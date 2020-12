Raport: Reklama w internecie 2020. Porady dla marketerów i firm, jak reklamować się w sieci [EBOOK]

Reklama w internecie - raport

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na reklamę wyniosły w Polsce 2,287 mld zł. To o 4,5 procent mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - wynika z danych IAB Polska i PwC AdEx. Ale w 2021 roku odnotujemy wzrost wydatków na marketing o 5,6 procent, a za dużą ich część będzie odpowiadać reklama w sieci - prognozuje Zenith. Która forma promocji będzie najskuteczniejsza? Reklama wideo, w social media, przez programmatic buying, w wyszukiwarce (SEM), a może e-mail marketing? Wybór zależy m.in. od strategii klienta oraz wybranej przez niego grupy docelowej, do której przekaz ma trafić. Razem z ekspertami uznanych agencji doradzamy, jak prowadzić skuteczne kampanie. Więcej w ebooku, który można pobrać poniżej.

Wstęp do raportu: Reklama w internecie 2020

Powiedzmy to sobie wprost: reklama w sieci jest najskuteczniejszą i najbardziej mierzalną formą promocji.



Mimo spadków wydatków na działania marketingowe w roku 2020, oczywiście z uwagi na pandemię, handel w sieci - właśnie z powodu koronawirusowej izolacji - ma się doskonale. Kupujemy online na potęgę. W tym roku wydamy w internecie może nawet 120 mld zł.



Jak więc prowadzić skuteczne kampanie reklamowe w sieci? Dowiedzie się tego Państwo z lektury tego ebooka z raportem.



Z pewnością pomogą też firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym opracowaniu.

Polecam zapoznanie się z ich ofertą.



Owocnej lektury.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Rynek reklamy online w Polsce i za granicą

Wzrost aktywności konsumentów w internecie, a także rozwój branży e-commerce sprawił, że na znaczeniu zyskała reklama internetowa. W listopadzie 2020 r. liczba polskich internautów sięgnęła 29 mln, natomiast średnio dziennie z tego medium korzystało 25,5 mln osób. W dodatku, jeżeli prześledzimy dane dotyczące rynku e-commerce, okaże się że już 73 procent polskich internautów (dane z raportu E-commerce w Polsce - Gemius dla e-Commerce Polska) robi zakupy w sieci. Według szacunków Statista DigitalMarket Outlook z końca 2019 r., wartość polskiego rynku e-commerce miała w tym roku sięgnąć nawet 70 mld złotych. Tymczasem przyszła pandemia i handel przeniósł się do sieci. Poczta Polska prognozowała nawet, że wartość sprzedaży na polskim rynku e-commerce sięgnie nawet 120 mld zł.



Mimo że rynek reklamy online dynamicznie się rozwija, to epidemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na branży. Według danych pochodzących z badania IAB Polska/PwC AdEx, wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2020 roku sięgnęły 2,287 mld zł, czyli o 4,5 procent mniej w stosunku do danych z analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to pierwszy spadek rok do roku w historii tego badania.

Pandemia wymusiła nie tylko zmianę strategii wydawców dotyczącą kampanii reklamowych, ale także, w niektórych przypadkach, całkowite zamrożenie budżetów reklamowych. Spadek zaczął być widoczny w marcu tego roku, jednakże dobry początek roku sprawił, że I kwartał zakończył się “na plusie” (+4 procent rok do roku). Kolejne miesiące przyniosły jednak głębsze spadki wynoszące 15 procent (kwiecień i maj). Łącznie w drugim kwartale 2020 roku wartość rynku reklamy online spadła o 5 procent.Spadki dotknęły prawie wszystkie formaty reklamy online. Wyjątkiem jest reklama sprzedawana w modelu programatycznym (+15 procent rok do roku). O prawie 4 punkty procentowe spadł udział reklamy statycznej oraz wideo, natomiast wartość samego rynku reklamy display+wideo obniżyła się o 12 procent rok do roku. Mniejsze były również wydatki na reklamę w ogłoszeniach, w wyszukiwarkach oraz e-mail.



Skutki spowolnienia wywołanego epidemią widać również w trzecim kwartale. Według danych AdReport, liczba kampanii emitowanych w internecie wzrosła rok do roku o 18 procent, ale ich wartość była niższa o 28 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek z 348 na 249 mln zł). Łącznie w tym okresie w polskim internecie wyemitowano ich 14 153. Największa różnica dotyczy września 2020 roku, kiedy liczba kampanii wzrosła o 38 procent, natomiast kwota wydatków w tym samym okresie spadła o 34 procent rok do roku. Dane AdReport pokazują zatem, że reklamodawcy mimo rozluźnienia obostrzeń sanitarnych wstrzymywali się z tworzeniem kampanii, a kulminacja ich realizacji przypadła na wrzesień. Wzrost w pierwszym powakacyjnym miesiącu nie uchronił jednak budżetów reklamowych od spadków. Można się też spodziewać, że czarny piątek, cyber poniedziałek i okres tuż przed świętami poprawią wyniki rynkowe.





Globalne dane dotyczące rynku reklamy internetowej



W kwestii globalnego popyt na reklamy online eksperci są optymistami. Według prognoz IAB, światowy rynek reklamy online powinien urosnąć w tym roku o 6 procent, w stosunku do prognozowanego w tym samym okresie spadku rynku reklamy tradycyjnej o około 30 procent.



Rozbijając powyższe prognozy na poszczególne typy reklam widać, że eksperci oczekują wzrostów wyłącznie w kanale online. W stosunku do danych za 2019 rok, w tym roku o 26 procent może urosnąć rynek reklamy w wyszukiwarkach, o 25 procent pójdzie w górę reklama w social mediach, a wydatki na reklamę wideo zyskają 15 procent. Spadek natomiast może dotknąć reklamy telewizyjnej (-24 procent), drukowanej (-33 procent) oraz radiowej (-31 procent). Oprócz tego dekoniunktura dotyczyć będzie prawdopodobnie rynku reklamy cyfrowego audio, w tym podcastów (-8 procent). Warto zauważyć, że prognozy te sporządzono w już w okresie pandemii, co oznacza, że wyłączając ten czynnik, wzrosty mogłyby być jeszcze okazalsze.





Najbardziej aktywne branże w marketingu i reklamie online



Według danych badania IAB/PwC AdEx, najwięcej na reklamę online wydają podmioty z branży handlowej. Ich udział w całym torcie reklamowym wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 17 procent. Na drugim miejscu znajduje się branża komputerowa, a na trzecim telekomunikacyjna. Branże zajmujące kolejne pozycje rankingowe mogą poszczycić się udziałem mniejszym niż 10 procent i są to w kolejności:

• motoryzacja,

• żywność,

• napoje i alkohole,

• odzież i dodatki,

• media,

• książki i CD/DVD.



Według danych AdReport, w trzecim kwartale spadek wydatków na kampanie prowadzone w internecie dotyczył wszystkich czołowych branż. Nieco mniejszą zniżkę niż cały rynek zanotował handel (-22 procent), z kolei kampanie z kategorii żywność i motoryzacja obniżyły wskaźniki o 27 procent. Jak widać, najmniej podatnymi na spadki koniunktury były branże sprzedające dobra pierwszej potrzeby.





Rynek reklamowy mobile



Według danych Influencer MarketingHub, obecnie 70 procent światowego ruchu reklamowego generują urządzenia mobilne. W ciągu 9 lat ten segment rynku wzrósł o 74 procent, a przewagę nad urządzeniami takimi jak laptop czy komputer stacjonarny smartfony uzyskały już w 2016 roku. Mimo tych wzrostów rynek odbiorców reklam poza kanałem mobile pozostaje stabilny. Tzw. desktop search wygenerował w 2019 roku 18,3 mld dolarów przychodów, co daje wynik zbliżony do tego z 2018 roku (+0,4 procent rok do roku).





Jak przygotować najlepszą kampanię w sieci?



Chcąc przygotować atrakcyjną kampanię reklamową w internecie należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę cel. Inny przekaz zastosujemy bowiem w przypadku reklamy produktu, natomiast inny w przypadku przekazu wizerunkowego.



Kolejnym elementem, który decyduje o formie reklamy jest grupa odbiorców. W tym przypadku chodzi nie tylko o wiek oraz płeć, ale także o zainteresowania, wykształcenie, czy wykonywany zawód. Wybór odpowiedniej grupy docelowej pomoże również wybrać miejsce publikowania reklamy.







Reklama w social mediach



Zatem jaką formę reklamy wybrać? Coraz popularniejsza staje się reklama wideo, przede wszystkim ze względu na możliwość łatwego przekazywania informacji. Będzie ona odpowiednia zarówno do reklamowania produktu, jak i kształtowania wizerunku.



Duża siłę ma również reklama w mediach społecznościowych. Z danych serwisu Statista wynika, że lipcu 2020 roku z Facebooka skorzystało 2,603 mld internautów. Wprawdzie portal stworzony przez Marka Zuckerberga pozostaje najpopularniejszy, to zaangażowanie użytkowników na Instagramie (teraz również należy do Facebooka) jest większe.







Programmatic buying - czy warto tak się reklamować?



Skupiając się na reklamie produktu nie należy ignorować reklam kupowanych w modelu programatycznym. Według agencji Zenith, w 2020 roku wartość globalnego rynku programmatic ma osiągnąć poziom 127 mld dolarów. W przypadku Polski, według danych IAB Polska, wartość tego rynku w 2019 roku miała wartość 955 mln zł. Programmatic buying to narzędzie do automatycznego przeprowadzania transakcji kupna-sprzedaży powierzchni reklamowej. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na precyzyjne dotarcie przekazu reklamowego do wskazanej grupy odbiorców, co jest największą siłą tego rozwiązania. Tam gdzie stosowanie zwykłego baneru nie przynosi skutku, reklama programmatic poprawi wyniki oglądalności i klikalności.





Reklama w wyszukiwarkach królową marketingu



Zawsze warto zwrócić się ku kampanii SEM, czyli ku reklamom w wyszukiwarkach. Ze względu na model aukcyjny stosowany przez najpopularniejszą obecnie wyszukiwarkę na świecie, jest to rozwiązanie atrakcyjnie finansowo. Jak wynika z danych IAB/PwC AdEx, ten rodzaj reklamy jest obecnie najpopularniejszy. Jego udział w rynku reklamy w internecie wyniósł w pierwszej połowie 2020 roku 37,2 procent, wyprzedzając tym samym reklamę display.





E-mail marketing notuje spadki



W przypadku e-mail marketingu będzie to korzystne rozwiązanie dla podmiotów posiadających już stosowaną bazę klientów, a jednym ze sposób ich pozyskania może być newsletter. W ten sposób obecnym klientom firmy można zaoferować nowy produkt bądź usługę. Jak podaje IAB, w pierwszym kwartale 2020 roku udział tego typu reklam wyniósł zaledwie 1,6 procent, co daje spadek rok do roku na poziomie 9,2 procent.







Reklama online generuje wzrosty. Smart TV nadal nowością



Stosunkowo nowym trendem w kolejnych latach będzie wzrost aktywności reklamowej na urządzeniach typu Smart TV. Wzrost popularności platform VOD sprawi, że średni roczny wzrost na reklamę wideo może wynieść w latach 2020-2023 8,4 procent.

