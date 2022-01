Ebook z raportem Ecommerce 2022. Trendy w sprzedaży internetowej

Ecommerce

Jak skutecznie sprzedawać w internecie? Czy w ogóle warto inwestować w sprzedaż online? Mnóstwo porad ekspertów z uznanych agencji wspierających firmy w promocji w sieci. Oto najnowszy ebook dla marketerów i firm przygotowany przez redakcję Interaktywnie.com.

Wstęp do raportu Ecommerce 2022

Jeśli Twoja firma jeszcze nie sprzedaje w sieci, niech lepiej szybko zacznie



Szał zakupów internetowych trwa w najlepsze. Szacuje się, że już w 2023, no może w 2024 roku, Polacy wydawać będą w sieci 150 mld złotych rocznie.

Wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze danego sklepu internetowego oraz złożenia w nim zamówienia respondenci ankiet sprzedażowych prowadzonych od lat przez Gemiusa wymieniają przede wszystkim atrakcyjną cenę i niskie koszty dostawy. Wskazuje je odpowiednio 45 i 42 procent badanych. Ale od kilku lat zaczynają się w Polsce liczyć także tak zwane„pozytywne doświadczenia zakupowe”, które - jako decydujące przy wyborze e-sklepu - wymienia aż 33 procent badanych. Z kolei ponad 20 procent z nich wspomina o promocjach, krótkim czasie oczekiwania na dostawę oraz dostępności różnych form dostawy i płatności. Dobrze widzą to agencje i firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku: Business Factory Polska, Exorigo-Upos, Kerris Group, NuOrder, Streetcom Poland, TBMS, Unity Group.

Tomasz Bonek, redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com





E-commerce - dlaczego to się opłaca?

Ponad siedem bilionów dolarów - taką wartość może osiągnąć globalny rynek e-commerce w 2025 roku. Wśród najpopularniejszych produktów kupowanych online niezmiennie znajdziemy odzież i obuwie, na które w Polsce wydajemy średnio ponad 200 zł miesięcznie. Sprzedaż produktów w internecie coraz częściej zastępuje handel tradycyjny. Rekordzistą pod tym względem są Chiny, gdzie już ponad połowę sprzedaży detalicznej wykonuje się za pośrednictwem sieci.



Już w 2020 roku rynek globalny rynek e-commerce osiągnął wartość 4,213 biliona dolarów. To aż o 25,7 procent więcej wobec wyniku z 2019 roku - podaje eMarketer. Jeszcze lepsze rezultaty spodziewane są za rok 2021 rok, ale czekamy jeszcze na oficjalne dane. Według prognoz, rynek w tym okresie osiągnął wartość 4,921 biliona dolarów.

Najmocniejszy z punktu widzenia e-commerce jest rynek chiński. Według eMarketera, tamtejsza sprzedaż stanowiła 52,1 procent globalnej sprzedaży e-commerce już w 2021 roku. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone z wynikiem 19 procent, a na trzecim Wielka Brytania - 4,8 procent. Wśród czołowych krajów znajdziemy również Japonię, Koreę Południową, Niemcy, Francję, Indie, Kanadę oraz Brazylię.





Według danych serwisu ecommercedb, Polska jest na 18 miejscu pod względem wielkości rynku e-commerce na świecie, co plasuje nas m.in. przed Szwecją i Meksykiem. W 2020 roku jego wartość sięgnęła 13 mld dolarów, z kolei prognozy serwisu ecommercenews mówią o sprzedaży e-commerce na poziomie 22 mld euro w 2020 roku. To prawie dwukrotnie więcej niż jeszcze w 2019 roku. Te wartości wydają się wysoce niedoszacowane. Według Polskich danych w 2021 roku na zakupy w sieci wydaliśmy ponad 120 mld zł.





Wśród zalet prowadzenia sprzedaży online możemy wymienić:



- niższe koszty prowadzenia biznesu w tym eksponowania towaru, utrzymania lokalu

- możliwość szybkiego poszerzenia asortymentu i rozbudowa oferty

- możliwość skalowania biznesu

- łatwiejszą sprzedaż produktów za granicą

- oszczędność czasu, jeśli wcześniej wymagany był dojazd do klienta

- lepszą promocję produktów w wyszukiwarce Google i zwiększenie potencjału sprzedażowego







Ecommerce i sylwetka polskiego konsumenta online



Jak podaje raport “Ecommerce w Polsce” autorstwa firmy Gemius, aż 77 procent polskich internautów w 2021 roku przynajmniej raz dokonało zakupu online. Jest to wyniki o 4 punkty procentowe wyższy niż rok wcześniej. W grudniu 2021 roku, według badania Mediapanel, liczba internautów w Polsce sięgnęła 29,7 mln, co oznacza, że w z rynku e-commerce w naszym kraju skorzystało niespełna 23 mln osób.

Raport Gemius pokazuje przewagę kobiet na rynku e-commerce. Według zaprezentowanych danych, 53 procent osób korzystających z tego rynku to właśnie panie. Na rynku ecommerce dominują osoby mające od 35 do 49 lat. Stanowią one 34 procent osób. Co ciekawe drugą najliczniejszą grupą są internauci w wieku 50+, którzy stanowią 28 procent. Kupujący przez internet to najczęściej osoby dobrze wykształcone (z wykształceniem wyższym 41 procent) oraz mieszkańcy dużych miasta, których populacja przekracza pół miliona.









Prognozy dla rynku e-commerce w Polsce i na świecie



Jak podaje serwis eMarketer, w 2021 roku wartość sprzedaży na globalnym rynku e-commerce wyniesie 4,921 bilionów dolarów - to 16,8 procent więcej w stosunku do danych za 2020 rok. W 2023 roku ma to być 6,169 bilionów dolarów, a w 2025 roku rynek osiągnie poziom 7,385 bilionów dolarów.





Według najnowszej prognozy, sprzedaż online po fali pierwszego gwałtownego wzrostu wywołanego epidemią Covid-19 tylko nieznacznie spowolniła swój wzrost.

• W latach 2021-2023 dynamika wzrostu pozostanie dwucyfrowa i wyniesie odpowiednio 16,8 procent w 2021 roku,

• 12,7 procent w 2022 roku

• oraz 11,2 procent w 2023 roku.



Rosnąć będzie również udział rynku e-commerce w globalnej sprzedaży ogółem.

• W 2020 roku było to 17,8 procent, a według prognoz, w 2021 rok ma to być 19,6 procent.

• W kolejnych latach udział ten przekroczy 20 procent i w 2025 roku będzie stanowić prawie ćwierć sprzedaży detalicznej na świecie (24,5 procent).

Liderem pod względem udziału e-commerce w sprzedaży online będą Chiny,

• gdzie wyniesie on 50 procent już w 2022 roku.

• Z kolei w 2025 roku będzie to 56,8 procent.





Eksperci eMarketer optymistyczną dla rynku e-commerce prognozę uzasadniają utrzymującą się w różnych częściach świata pandemią koronawirusa oraz faktem, że to globalne zdarzenie częściowo zmieniło przyzwyczajenia konsumentów.

W Polsce rynek e-commerce również utrzyma wysoka dynamikę wzrostu. Eksperci Digital Market Outlook prognozują, że w 2025 roku polski rynek e-commerce osiągnie wartość 20,2 mld dolarów. Polskie źródła mówią natomiast o 150-170 mld zł.





COVID-19 zmienia obraz rynku ecommerce



Firma Gemius w raporcie “E-commerce w Polsce” poruszyła również temat epidemii mającej potencjalny wpływ na zachowania konsumentów. Według badania, 33 procent respondentów deklaruje, że robi zakupy w sieci częściej niż wcześniej, natomiast 30 procent kupuje więcej online. Wśród odpowiedzi pojawiły się również stwierdzenia, że użytkownicy kupują online produkty, z kategorii których dotąd nie nabywali w internecie lub wskazują produkty, których zakupy przeniosły się całkowicie do internetu.





Wśród powodów, dla których konsumenci kupują online najczęściej pojawiają się:

- stała dostępność towaru niezależnie od sytuacji pandemicznej

- szybkość zakupów

- niższe ceny

- większe bezpieczeństwo

- wygoda z uwagi na pracę zdalną







Co najczęściej kupujemy w ecommerce?



Według danych serwisu ecommercenews, tylko w 2020 roku na polskim rynku e-commerce pojawiło się aż 11 tysięcy nowych sklepów online. Z kolei portal Statista podaje, że na polskim rynku funkcjonuje 258 tysięcy tego typu sklepów. To samo źródło podaje także, że w 2021 roku powstało aż 51 tysięcy nowych sklepów online.



Na co wydajemy najwięcej?



• Najnowsze dane Gemius dotyczące wydatków w sektorze e-commerce zdają się potwierdzać trend utrzymujący się od lat. W skali miesiąca najwięcej wydajemy na ubrania oraz dodatki - jest to prawie 200 zł miesięcznie.

• W tej samej kategorii mieści się również obuwie, na które wydajemy jeszcze więcej (201 zł miesięcznie).

• To więcej niż wydatki na artykuły żywnościowe kupowane online, których pozycja w stosunku do poprzedniego badania osłabła (188 zł miesięcznie).

• Wśród czołowych kategorii znajdziemy również artykuły dziecięce, kosmetyki i perfumy, a także farmaceutyki.



Badanie wymienia również wysokie wydatki na sprzęt AGD/RTV, urządzenia mobilne oraz elementy wyposażenia wnętrz. Jednakże wydatki w tych kategoriach rozpatrywane są w skali 6 miesięcy.





W przypadku danych z Europy, odpowiedź na pytanie dotyczące najpopularniejszych produktów daje Barometr E-shopper autorstwa DPD Group. Według niego...

W Europie najczęściej w internecie kupujemy:



- odzież - 48 procent

- książki - 43 procent

- obuwie – 40 procent





Kategorie produktów z potencjałem wzrostowym w ecommerce



Największy potencjał wzrostu w kolejnych latach zdaniem raportu DPD Group mają artykuły z segmentu dekoracji wnętrz, a także segment odzieżowy, w którym już 20 procent transakcji dzieje się online. Na uwagę zasługują również produkty RTV, kosmetyki, DVD oraz gry i zabawki.

Badanie wskazuje również na specyfikę poszczególnych krajów. Na tle Europy w Polsce wyróżnia się segment części samochodowych, w Wielkiej Brytanii żywność, natomiast w Austrii produkty sportowe.



Według raportu DPD Group, w Polsce udział zakupów online w stosunku do ogólnej sprzedaży detalicznej jest o średnio 6 punktów procentowych wyższy niż średnio ma to miejsce na rynku europejskim.





Wśród najpopularniejszy kategorii produktów w Polsce według badania DPD Group znajdziemy:

- odzież - 48 procent

- obuwie - 47 procent

- kosmetyki - 45 procent



W przypadku odzieży warto zauważyć, że im młodsze pokolenie, tym odsetek osób kupujących w ten sposób ubrania rośnie. Dla tzw. millenialsów wynosi on już 59 procent.