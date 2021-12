Reklama internetowa - ebook z raportem o trendach w 2022 roku. Dlaczego warto?

Ebook - Reklama w internecie

Jakie formy reklamy internetowej wybrać? Czy postawić na promocję w mediach społecznościowych, a może lepiej na SEO i kampanie PPC? Czym tak naprawdę jest SEM? A może reklama typu display i wideo sprawdzą się najlepiej? Przedstawiamy najnowszy ebook z raportem o reklamie internetowej, przygotowany przez redakcję Interaktywnie.com wraz z ekspertami z uznanych agencji marketingowych.

Reklama internetowa - czy warto tak się promować? To pytanie retoryczne!

Rynek reklamy oszalał. Już od jakiegoś czasu w Polsce na promocję w sieci firmy wydają więcej niż na reklamę telewizyjną.



W pierwszej połowie 2021 roku reklama online stanowiła 43,4 procent całego rynku reklamowego w naszym kraju, w porównaniu do 43 procent, jakie wypracowała telewizja. Daleko z tyłu zestawienia znalazły się natomiast reklama w radiu, reklama outdoor, a także reklama w magazynach drukowanych oraz kinach.



W internecie od stycznia do końca czerwca marketerzy wydali na promocję 2,09 mld zł. Ponad połowę tej sumy przeznaczyli na formaty display'owe, ponad jedną czwartą na reklamę w wyszukiwarkach, natomiast jedną piątą na reklamę wideo.



Te liczby i trendy dobrze znają agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem.



Polecam zapoznanie się z ich ofertą.



Tomasz Bonek, redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com











Reklama internetowa - dlaczego warto?



9 na 10 gospodarstw domowych w Polsce posiada dostęp do internetu. W listopadzie 2021 roku liczba użytkowników internetu w naszym kraju wyniosła niespełna 30 mln. Reklama online staje się więc coraz bardziej atrakcyjna dla firm. W pierwszej połowie 2021 roku w Polsce wydano na nią 2,88 mld zł - to o prawie jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To też więcej niż przeznaczono w tym samym czasie na reklamę telewizyjną.



Według danych Gemius/PBI pochodzących z badania Mediapanel, w listopadzie liczba internautów w Polsce sięgnęła 29,7 mln. Oznacza to, że około 80 procent polskiego społeczeństwa korzysta z tego medium. Większość z nas robi to codziennie. Jak wynika z raportu z badania, 24,8 mln osób w każdym dniu miesiąca korzysta z sieci.

Z kolei według danych GUS, odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu jest jeszcze wyższy. Urząd podaje, że w 2020 roku udział ten wyniósł 90,4 procent. Raport “Społeczeństwo informacyjne” podaje również, że częściej dostęp do Internetu w domu posiadały gospodarstwa z dziećmi niż te bez nich. Różnica ta w ubiegłym roku wyniosła 13,6 punktu procentowego.

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu różni się również w zależności od regionu Polski oraz stopnia jego zurbanizowania. Jak podaje GUS, największy wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat zanotowały obszary wiejskie, gdzie zwiększył się on o 11,5 punktu procentowego. Dostęp do internetu jest nieco bardziej powszechny w części centralnej kraju, a nieco mniej w Polsce wschodniej. Szczegółowe dane pokazuje wykres.





Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu w podziale na kraje

Źródło: Eurostat



W przypadku szerokopasmowego dostępu do internetu, mapa pokazuje stopień, w jakim jest on dostępny dla mieszkańców danego regionu Polski.





Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu w podziale na regiony Polski

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej



Najsłabiej wypada województwo świętokrzyskie. Nieznacznie lepiej jest natomiast w regionie Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur.



Użytkowników internetu można również sklasyfikować ze względu na płeć. Jak podaje Gemius/PBI, nieznaczną przewagę mają tutaj kobiety. Dane za 2020 rok pokazują proporcję: 51 procentowy udział kobiet i 49 procent mężczyzn.





Najpopularniejsze dni wśród internautów a reklama internetowa



Z raportu Polskie Badanie Internetu wynika, że średnio polski internauta spędza w sieci 2 godziny i 4 minuty dziennie. Najbardziej popularnym dniem jest wtorek. Z kolei najmniej popularnym jest sobota.

Do przeglądania internetu najczęściej wykorzystujemy smartfony (87 procent). Z kolei z laptopów lub komputerów stacjonarnych korzysta niespełna 81 procent internautów.

Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące rynku e-commerce dostrzeżemy, że największy udział mają w nim osoby w wieku od 35 do 49 lat. Stanowią oni 34 procent osób robiących zakupy online w Polsce. 28 procent stanowią osoby co najmniej 50-letni, natomiast 22 procent to internauci w wieku od 25 do 34 lat.

Dane demograficzne dotyczące rynku e-commerce w Polsce

Źródło: Gemius





Reklama internetowa a dostęp do internetu w Europie



Jak zatem Polska wypada na tle innych krajów Europy? Według danych Eurostatu, pod względem dostępu do sieci gospodarstw domowych najlepsza jest Holandia i Norwegia, gdzie odsetek ten wynosi 98 procent. Nieco mniejszy udział (96 procent) zanotowały Szwecja oraz Wielka Brytania. W przypadku Polski udział ten wynosi 87 procent, trzeba jednak zauważyć, że dane pochodzą z 2019 roku.



Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu w podziale na regiony Polski i stopień zurbanizowania

Źródło: GUS



Najsłabiej w zestawieniu Eurostatu wypadała dotąd Bułgaria, gdzie dostęp do internetu miało 75 procent gospodarstw domowych. Nieznacznie lepiej wypadała Grecja - 79 procent.





Wydatki na reklamę internetową



Według danych Publicis Groupe, reklama online jest największym segmentem rynku reklamy w Polsce. W pierwszym półroczu 2021 roku udział wydatków na ten typ reklamy sięgnął 43,4 procent, wyprzedzając tym samym długoletniego lidera, jakim jest reklama telewizyjna. Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach roku na reklamę przeznaczono 4,829 mld zł, wobec 4,006 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego i 4,748 mld zł w pierwszej połowie 2019 roku.

Wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym półroczu lat 2012-2021

Źródło: Publicis Groupe



Sam rynek reklamy online w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnął wartość 2,09 mld złotych - to o 23,9 procent więcej rok do roku. Największą część tej kwoty przeznaczono na reklamę display, 27,1 procent na marketing w wyszukiwarkach, a 20,3 procent na reklamę wideo.



Z kolei z raportu IAB Polska/PwC AdEx wynika, że na reklamę online w pierwszej połowie 2021 roku wydano 2,88 mld zł, czyli o 22,6 procent więcej rok do roku. Największy udział w tym segmencie miał SEM (32,9 procent), a tuż za nią uplasowała się reklama display z wynikiem 32 procent.



[Grafika] Rynek reklamy online w Polsce w podziale na segmenty

Źródło: IAB Polska/PwC AdEx





Najaktywniejsze branże w reklamie internetowej



Dane Publicis Groupe wskazują, że największym sektorem reklamowym dla reklamy online jest handel. Jego wzrost na przestrzeni roku wyniósł 36,7 procent, a wartość w pierwszym półroczu tego roku to 1,007 mld dolarów. Na drugim miejscu jest sektor żywności natomiast na trzecim leki oraz produkty farmaceutyczne.



Zdecydowany wzrost na przestrzeni roku zanotował udział reklamy sprzętów domowych oraz mebli i dekoracji, który urósł o 49,8 procent. Z kolei 38,2 procent zyskał rynek reklamy produktów do użytku domowego.







Rynek reklamowy w Polsce w podziale na branże

Źródło: IAB



Analizując dane wyłącznie dla rynku reklamy online bez zmian pozostaje pozycja lidera, czyli sektora handlowego z jego 20-procentowym udziałem. Z kolei na drugim miejscu plasuje się sektor komputerów i telekomunikacji. Żywność znajduje się na kolejnym miejscu z udziałem na poziomie 7 procent.

Prognozy dla rynku reklamy internetowej



Według ekspertów Publicis Groupe, wzrost wydatków reklamowych w 2021 roku sięgnie poziomu 13 procent rok do roku. Z kolei Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskie Badanie Internetu (PBI) zwracają uwagę na rynek reklamy online w erze "postcookie". Jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie PBI, z analiz wynika, że prawie wszystkie przebadane podmioty są świadome, że od 2023 roku kluczowe przeglądarki internetowe, z których korzystają polscy internauci zakończą obsługę plików cookie firm trzecich. Obawy związane z tą zmianą dotyczą przewagi rynkowej, jaką mogą zdobyć globalne podmioty. Eksperci sygnalizują również, że uszczupli to dochody z reklam, co ich zdaniem będzie prowadzić do internetu działającego w modelu zamkniętym, gdzie większy udział będą stanowić subskrypcje.



Agencja Zenith spodziewa się natomiast, że proces transformacji cyfrowej wywołany w dużej części pandemią COVID-19 spowolni. Trend jednak pozostanie wzrostowy jeszcze w 2022 roku. Firma prognozuje wzrost globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 roku o 14 procent, natomiast w 2023 roku będą one wyższe o 9 procent. Tempo wzrostu przyspieszy do 10 procent w 2024 roku.