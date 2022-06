Firmowe strony internetowe i sklepy online. Ebook z poradami dla marketerów i firm

Firmowe strony internetowe i sklepy online

Wdrożenie firmowej strony internetowej czy sklepu internetowego to podstawa wszelkich działań digitalowych. Bez nich trudno wyobrazić sobie kampanie Google Ads (PPC) czy w mediach społecznościowych. Dlatego przygotowaliśmy specjalny poradnik dla biznesu, w którym eksperci z uznanych agencji doradzają, jak wdrożyć najlepszy projekt, na co zwracać szczególną uwagę.

Każda firma powinna mieć wspaniałą stronę internetową



Wygooglać osobę, z którą się jutro spotkamy. Wygooglać najlepszy telewizor. Wygooglać najlepszą firmę, która wykona zlecenie. I tak dalej... Oto slogany, które w Polsce zadomowiły się na dobre. Googla już bowiem prawie 30 mln z nas.



I jak tu nie mieć dobrej, pięknej, funkcjonalnej strony internetowej? Nawet jeśli firma nie sprzedaje online powinna zadbać o swoją e-wizytówkę, która przedstawi jej produkty lub usługi.



Dobrze wiedzą to agencje, które postanowiły zaprezentować siebie, swoją wiedzę i ofertę w tym ebooku z poradami.



Polecam ich strony internetowe i zapoznanie się z wdrażanymi przez nie rozwiązaniami.



Owocnej lektury.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com









Dlaczego firma musi mieć stronę internetową lub sklep online



W Polsce jest już prawie 30 mln internautów, a zakupy online robi 77 procent z nich. Te dane udowadniają, że internet stał się potężnym narzędziem do rozwijania biznesu. Do 2025 roku wartość globalnej sprzedaży online ma przekroczyć poziom 7 mld dolarów. Obecnie w sieci najwięcej wydajemy na obuwie i odzież, a także na sprzęt RTV i AGD. Ale kupujemy w e-sklepach już prawie wszystko. Szukamy tak również usług, kontaktów, partnerów biznesowych.



Posiadanie strony internetowej przez firmę w obecnych czasach to nie tylko powinność, a obowiązek. Cyfryzacja poszczególnych form życia przyspieszyła również z uwagi na niedawną pandemię COVID-19 i związaną z nią izolację społeczną.





Kim jest klient przychodzący z firmowej strony internetowej czyli kupujący online?



Według badania Mediapanel autorstwa Gemius/PBI w maju 2022 roku z internetu w Polsce korzystało 29,7 mln osób, natomiast średnio dziennie do sieci logowało się 25,5 mln osób. Do robienia zakupów online przyznaje się natomiast 77 procent polskich internautów - wskazuje raport Gemius “E-Commerce w Polsce”, co daje wynik na poziomie około 23 mln osób. Spośród badanych 53 procent stanowią kobiety, a 47 procent mężczyźni. Wśród grup wiekowych przewagę liczebną mają osoby mające od 35 do 49 lat (34 procent), natomiast w kwestii zamieszkania nieznacznie przeważają mieszkańcy miast o populacji powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Dane demograficzne dotyczące zakupów w internecie przez polskich użytkowników

Źródło: Gemius





Co najczęściej kupujemy na firmowych stronach internetowych i w e-sklepach?



Według raportu Gemius, średnio miesięcznie najwięcej wydajemy na obuwie - 201 zł. Na drugim miejscu jest odzież, akcesoria i dodatki, na które Polacy wydają 199 zł miesięcznie. Najniższe miejsce podium zajmują artykuły spożywcze kupowane online - 188 zł. Wysoko w zestawieniu znajdują się również kosmetyki, perfumy i artykuły dziecięce. W przypadku urządzeń mobilnych, sprzętu RTV i AGD, a także mebli i elementów wyposażenia wnętrz, dane obliczono w skali 6-miesięcznej.





Najpopularniejsze kategorie produktów kupowanych online

Źródło: Gemius





Czego szukamy na stronach internetowych firm



Zakupy to nie jedyna aktywność polskich internautów. Według raportu GUS, najczęściej internetu używamy do czytania wiadomości i czasopism online, na co wskazało 69,4 procent badanych. Inną częstą aktywnością jest korzystanie z poczty elektronicznej (68,3 procent), a także wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (65,6 procent). Wśród innych czynności wykonywanych w internecie znajdziemy: korzystanie z komunikatorów, korzystanie z serwisów społecznościowych, prowadzenie rozmów głosowych lub wideo, korzystanie z bankowości elektronicznej czy wyszukiwanie informacji związanej ze zdrowiem.





Najpopularniejsze aktywności użytkowników internetu

Źródło: GUS





Firmowe strony internetowe w Polsce i na świecie



Według Krajowego Rejestru Domen NASK, w Polsce zarejestrowanych jest nieco ponad 2,5 mln domen. Największy udział mają oczywiście domeny z końcówką pl - stanowią 81 procent wszystkich domen. Na drugim miejscu są strony w domenie com.pl, których jest nieco ponad 300 tysięcy, co daje udział na poziomie 11,63 procent. Pozostałe posiadają udział nieprzekraczający 1 procent, a wśród najpopularniejszych znajdziemy net.pl, waw.pl, org.pl, edu.pl oraz info.pl.

Najpopularniejsze domeny internetowe w Polsce

Źródło: Krajowy Rejestr Domen NASK



Z kolei dane Siteefy wskazują, że na świecie jest obecnie 1,17 mld stron internetowych, z czego tylko 17 procent aktywnych. Serwis podlicza również, że dziennie rejestrowanych jest około 252 tys. stron.





Wartość rynku sprzedaży na firmowych stronach internetowych



Z uwagi na rosnącą liczbę użytkowników, a także przenoszenie poszczególnych aspektów życia do internetu, wartość rynku internetowego wzrasta, w tym również zakupów dokonywanych za pośrednictwem tego medium.

Według Statista, globalny rynek e-commerce osiągnie w 2022 roku wartość 5,5 mld dolarów. To o ponad 0,5 mld dolarów więcej w stosunku do danych za 2021 rok. Eksperci wskazują również, że trend wzrostowy będzie kontynuowany w kolejnych latach. W 2023 roku wartość rynku sprzedaży online przekracza 6 mld dolarów, natomiast w 2025 roku będzie to prawie 7,4 mld dolarów.





Wartość globalnego rynku e-commerce w latach 2014-2025

Źródło: Statista





Branże, które na stronach internetowych firm sprzedają najwięcej



Za rynkiem e-commerce w Polsce przemawiają również dane PwC, według których do 2026 roku osiągnie on wartość 162 mld złotych, a średnioroczny wzrost sięgnie 12 procent. Eksperci przewidują, że szczególnie dużym wzrostem będzie wyróżniała się kategoria żywność i zdrowie. Potwierdzeniem tego faktu jest rozwój takich platform jak Glovo czy Pyszne.pl



Ten sam raport PwC wskazuje, że nadal aktywną kategorią z punktu widzenia e-commerce będzie elektronika i moda, dom i ogród, a także odzież i obuwie.







Strona internetowa firmy to e-wizytówka lub sklep internetowy



O tym, czy firma potrzebuje prostej, wizytówkowej strony www, czy skomplikowanego systemu np. do składania zamówień albo sklepu internetowego, decyduje m.in. profil jej działalności i model biznesowy. W wizytówkową stronę internetową warto zainwestować np. w branży prawniczej, medycznej, IT czy artystycznej (fotografia, muzyka).



Zalety e-wizytówki

- możliwość łatwego odnalezienia danych kontaktowych przez klientów

- kształtowanie nowoczesnego wizerunku firmy

- w przypadku odpowiedniej optymalizacji, wzrost sprzedaży

- funkcja informacyjna, czyli ujawnienie szczegółów prowadzonej działalności

- narzędzie marketingowe - po zapisaniu się np. do newslettera, przekazanie zniżek na świadczone usług

- możliwość pozycjonowania strony w Google

- możliwość prowadzenia kampanii marketingowych w internecie np. w Google Ads