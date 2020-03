Jak zainstalować Google Tag Menedżera i do czego może się on przydać?

na zdjęciu: Wojciech Bębęnek, SEO Specialist, Up&More

Google Tag Manager to idealne rozwiązanie dla osób prowadzących płatne kampanie online. Narzędzie to umożliwia implementację analityki bez wiedzy programistycznej. W przypadku Google Tag Managera, wszystkie wdrożenia odbywają się na poziomie czytelnego panelu bez ingerencji w kod strony.

Instalacja Google Tag Manager

Instalacja Google Tag Managera to jedyny moment, w którym mamy cokolwiek wspólnego z kodem, jednak w większości popularnych CMS’ów dostępne są rozszerzenia, które umożliwiają nam dodanie kodu GTM’a do naszej strony. Na tym etapie należy zainstalować odpowiednią wtyczkę i wkleić we właściwym miejscu ID kodu pobranego z naszego konta Google Tag Manager. Tak wygląda instalacja GTM’a na popularnym CMS’ie jakim jest WordPress:

Po wpisaniu “Google Tag Manager” w wyszukiwarce wtyczek otrzymamy aż 550 wyników, jednak nas interesuje najbardziej popularna, najlepiej oceniana i najczęściej pobierana wtyczka:

Po instalacji i uruchomieniu wtyczki przechodzimy do konta Google Tag Manager, aby wygenerować interesujący nas kod. Po dodaniu nowego konta wypełniamy pola jak poniżej:

Po utworzeniu konta, Google Tag Manager od razu wyświetla nam kod, z którego musimy skopiować tylko ID, które pojawia się w dwóch miejscach (w obu miejscach jest to ten sam numer ID):

Następnie w ustawieniach wtyczki Google Tag Manager for WordPress wklejamy ID tutaj:

Poprawność wdrożenia możemy sprawdzić używając wtyczki do Chrome - Google Tag Assistant:

Dodanie kodu Google Analytics

Pierwszą czynnością, którą zazwyczaj chcemy wykonać używając Google Tag Managera jest dodanie kodu Google Analytics.

1. Z bocznego menu wybieramy - TAGI

2. W prawym górnym rogu klikamy w - NOWY

3. Klikamy w - Konfiguracja tagu

4. Wybieramy - Google Analytics – Universal Analytics

5. Następnie wybieramy nową zmienną:



Kopiujemy nasz kod śledzenia Google Analytics:

i wklejamy go w oknie - Identyfikator śledzenia:

6. Kolejnym krokiem jest wybranie reguły - All Pages ponieważ chcemy, aby nasz kod Google Analytics pojawił się na wszystkich stronach

7. Po kliknięciu zapisz musimy jeszcze opublikować zmiany:

8. Aby sprawdzić czy tag Google Analytics został poprawnie dodany do naszej strony wracamy do wtyczki Google Tag Assistant

9. Jeśli wtyczka Google Tag Assistant nie wskazuje żadnych problemów z tagiem Google Analytics to znaczy, że został on wdrożony poprawnie.

10. Dla pewności możemy również skorzystać z opcji podglądu w Google Tag Manager

11. Po kliknięciu - Podgląd otwiera nam się tryb debugowania na poziomie naszej strony, w którym możemy sprawdzić jakie tagi faktycznie się odpalają

Dodatkowe możliwości Google Tag Manager

Korzystając z Google Tag Managera, oprócz implementacji tagów Google, Facebook itp. jesteśmy w stanie wdrożyć dowolne rozwiązania analityczne np. tagowanie wybranych przycisków na stronie. Co prawda, jest to narzędzie pozwalające na wiele w zakresie wdrożeń analitycznych, jednak warto wcześniej przemyśleć co tak naprawdę chcemy mierzyć na swojej stronie, stworzyć plan, i dopiero później przejść do konfiguracji. Czy mierzenie kliknięć w każdy jeden przycisk na naszej stronie jest dla nas aż tak istotne? Częstym przypadkiem jest tagowanie wszystkiego po kolei co przy prowadzeniu np. Smart Shopping Campaign może spowodować więcej strat niż korzyści.

Zalety korzystania z Google Tag Managera

Google Tag Manager potrafi uprościć wdrażanie analityki, które kiedyś było skomplikowanym procesem wymagającym wiedzy z zakresu programowania. Oczywiście do bardziej zaawansowanych wdrożeń nadal taka wiedza jest przydatna.

Narzędzie, jakim jest Google Tag Manager pozwala na szybką implementację np. tagu Google Analytics, tagu remarketingowego, czy tagu konwersji. Jest to wiedza, którą może opanować każdy specjalista SEM / SEO i przy okazji znacznie ułatwić sobie tym sposobem pracę. Ogromną zaletą jest fakt, że posługując się tym narzędziem możemy we własnym zakresie wdrożyć elementy analityczne, niezbędne do planowanej przez nas kampanii, nie angażując przy tym programisty.



Wojciech Bębenek, Senior SEO Specialist w Up&More - absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczynał w Cyrek Digital jako specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmował się również analityką i kampaniami GoogleAds w Cyrek Digital i Value Media. Prywatnie fan dobrego kina, seriali i zespołu The Rolling Stones.