Remarketing w Google. Jak poprawnie ustawić kampanię?

reklamy | fot. Joshua Earle | Unsplash

Remarketing pozwala docierać do osób, które wcześniej korzystały z danej witryny lub aplikacji mobilnej. Pozwala wyświetlać im reklamy, kiedy przeglądają Google lub witryn partnerskie tak, by na przykład przypomnieć im o możliwości dokonania zakupu. Jak poprawnie przygotować kampanię remarketingową? O to zapytaliśmy specjalistów.





Paulina Różycka

Performance Marketing Specialist

Performance Labs

Nim zaczniemy rozważania dotyczące poprawności ustawień kampanii, warto zacząć od tego czym jest remarketing.

Remarketing pozwala ponownie wrócić z komunikatem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły naszą stronę www i przeglądały produkty.

O czym warto pamiętać ustawiając kampanię?

1. Listy remarketingowe – posegmentuj użytkowników.

Odpowiednia segmentacja użytkowników stanowi połowę sukcesu. Za pomocą list remarketingowych (wyodrębnionych grup użytkowników spośród wszystkich odwiedzających stronę/aplikację) jesteś w stanie kierować reklamy do konkretnego odbiorcy, np. do użytkowników odwiedzających poszczególne kategorie produktów czy spędzających określony czas na stronie www. Precyzyjne tworzenie list remarketingowych daje możliwość przywrócenia użytkowników na ścieżkę zakupową, np. ponownego zaangażowania potencjalnych Klientów z porzuconego koszyka.

Przykłady przydatnych list:

Użytkownicy, którzy dokonali transakcji.

Użytkownicy, którzy byli w zakładce kontakt, ale nie wysłali formularza.

Użytkownicy odwiedzający konkretną kategorię witryn, np. obuwie damskie i obuwie męskie.

2. Bannery – zaplanuj komunikację.

Stwórz kilka scenariuszy komunikacji do każdej grupy docelowej. Inny komunikat kieruj do użytkowników porzucających koszyk, oferując im rabat na zakupy, a jeszcze inny do osób, które były na zakładce kontakt, ale nie wysłały formularza.

Korzystaj z reklam elastycznych, które automatycznie dostosowują rozmiar, wygląd i format do wolnej przestrzeni reklamowej. Reklamy elastyczne oszczędzają czas i zapewniają wyświetlanie najlepszego formatu w różnych miejscach na reklamę.

Testuj różne wersje copy. Przygotuj kilka wersji komunikatu i sprawdzaj ich skuteczność.

3. Cross-selling – sprzedawaj na krzyż.

Cross selling, czyli sprzedaż na krzyż, to strategia polegająca na oferowaniu dodatkowych produktów do zakupionego przez klienta produktu lub nabytej usługi.

Jak możesz to wykorzystać w praktyce? Wyobraź sobie, że prowadzisz działania reklamowe dla firmy z produktami hostingowymi. Wiesz, że użytkownicy kupujący hosting będą potrzebować także domeny i certyfikatu SSL. Tworzysz więc odpowiednie listy remarketingowe do osób, które w ostatnim okresie kupiły produkt x i pokazujesz im komplementarnie pasujący produkty.

Marcin Waniek

Head of Online Marketing

Adexon

Celem każdej marki jest pozostanie zapamiętaną przez klienta. W konsekwencji ma to oczywiście doprowadzić do kontaktu z firmą lub bezpośredniego zakupu danego produktu czy usługi. Droga do finalizacji procesu zakupowego bywa jednak długa i wyboista, na co znacząco wpływa liczba konkurentów działających w danej branży. To często wydłuża decyzje zakupowe klientów. Z badania przeprowadzonego przez firmę Episerver wynika, że 92% klientów odwiedzających po raz pierwszy stronę sklepu internetowego nie dokonuje zakupu (porównują ceny i szukają najlepszej oferty).

Ponowny kontakt użytkownika, który był na naszej stronie, zwiększa szanse na realizację zakładanego celu, jakim jest budowanie świadomości, sprzedaż czy pozostawienie danych kontaktowych. W tym właśnie pomocny jest remarketing.

W kampaniach remarketingowych do sprawnego działania potrzebujemy poprawnej konfiguracji, czyli implementacji tagu na naszej stronie lub aplikacji, dodanie kodu zdarzenia, dzięki któremu przechwytujemy zdarzenia i powiązane z nimi parametry, W ten sposób tworzone są listy remarketingowe, np. lista osób, które dodały produkt do koszyka, ale finalnie go nie kupiły. Dzięki takiej liście remarketingowej możemy precyzyjnie dotrzeć do takich osób z dedykowaną kreacją i nakłonić je do zakupu.

Pozostałe aspekty konfiguracji kampanii remarketingowej powinny wynikać z naszej strategii. Zalewanie wszystkich klientów, którzy byli na naszej stronie tymi samymi reklamami, z tym samym komunikatem i dużą częstotliwością wyświetlania może mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Wybór opcji czy ma być to remarketing standardowy czy dynamiczny, w sieci reklamowej czy w wyszukiwarce, powinien uwzględniać przygotowaną przez nas strategię i to, jaką opcję na jakim etapie wybrać. Takie działania pomogą zwiększyć skuteczność oraz zoptymalizować koszty kampanii.

Podsumowując, jeżeli aspekty techniczne i implementacja kodów są poprawne, należy przemyśleć strategię remarketingową, modyfikując ją na podstawie wniosków wyciąganych z efektów kampanii i danych z Google Analytics. Trzeba też pamiętać, że remarketing Google Ads to tylko jedno narzędzie, które służy do ponownego kontaktu z klientem i warto spojrzeć na ten proces szerzej.

Aleksandra Solińska

SEM Specialist

Up & More

Remarketing, czyli przypominanie. Czym jest przypominanie? W psychologii to wydobycie informacji z pamięci długotrwałej, czyli odtworzenie tego, co wcześniej zobaczyliśmy i co przeżyliśmy.

Przypominanie wykorzystywane jest także w reklamie i ma za zadanie spełnić określony cel: utrwalić w pamięci klientów informację o tym gdzie znajdą to, czego aktualnie potrzebują.

Według badań co dziesiąta osoba lubi reklamy, a dla aż 54 procent istotna jest funkcja nakłonienia do zakupu czy działania (również dla tych, którzy reklam nie lubią).

Idąc dalej, przypominanie w kampaniach AdWords = remarketing, czyli ponowne kierowanie reklam do wybranej grupy osób, które już były na stronie, korzystały z aplikacji oraz dokonały konwersji.

Jeśli do tego odpowiednio wykorzystamy mechanizmy reklamy wywołując pozytywne skojarzenie, kampania zakończy się sukcesem mierzonym ilością leadów.

Do wyboru mamy remarketing: standardowy, dynamiczny, RLSA oraz wideo.

Typ kampanii to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się to, jak obszerną bazę klientów udało nam się zebrać dzięki strategii. Bez odpowiedniej wielkości bazy ustawienie remarketingu jest niemożliwe.

Jak poprawnie ustawić kampanię i czego unikać?

Kiedy konfigurujemy kampanię po raz pierwszy, musimy pamiętać o tagu remarketingowym oraz liście remarketingowej.

Tag remarketingowy nie może być powiązany z żadnymi informacjami, które umożliwiają identyfikację osób oraz zawierają informacje poufne.

Jeśli zadbaliśmy o analitykę należy wybrać cele oraz typy kampanii, kolejno przechodząc do ustawień parametrów, czyli: nazwy, lokalizacji i języka, a także strategii ustalania stawek czy budżetów.

Działania powinny być skrupulatnie przemyślane aby kampania zakończyła się powodzeniem.

Istotny jest więc harmonogram wyświetlania reklam, w tym godziny wyświetlania reklam razem z częstotliwością, wykluczenie odpowiednich treści oraz kierowanie na konkretne urządzenia.

Czego unikać?

Przede wszystkim stosowania domyślnych list remarketingowych, czyli danych zbyt ogólnych. Ważne jest również to, jak długo reklama będzie przypominała się konkretnemu użytkownikowi. Nierzadko błąd leży także w samej kreacji, którą przedstawiamy.

Każdy z elementów tworzy spójną całość.

Czym więc jest remarketing? Przemyślaną strategią dzięki której osiągniemy zamierzony cel.

Magda Trela

Junior Programmatic Specialist

Yieldbird

Remarketing w Google. Jak poprawnie ustawić kampanię?

Poprawność działania kampanii zależna jest od wielu czynników. Musimy pamiętać o tym, by kierować nasze działania do odpowiedniej grupy użytkowników, których interakcja z reklamą przyniesie zadowalające wyniki, zarówno dla nas jak i dla naszego klienta. Ma to znaczenie także przy ustawianiu kampanii remarketingowych. Przy uwzględnianiu remarketingu w kampanii musimy więc pamiętać o dwóch ważnych kwestiach:

Pierwsza z nich to odpowiednie wpięcie kodu zliczającego na stronę, a najlepiej jest ich wpiąć kilka, w różne miejsca w serwisie, by móc odpowiednio targetować poszczególne kreacje. Dzięki osobnym kodom możemy niezależnie dotrzeć do różnych (nieco innych) grup użytkowników, np.: do osób, które jedynie odwiedziły kartę produktu, a równolegle do osób, które dodały produkt do koszyka, później porzucając go. Mając osobne grupy ludzi, zbierane osobnymi kodami, warto odpowiednio łączyć je ze sobą, odpowiednio targetując pozytywnie (np. osoby, które odwiedziły kartę produktu) i negatywnie (np. wykluczenie osób, które włożyły towar do koszyka). Właściwa kreacja wyświetlona właściwej grupie (np. z kodem rabatowym dla osób, które porzuciły koszyk) pozwala osiągnąć lepsze wyniki kampanii przy podobnych, lub nawet niższych, kosztach zakupu mediów.

Drugą kwestią, ważną przy prowadzeniu działań remarketingowych, jest wykluczenie z niego osób, które już dokonały zakupu. W tym przypadku reklamy nie będą wyświetlać się tej grupie, co pozwoli oszczędzić część budżetu.

Jeśli będziemy pamiętać o tych aspektach podczas prowadzenia naszych kampanii, możemy mieć pewność, że zakończy się ona sukcesem.