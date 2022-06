Content marketing - ebook z raportem o tym, jak prowadzić takie działania skutecznie

Content marketing

Wraz z ekspertami z uznanych agencji przygotowaliśmy dla Was ebook z raportem o content marketingu. To kompendium wiedzy dotyczące tej jakże ważnej gałęzi marketingu cyfrowego. Pobierajcie i czytajcie. Warto wiedzieć, że 82 procent marketerów aktywnie stosuje strategię content marketingową, a content marketing pozwala przedsiębiorstwom uzyskać trzykrotnie większą liczbę leadów sprzedażowych. Treści promocyjne to także odpowiedź na tzw. ślepotę banerową i umożliwienie budowanie pozytywnego wizerunku marek firmy, usług lub produktów.

Wstęp do raportu o content marketingu



Content wciąż jest królem. Bez niego nie ma skutecznego marketingu internetowego



Analitycy rynkowi szacują, że już w 2022 roku przychody z content marketingu wyniosą 76 mld dolarów, a w 2024 roku przekroczą 100 mld dolarów. To potężna gałąź promocji, bez której nie ma chociażby skutecznego SEO, kampanii PPC, wspierania sprzedaży online.



A czy Ty w swojej firmie dobrze go wykorzystujesz? Czy wiesz, jak pisać, jak tworzyć wideo, jak angażować odbiorców, jak generować leady sprzedażowe właśnie przez treści? Nawet jeśli tak, zachęcam do przeczytania tego ebooka - eksperci zwracają w nim uwagę na niestandardowe rozwiązania content marketingowe.



Zachęcam też do poznania oferty agencji, które postanowiły zaprezentować się w tym opracowaniu:





Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com









Dlaczego content marketing to podstawa promocji w internecie?





Content marketing, nazywany również marketingiem treści, to rodzaj strategii marketingowej, której zadaniem jest przyciągnięcie użytkownika za pomocą wartościowych i przydatnych artykułów, poradników, opisów, filmów etc. Tworzony w ramach tej strategii content ma za zadanie przyciągnąć użytkownika, a następnie skłonić go do działania przynoszącego zysk. Content marketing zaliczany jest do działań długoterminowych, mających na celu stworzenie więzi z odbiorcą. Ale czy tylko tak działa?



Content marketing może być oparty na:

artykułach promocyjnych

blogach

poradnikach

wywiadach

recenzjach

raportach

infografikach

podcastach

webinarach

opisach produktów.



Według danych IAB Polska jako najczęściej używane narzędzia w ramach strategii content marketingowej marketerzy wskazali materiały mailingowe (79 procent), oraz materiały social media (70 procent).

Najczęściej stosowane formy treści content marketingowych przez marketerów

Źródło: eActive na podstawie danych IAB Polska



Jak podaje serwis Statista, w 2022 roku przychody z content marketingu wyniosą 76 mld dolarów, a w 2024 roku przekroczą 100 mld dolarów. Cały rynek content marketingu ma natomiast w latach 2021-2025 osiągnąć 417,85 mld dolarów, co daje średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 16 procent.





Budżety i treści reklamowe a content marketing



Dane na temat budżetów content marketingowych w korespondencji z efektywnością przynosi raport State of Content Marketing 2022. Według tego opracowania 53% ankietowanych firm, które nie odczuły pozytywnego efektu związanego ze stosowaniem content marketingu w 2021 roku, przeznaczyło na tą strategię mniej niż 5% swojego budżetu marketingowego. Z kolei 73% firm, które zwiększyły wydatki na ten cel z 10% do 70% całkowitego budżetu marketingowego świętowało sukcesy. Po tym jak covidowa gorączka powoli ustaje, badanie wskazuje, że 72 procent firm planuje w 2022 roku zwiększyć swój budżet content marketingowy.

Jak podaje Semrush, najczęściej rozwijanym obszarem w ramach strategii content marketingowej jest budowanie społeczności związanych z marką w social mediach, poprawa jakości contentu, poprawa promocji treści, wideo, a także lepsza widoczność treści w przeglądarce internetowej.





Kluczowe obszary inwestycji w content marketing w 2022 roku

Źródło: Sumrush na podstawie danych State of Content Marketing 2022





Skuteczność content marketingu



Według danych Statista, 97 procent marketerów przyznaje, że w 2021 roku w ramach strategii marketingowej korzystało z content marketingu. O ile ten rodzaj działań jest bardzo powszechny zarówno w przypadku agencji marketingowych, jak i samodzielnych działów marketingowych w firmach, to nadal istnieje wśród marketerów potrzeba poprawy umiejętność wyciągania wniosków z generowanych przez tę strategię danych.



Według danych IAB, content marketing pozwala uzyskać trzykrotnie większą liczbę leadów sprzedażowych, a 82 procent klientów po zetknięciu się z tą strategią wdrożoną przez firmę, zaczyna ją pozytywnie postrzegać.



Raport State of Content Marketing 2022 wymienia kilka największych wyzwań, nad którymi skutecznie pozwala pracować strategia content marketingowa

zwiększenie świadomości marki (45 procent)

przyciągnięcie ruchu do witryny (37 procent)

generowanie leadów (36 procent)

zwiększenie sprzedaży (27 procent)

zwiększenie lojalności klientów (23 procent)

Zjawisko ślepoty banerowej a content marketing



Tak zwana "ślepota banerowa" to nic innego, jak ignorowanie przez użytkowników internetowych elementów graficznych na stronach www będących lub wyglądających jak reklamy. To naturalna konsekwencja zbyt dużej liczby reklam zamieszczanych w serwisach internetowych. Tymczasem przyjmuje się, że reklamę graficzną online można uznać za widoczną, jeżeli przynajmniej 50 procent jej powierzchni zostanie wyświetlona przez co najmniej sekundę.



Według badania Infolinks, 86 procent konsumentów doświadcza ślepoty banerowej, natomiast prawie połowa z nich (42,7 procent) korzysta z oprogramowania blokującego reklamy. Wśród najczęstszych powodów, dla których użytkownicy korzystają z takiego oprogramowania podawana jest nadmierna liczba reklam i mała istotność komunikatów reklamowych. Na oba zjawiska wskazało 22,3 procent badanych. Wskazano również, że są one zbyt nachalne oraz zabierają zbyt duży obszar na ekranie.





Powody, dla których użytkownicy korzystają z oprogramowania blokującego reklamy

Źródło: backlinko



Aby sprawdzić, czy reklama jest widoczna dla użytkowników warto skorzystać ze mechanizmów analitycznych i określić wskaźnik jej widoczności. Pozwala on stwierdzić, jaki odsetek użytkowników widzi dany baner i pozwala oszacować potencjalną liczbę odbiorców.





Content marketing a poprawa widoczności i oglądalności reklam?



Upodobnij reklamę do treści na stronie - rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć zjawisko ślepoty banerowej jest m.in. zastosowanie tzw. reklamy natywnej. Będą nią elementy reklamowe zamieszczone na stronie, jednakże do złudzenia przypominające pozostałe, niebędące reklamą. Warto starannie dobrać rozmiar, czcionkę oraz tło, aby reklama przypominała inne treści. Jak podaje serwis usergiding, reklamy natywne są nawet o 47 procent częściej dostrzegane w stosunku do zwykłych reklam.

Przetestuj różne lokalizacje - warto sprawdzić, w którym miejscu użytkownicy najczęściej dostrzegają baner reklamowy. Niekiedy trudno to oszacować bez przeprowadzenia wnikliwych testów.

Zadbaj o wysokość jakość graficzną reklamy - im reklama bardziej będzie przyciągać wzrok, tym jej dotarcie będzie większe. Ważna w tym przypadku będzie zarówno rozdzielczość, jak i kolorystyka.

Otocz reklamę interesującymi treściami - większą oglądalność mają reklamy, którym towarzyszą interesujące treści.

Strategia content marketingowa - opinie marketerów

Według danych HubSpot, 82 procent marketerów aktywnie stosuje strategię content marketingową: