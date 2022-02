Ranking agencji marketingowych 2022 roku. Ebook z poradami, jak wybrać agencję

Ranking agencji marketingowych 2022 roku

Jak wybrać agencję marketingową do obsługi firmy? W jakie formy marketingowe zainwestować? Jak promują się teraz nowoczesne firmy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com "Marketingowe agencje interaktywnie 2022 roku".

O raporcie i rankingu agencji marketingowych

Tomasz Bonek 30 mln osób korzysta w Polsce z sieci. Prawie wszyscy z Google'a, a zdecydowana większość z mediów społecznościowych. Internetem rządzi więc globalny duopol, który wymusza odpowiednią działalność marketingową.



Każda firma musi więc posiadać chociaż wizytówkową stronę internetową, w dodatku odpowiednio spozycjonowaną w największej na świecie wyszukiwarce. Musi też przez sieć komunikować się ze swoimi klientami, parterami biznesowymi i z potencjalnymi pracownikami. A jeśli chce sprzedawać produkty i usługi B2C musi postawić na ecommerce.



Dobrze wiedzą to agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku.



Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Agencje marketingowe w rankingu a rynek reklamy

Nawet bilion dolarów mogą w 2026 roku wynieść globalne wydatki na reklamę. Na wzrost tego rynku wskazują dane za ostatni rok, według których wywołana zawirowaniami związanymi z epidemią zapaść z 2020 roku, została już pokonana. Od kilku lat liderem pozostaje reklama online, na którą w ubiegłym roku przeznaczono prawie 60 procent wydatków. W Polsce tendencja jest podobna, a wśród najaktywniejszych marketingowo są m.in. sektor handlowy, żywności i farmacji.



Według danych Statista, wartość światowego rynku reklamowego w 2021 roku wyniosła 763,2 mld dolarów. To nie tylko wyraźnie więcej niż odnotowano w 2020 roku, gdy ze względu na pandemię koronawiursa wydatki na reklamę były niższe, ale także więcej niż w latach wcześniejszych - w 2020 roku było to 622,97 mld dolarów, natomiast w 2019 roku 643,03 mld dolarów. Wzrost wynosi odpowiednio 22,5 procent i 19,6 procent. Widać zatem, że rynek reklamowy odbudował się po koronawirusowym spadku.





Największym rynkiem reklamowym pozostają Stany Zjednoczone z wynikiem 285,2 mld dolarów w 2021 roku. To trzykrotnie więcej niż w przypadku wicelidera tego zestawienia, którym są Chiny. Azjatycki gigant może się pochwalić wydatkami rzędu 91,9 mld dolarów. Na najniższym miejscu podium uplasowała się Japonia (51,8 mld dolarów).

Tak wysokie pozycje w zestawieniach zajęte przez tal potężne dwa rynki sprawiają, że region Azji i Pacyfiku jest drugim pod względem wielkości terytorium reklamowym.

Dopiero na trzecim miejscu znajduje się Europa, gdzie prym wiodą Wielka Brytania (35,6 mld dolarów) i Niemcy (25,8 mld dolarów). Czwartym regionem reklamowym jest Ameryka Południowa z Brazylią jako liderem tego kontynentu.







Polski rynek reklamowy i agencje marketingowe



Równie dynamicznie rósł w 2021 roku rynek reklamowy w Polsce. Po trzech kwartałach jego wartość sięgnęła 7,176 mld złotych. Trend ten jest podobny, jak w przypadku wydatków globalnych, ponieważ wynik jest nie tylko lepszy o 18 procent względem analogicznych danych za 2020 rok, ale także o 4,5 procent wyższy w porównaniu do danych za 2019 roku. Pod względem wartości, rynek polski ma zatem już za sobą koronawirusową zapaść z 2020 roku.



Jak podaje serwis Statista, w 2021 roku 59 procent wszystkich wydatków reklamowych stanowiła reklama online. Ciekawym jest fakt, że telewizja przejęła jedynie 25 procent tego “tortu”. Na kolejnym miejscu plasują się reklama zewnętrzna oraz prasa, których udział wynosi odpowiednio 5 i 4,3 procent.



Dane świadczą o tym, że rynek tradycyjnej reklamy powoli będzie odchodził w zapomnienie. Ostatni raz pod względem wydatków reklamowych telewizja prym wiodła w 2018 roku. Przyczyną osłabienia rynku reklamy telewizyjnej jest nie tylko spadek jej oglądalności, ale również fakt, że reklama online ma nieporównywalnie większe możliwości targetowania i personalizacji przekazu marketingowego.

Jak podaje serwis Press, średni dzienny czas oglądania telewizji w kategorii ogólnej powyżej 4 roku życia spadł w Polsce o 19 minut do poziomu 4 godzin i 6 minut. Krócej telewizję oglądają osoby w wieku 16-49 lat (2 godziny 56 minut - o 20 minut krócej rok do roku), natomiast osoby starsze - powyżej 50 roku życia - spędzają przed telewizorem średnio 6 godzin 20 minut.

Co ciekawe w kolejnych latach eksperci przewidują równie wyraźny wzrost reklamy kinowej oraz zewnętrznej. Po zapaści w drugiej połowie 2019 i w 2020 roku, rynek ten ma się odbudować.





W Polsce reklama online w rankingach nie taka mocna. Ale agencja marketingowe już tak



Na rynku polskim reklama online nie notuje tak wielkiej przewagi. Według danych Publicis Groupe za trzy kwartały 2021 roku udział internetu w rynku reklamowym to 43,7 procent, tylko 1,7 pkt. procentowego więcej w stosunku do reklamy telewizyjnej. Przewaga ta jest jednak większa niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy to telewizja była górą z udziałem 42,9 procent. Na dalszych miejscach zestawienia odnajdziemy reklamę w radiu (7,3 procent), outdoor, magazyny oraz kino.







Największą wartościową zmianę rok do roku w Polsce odnotował jednak sektor reklamy w internecie, gdzie wzrost wyniósł 23 procent do poziomu 3,136 mld zł. Na reklamę w telewizji wydano natomiast 3,015 mld zł po wzroście o 15,7 procent. Zauważalny wzrost na przestrzeni roku ma również reklama zewnętrzna, w przypadku której wydatki wzrosły o 17,7 procent, a także radio (+17,2 procent).



Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące wyłącznie rynku reklamy online w Polsce okaże się, że mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 22,6 procent i wartością 4,339 mld zł. Takie wnioski płyną z badania IAB AdEx za trzy kwartały 2021 roku.



Największy udział oraz wzrost rynku reklamowego w ujęciu rocznym:



• SEM - udział 32,3 procent - wzrost 11,2 procent rok do roku

• Display - udział 31,5 procent - wzrost o 25,3 procent rok do roku

• Ogłoszenia - udział 18,1 procent - wzrost o 37,7 procent rok do roku

• Wideo - udział 13,3 procent - wzrost o 28,6 procent rok do roku

• Native - udział 2,3 procent - wzrost o 31,8 procent rok do roku

• E-mail - udział 1,3 procent - wzrost o 2,2 procent rok do roku



W klasyfikacji dodatkowej przewodziła tradycyjnie reklama Display+Video z udziałem 44,9 procent, reklama mobilna prezentowała udział 31,9 procent, a social media 16 procent.





Kto wydaje na reklamę najwięcej - ranking? Jakie firmy obsługują marketingowe agencje?



Raport Publicis Groupe wskazuje na mocny wzrost wydatków reklamowych w sektorze handlowym - aż 26,3 procent rok do roku, w okresie trzech kwartałów 2021 roku. Wśród czołowych firm wydających pieniądze na reklamy z tego sektora autorzy wymieniają przede wszystkim Lidla, a także podmioty z branży RTV i AGD - m.in. spółka Euro-Net (właściciel sieci sklepów Euro RTV AGD) i Media Expert.



Zwrócono również uwagę na sektor "żywność". Tutaj wzrost wyniósł 18,3 procent w ujęciu rocznym. Oba sektory były jednocześnie największymi pod względem wydatków. Na ostatnim miejscu podium jest branża farmaceutyczna, mimo że odnotowała wzrost wydatków, ale symboliczny - wyniósł 0,7 procent.



Globalnie największym reklamodawcą okazała się firma Procter & Gamble, właściciel takich marek jak Ariel, Braun, Gilette, head&shoulders, Fairy, blend-a-med oraz wiele innych. Gigant dóbr konsumpcyjnych wydał w sumie aż 8 miliardów dolarów na promocję swoich produktów na świecie.



Jeżeli spojrzymy wyłącznie na wydatki na reklamę online, tutaj również liderem jest branża handlowa, z udziałem na poziomie 19 procent. Na drugim miejscu jest sektor związany ze sprzętem komputerowym, a następnie telekomunikacyjnym, żywnością i kulturą jak muzyka i książki.







Prognozy dla rynku reklamowego i agencji marketingowych



Dane serwisu Statista wskazują, że w kolejnych latach rynek reklamowy nadal będzie rósł. W 2022 roku wydatki mogą sięgnąć blisko 840 mld dolarów, a 2026 roku ma to być nawet ponad bilion dolarów. Również dane pochodzące z raportu Zenith Advertising Expenditure Forecasts potwierdzają ten trend. Światowy rynek reklamy nadal będzie się rozwijał po kryzysowym 2020 roku. Według publikacji, rynek ten będzie rósł w tempie co najmniej kilku procent rocznie - 9,1 procent w 2022 roku, 5,7 procent w 2023 roku i 7,4 procent w 2024 roku.







Reklama online motorem przyszłego wzrostu. Co polecają agencje z rankingu?



We wzroście wydatków marketingowych w kolejnych latach przewodzić będzie przede wszystkim reklama online, która ma osiągnąć wartość 60 procent wszystkich globalnych wydatków na reklamę. Przyczyną jest wzrost popularności smartfonów oraz przeniesienie konsumpcji wideo z telewizji na rzecz mediów internetowych. Pewną dozę niepewności analitycy zostawiają w kwestii branży związanej z podróżami, hotelarstwem, gdzie zwyczaje i przyzwyczajenia konsumentów ulegną szczególnym zmianom.

Ecommerce napędza rynek reklamowy i agencje marketingowe



Wydatki na reklamę online wspomaga rozwój e-commerce. Wiele firm nie tylko wzmocniło swoją aktywność w tym zakresie, ale także częstą praktyką, szczególnie w przypadku małych firm, było wejście na ten rynek. Według prognoz Zenith, wzrost reklamy online w związku z rozwojem rynku e-commerce wyniesie w 2022 roku 14 procent, w 2023 roku 9 procent, a w 2024 roku 10 procent.

