Kraje najbardziej narażone na cyberataki. Oto ranking 108 państw

Cyberprzestępców najmniej powinni obawiać się Finowie. Z kolei wśród krajów najbardziej narażonych na cyberataki są m.in. Palestyna i Wenezuela. Firma PasswordManagers.co przeanalizowała i oceniła łącznie 108 państw pod kątem ich narażenia na złośliwe ataki, w tym trojany, oprogramowanie ransomware, phishing czy cryptojacking.

Oprócz Finów, stosunkowo mało narażeni na cyberataki są mieszkańcy Danii, Luksemburga, Australii oraz Estonii. Na przeciwległym biegunie znajdują się Myanmar, Etiopia, Palestyna i Wenezuela - to kraje najbardziej narażone na ataki cybernetyczne. Polska zajmuje w tej klasyfikacji 16 miejsce w Europie i 22 na świecie ze wskaźnikiem CEI o wartości 0,286 co oznacza, że zaliczamy się do krajów stosunkowo bezpiecznych z niskim ryzykiem zagrożeń. Dla porównania lider tej klasyfikacji uzyskał ocenę 0,110.

- Na tle innych części świata prezentujemy się nie najgorzej, aczkolwiek 16 miejsce w Europie nie daje powodów do dumy. Za nami znalazły się między innymi takie państwa Białoruś, Armenia, Ukraina czy Gruzja, a wyprzedziły nas Chorwacja, Słowacja czy Słowenia. Tak czy inaczej raport PasswordManagers.co nie powinien usypiać naszej czujności, tym bardziej, że globalna ilość ataków cały czas przyrasta, a hakerzy nie skupiają swojej uwagi wyłącznie na krajach ciągnących się w ogonie rankingu – komentuje Mariusz Politowicz z firmy Marken.

Kryteria oceny

PasswordManagers.com ocenia poziom zaangażowania krajów w zakresie walki z cyberprzestępczością na podstawie wprowadzonych przepisów prawnych, uwarunkowań technicznych, a także organizacji i współpracy organów państwa z biznesem. Największymi postępami na tym polu może pochwalić się Europa, gdzie 71 proc. krajów należy do grupy z niskim lub bardzo niskim stopniem zagrożenia na cyberataki, a średni wynik wynosi 0,329 proc. Ameryka Północna uzyskała drugi najniższy wynik narażenia, wynoszący 0,462, a 67 proc. krajów z tej części świata sklasyfikowano w grupach o umiarkowanym, niskim i bardzo niskim narażeniu.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja na innych kontynentach. PasswordManagers. zakwalifikował aż 40 proc. krajów Ameryki Południowej do grup o wysokim i bardzo wysokim narażeniu. Najmniej bezpieczni są mieszkańcy Wenezueli, Boliwii, Ekwadorze, Peru i Kolumbii. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku na plus wyróżniają się Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Singapur i Katar. Jednakże 40 proc. krajów Azji i Pacyfiku zalicza się grup o wysokim i bardzo wysokim narażeniu. Największym maruderem jest Afryka, w której aż 75 proc. państw należy do grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka.

