeszcze na tym etapie, przed wyborem konkretnego sklepu - marki też mogą wykazać się aktywnością, dostarczając mu informacji, które rozwieją jego wątpliwości. Dopiero po tym wszystkim, użytkownik wejdzie do sklepu i - jeśli nic nie zburzy jego doświadczenia - sfinalizuje zakup. To jednak i tak nie koniec. Doprowadzenie do finalizacji transakcji jest celem krótkoterminowym. Długoterminowym jest natomiast retencja, czyli sprawienie, by klient do nas wrócił. I tu kluczowa jest obsługa posprzedażowa, która obejmuje dostawę towarów oraz politykę zwrotów i reklamacji.





Jak zbudować sklep internetowy i co będzie wpływało na to, że będziemy poprzez taką platformę sprzedawać?





Gdy klient podejmie decyzje o zakupie i zdecyduje się dokonać go na Twojej stronie, wystarczy mu nie przeszkadzać. Tutaj liczy się jej UX, czyli to jak szybko się wczytuje, czy jest dostosowana do urządzeń mobilnych, czy łatwo się po niej poruszać, jak wyglądają strony produktowe i jak skonstruowany jest proces płatności itp., itd.







Jakie błędy UX najczęściej zniechęcają klientów?



● Strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych



Ruch pochodzący z urządzeń mobilnych kilka temu jest większy niż ten desktopowy, a już w 2019 roku ponad 60% transakcji w sektorze fashion była zrealizowana z urządzenia mobilnego.



● Zmuszanie użytkowników do założenia konta



Dane first-party są na wagę złota, ale nie kosztem sprzedaży. Użytkowników nie można zmuszać do rejestracji, bo zwyczajnie pójdą tam, gdzie żadnego przymusu nie czują.



● Niekończące się formularze



Na drodze do zakupu nie powinno być zbyt wielu przeszkód, a konieczność wypełniania formularza jest taką przeszkodą. Nie można jej całkowicie wyeliminować, ale można sprawić, by była łatwa do pokonania. Formularz powinien być krótki i - tam gdzie to możliwe - autouzupełnialny.



● Płatności dostosowane do lokalnego rynku



Użytkownicy w różnych krajach lubią płacić w różny sposób. W Polsce nie może zabraknąć płatności poprzez przelew (tradycyjny i szybki), BLIK-iem, kartą kredytową i - oczywiście - przy odbiorze, za pobraniem.



Shopping experience jest więc kluczowy, choć także trudny do zdefiniowania w kilku krótkich zdaniach. By sprzedawać online trzeba podejść do zagadnienia holistycznie, dbając o UX sklepu zarówno na desktopie jak i na mobile, ale także podejmując aktywności marketingową uwzględniającą wiele platform, a nie da się tego zrobić bez danych.



Analizując dane, czy to z CRM-a czy z Google Analytics, będziemy mogli wytypować platformy i kanały, które dobrze performują w naszym wypadku.

