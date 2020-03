Jakie są typy kampanii na YouTube i jak je konfigurować?

na zdjęciu: Krzysztof Janosiewicz, Starszy Specjalista PPC z agencji Sempai

O rosnącej roli wideo w promocji marki mówi się już od kilku dobrych lat. Rok wideo w Polsce trwa nieprzerwanie od 2015 roku. Dlaczego warto uwzględnić promocję marki w YouTube w budżecie marketingowym na najbliższe lata?

W Youtube loguje się miesięcznie ponad 2 mld użytkowników (źrodło: Android Authority, 2019)





w ciągu ostatnich 2 lat liczba małych i średnich firm reklamujących się w Youtube wzrosła dwukrotnie (wewnętrzne globalne dane Youtube, 2016).







Youtube oferuje wiele typów kampanii wideo, różniących się od siebie m.in. czasem trwania, modelem rozliczeń, umiejscowieniem czy też możliwością (lub brakiem) pominięcia - dlatego swoje działania można idealnie dopasować pod cele biznesowe i posiadany budżet.





Nic nie oddziałuje mocniej na świadomość marki i nie zapada w pamięć bardziej niż wideo.

Na starcie, w panelu Google Ads, wybierz cel, jaki ma realizować Twoja kampania wideo na Youtube.

Źródło: Panel Google Ads

Następnie wybierz odpowiedni podtyp kampanii:

Źródło: Panel Google Ads

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia

Źródło: Panel Google Ads

Reklama się wyświetla w YouTube, witrynach i aplikacjach sieci reklamowej Google.

Nie mamy tutaj ograniczeń co do długości filmu. Jednak ze względu na fakt, że widz może ją pominąć po 5 sekundach, istotne - aby w tym czasie przykuć jego uwagę.

Jeżeli chodzi o model płatności – płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik obejrzy min. 30 sekund Twojej reklamy (jeśli reklama jest krótsza musi obejrzeć całą) lub wejdzie z nią w interakcję.

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia

Źródło: Panel Google Ads

W reklamach niemożliwych do pominięcia można wykorzystać maksymalnie 15-sekundowe filmy. Wyświetlają się one przed innymi filmami, w ich trakcie lub po nich. Rozliczamy się tutaj w modelu CPM (za 1000 wyświetleń).

Reklamy wideo Discovery

Źródło: Panel Google Ads

To reklamy, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwania i na stronach odtwarzania filmów w YouTube. Jest to typ reklamowy, który ma służyć odkrywaniu nowych treści przez użytkowników – ale związanych tematycznie z ich zainteresowaniami, a dokładniej treścią wyszukiwaną na portalu.

Reklama Discovery składa się z miniatury obrazu i maksymalnie 3 linii tekstu. Po kliknięciu użytkownik może zostać przeniesiony do konkretnego filmu lub kanał YouTube. Sugerowanym modelem rozliczeń jest tutaj CPV (za obejrzenie).

Źródło: Support Google Ads

Bumper Ads

Źródło: Panel Google Ads

Nazywamy je też reklamami w przerywniku. Rozliczane są w modelu CPM (1000 wyświetleń). Wideo musi trwać maksymalnie 6 sekund. Niestety nie mamy tutaj możliwości zbierania widzów na nasze listy marketingowe w Google Ads.

Jest to idealny typ reklamowy, jeżeli zależy nam na szybkim dotarciu do jak największej liczby użytkowników.

Reklamy Out-Stream

Źródło: Panel Google Ads

W przeciwieństwie do wszystkich powyższych typów, reklamy Outstream nie są wyświetlane na YouTube. Kierowane są na strony partnerów Google i aplikacje, a działają jedynie na telefonach wielofunkcyjnych i tabletach.

Jeżeli chodzi o model rozliczenia – płacisz za 1000 widocznych wyświetleń Twojej reklamy wideo (vCPM). “Widocznych” – czyli gdy co najmniej 50% Twojej reklamy (min. 2 sekundy) zostanie odtworzone.

Reklamy w banerze masthead

Reklama wyświetla się na głównej stronie YouTube. Rozliczać się możemy albo w modelu CPD (za dzień wyświetlania), albo CPM (1000 wyświetleń). Aby móc skorzystać z tego typu promocji, należy wcześniej zarezerwować interesujące nas miejsce. Kampanii nie uruchamiamy sami z poziomu panelu Google Ads.

Źródło: Support Google Ads

Źródło: Support Google Ads

Drogi typ reklamowy, zarezerwowany z reguły dla największych graczy.

Łączenie Google Ads z Kanałem YouTube

Sugerujemy połączyć konto Google Ads z kanałem YouTube. Dzięki temu zbierzemy większą ilość danych i utworzymy listy remarketingowe. W przyszłości będziemy mogli uwzględnić je w targetowaniu, przez co osoby, które widziały konkretny film, zobaczą jego kolejną część lub inną organizowaną przez przez nas akcję.

Aby to zrobić:

1) Zaloguj się na swój kanał YouTube.

2) Następnie kliknij w miniaturę i przejdź w zakładkę Twój kanał:

Źródło: Kanał YouTube

3) Kliknij w przycisk: YouTube Studio:

Źródło: Kanał YouTube

4) Następnie w ustawienia po lewej stronie ekranu:

Źródło: Kanał YouTube

5) Potem odpowiednio w: Kanał > Ustawienia zaawansowane > Połącz konto:

Źródło: Kanał YouTube

Po wpisaniu nazwy kanału, wklej numer konta Google Ads, z którym chcesz połączyć swój kanał.

Źródło: Kanał YouTube

6) Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do panelu Google Ads i zaakceptowanie wysłanego zaproszenia do połączenia kont:

Źródło: Panel Google Ads

Źródło: Panel Google Ads

Źródło: Panel Google Ads

Dodatkowe możliwości:

Oznaczenie momentów

YouTube oferuje reklamodawcom bardzo przydatną funkcję, dzięki której zmierzymy, do jakiej konkretnie sekundy naszego filmu dotarli odbiorcy - Momenty.

Takim momentem mogą być np. logotyp, zdjęcie produktu, nazwa bądź opis produktu lub wezwanie do działania.

Aby oznaczyć moment, wejdź w zakładkę analityka:

Źródło: Panel Google Ads

Źródło: Panel Google Ads

Następnie wybierz jedną spośród zaproponowanych opcji:

Źródło: Panel Google Ads

Sekwencje

Reklamy In-stream, a także Bumper Ads można łączyć w sekwencje. Dzięki temu reklamodawca jest w stanie wyświetlać wybrane filmy w odpowiedniej kolejności, np. na zasadzie storytellingu. Prościej: możemy nagrać kilka filmików, które łącznie opowiadają jedną historię. Tylko i wyłącznie jeżeli użytkownik obejrzał min. 30 sekund filmu, zostaną mu wyświetlone kolejne części kampanii.

Jest to opcja warta uwagi, ponieważ przy dobrze przygotowanych filmach będziemy mogli zaintrygować naszych odbiorców, a w efekcie - zwiększymy szanse na zrealizowanie przez nich ważnych dla nas konwersji.

Źródło: Panel Google Ads

Źródło: Panel Google Ads

Źródło: Panel Google Ads

Warto zauważyć, że reklamy Bumper Ads, które ustawimy w sekwencji, są rozliczane w CPV, a nie standardowo w CPM.

TrueView for Shopping

Bardzo ciekawą opcją jest TrueView for Shopping, czyli kampania In-stream wykorzystująca feed produktowy.

Źródło: Panel Google Ads

Po wybraniu odpowiedniego pliku produktowego użytkownik może wybrać do 10 pozycji ze swojego asortymentu lub skorzystać z opcji filtrowania.

Źródło: Panel Google Ads

Wybrane produkty wyświetlą się pod filmem lub po prawej stronie.

Źródło: https://sempai.pl/blog/formaty-reklam-wideo-nowosci/

TrueView for Action

Najbardziej forsowanym przez Google formatem dla e-commerce jest TrueView For Action, czyli kampania zachęcająca do zrealizowania konwersji.

Źródło: Panel Google Ads

Ten format charakteryzuje się wyświetlanym pod filmem wezwaniem do działania i możliwością kierowania do wybranej przez użytkownika strony docelowej. Dzięki bardzo dobrze widocznemu CTA i możliwości przejścia bezpośrednio z reklamy wideo do landing page’a (np. z promocjami lub wyprzedażami), format ten wydaje się bardzo atrakcyjnym wyborem dla e-commerce.

Źródło: Panel Google Ads

Banery towarzyszące

Możesz dodać do swoich reklam wideo w tzw. baner towarzyszący.

Źródło: Panel Google Ads

Opcja ta zapewnia ciągłą obecność marki po zakończeniu filmu. Użytkownik też w każdej chwili może kliknąć w baner i przejść na naszą witrynę. Banery towarzyszące dzielą się na graficzne i ściany wideo.

Źródło: https://sempai.pl/blog/typy-reklamowe-youtube/

Ekran końcowy

Jeśli reklamujemy co najmniej 25-sekundowe wideo, w ostatnich 5-20 sekundach filmu możemy umieścić tak zwany ekran końcowy. Dzięki niemu zachęcimy widzów do obejrzenia innego filmu lub subskrybowania kanału. Ekrany końcowe możemy ustawić z poziomu YouTube Studio.

Pamiętaj również o:

1. Ustawieniu śledzenia konwersji Google Ads i uwzględnieniu odpowiedniego celu w kampaniach wideo:

Źródło: Panel Google Ads

Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco analizować ich efektywność i podejmować późniejsze działania optymalizacyjne.

2. Cappingu! Wyświetlanie kampanii “do oporu” może wpłynąć negatywnie na wizerunek Twojej firmy i wywołać odwrotny efekt do zamierzonego:

Źródło: Panel Google Ads

Możliwościach ograniczenia zasobów. Zastanów się, czy Twoje reklamy wideo powinny wyświetlać się we wszystkich możliwych miejscach. Może warto zadbać o własny PR i NIE kierować kampanii na strony o charakterze kontrowersyjnym i wulgarnym...

Źródło: Panel Google Ads

Doborze najlepszych metod targetowania. Wybierz optymalne spośród słów kluczowych, miejsc docelowych, demografii, lokalizacji, tematów i wielu różnych typów odbiorców:

Źródło: Panel Google Ads

Jeśli nie będziesz mógł odnaleźć interesującej Cię listy odbiorców, zawsze możesz utworzyć niestandardowe listy, tj. Custom Intent i Custom Affinity:

Źródło: Panel Google Ads

Przetestuj różne połączenia, aby wybrać ten najkorzystniejszy. Pozwoli Ci to przygotować możliwie najlepsze kierowanie, które będziesz mógł wykorzystać w kolejnych kampaniach wideo lub sieci GDN.