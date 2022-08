21 polskich gamerów w charytatywnym kalendarzu. Zysk z jego sprzedaży trafi na szczytny cel

gemetelmeni 2023, kalendarz, fot. LTTM

Remigiusz Maciaszek, Adam “Fanggotten” Wawrzyński, Krzysztof “NRGeek” Micielski oraz osiemnaście innych osobistości związanych z polskim gamingiem stanęło przed obiektywem fotografa Łukasza Uzarka pod czujnym okiem stylistki Konstancji Brodziak. Ich wizerunki trafiły na strony kalendarza GAMETELMENI 2023, a zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na pomoc Ukrainie i jej obywatelom.

Pierwsza edycja charytatywnego kalendarza

GAMETELMENI 2023 to pierwsza edycja charytatywnej inicjatywy, której myślą przewodnią jest ukazanie przedstawicieli polskiego świata szeroko pojętego gamingu w eleganckich odsłonach. Przed obiektywem fotografa Łukasza Uzarka oraz pod czujnym okiem stylistki Konstancji Brodziak stanęło 21 osobistości związanych z polskim gamingiem. Ich wizerunki trafiły na strony charytatywnego kalendarza.

Pomoc Ukrainie i jej obywatelom

Zysk ze sprzedaży kalendarza GAMETELMENI 2023 zostanie przekazany na pomoc Ukrainie i jej obywatelom, bezpośrednio na konto PAH-Polska Akcja Humanitarna. Po zakończeniu projektu jego rozliczenie zostanie publicznie udostępnione na stronie internetowej gametelmeni.pl.

- Koncepcja kalendarza gametelmenów narodziła się w mojej głowie już kilka lat temu. Zawsze jednak brakowało czasu i motywacji na jego realizację. Bodźcem do działania okazała się chęć zrobienia czegoś, co mogłaby zjednoczyć społeczność graczy i realnie wpłynąć na wsparcie naszych wschodnich sąsiadów. Mam to szczęście, że otaczam się kreatywnymi i pełnymi pasji ludźmi, więc wystarczył jeden telefon i jedno spotkanie z Natalią, Konstancją, Patrycją, Łukaszem i Jędrzejem, aby od pomysłu przejść do realizacji. Genezę tej inicjatywy trafnie oddają słowa Konstancji: Kalendarz GAMETELMENI narodził się z jednej myśli, a powstał dzięki pracy wielu rąk - wyjaśnia Jacek Bober, pomysłodawca projektu.

Osobistości związane z polskim gamingiem

Na stronach kalendarza GAMETELMENI 2023 będzie można zobaczyć wizerunki aż 21 osobistości związanych z polskim gamingiem, wśród których są m.in. influencerzy, dziennikarze czy twórcy gier. Są nimi kolejno: Adam “Fanggotten” Wawrzyński, Arkadiusz “Dark Archon” Kamiński, Arkadiusz Reikowski, Dorian Loewe, Jakub “Pan KuBaka” Karaś, Jędrzej Szweda-Smok, Joanna Tarasek, Julia Sobieska “Serafine”, Kacper Pitala, Krzysztof “Bastian” Freudenberger, Krzysztof “NRGeek” Micielski, Liz Katrin, Maciej “Dżej” Jaworski, Mateusz “Arasz” Araszkiewicz, Mateusz “Pan Mateusz” Działowski, Patrycja Smok-Sweda, Rafał “Demonidias” Nawrocki, Remigiusz Maciaszek, Ryszard “Rysław” Chojnowski, Szymon “Hed” Liebert, Zbigniew “Redaktor Kebab” Piotrowicz.

- W LTTM angażujemy się w pomoc Ukrainie od samego początku wojny, jednak bez bezinteresownego zaangażowania naszych twórców i pracowników efektywność tej pomocy byłaby zdecydowanie mniejsza. Jestem niezmiernie dumny, mogąc pracować z tak świetnymi i zaangażowanymi ludźmi wykorzystującymi swój wpływ w tak ważnym celu - komentuje Paweł Stano, prezes grupy LTTM (LifeTube, Gameset), która reprezentuje część twórców biorących udział w projekcie.

Zespół projektu GAMETELMENI tworzą Jacek Bober, Natalia Fudała, Łukasz Uzarek, Konstancja Brodziak, Jędrzej Szweda-Smok, Patrycja Szweda-Smok, Milena Kopeć, Wojciech Włodyka oraz Dawid Orendorz. Partnerami projektu są Konstylencja, UPOJENI, T2.0 Łukasz Uzarek, Take IT Studio!, Tak O! Grafika, Top Secret, Wataridori, a także Gameset - agencja gaming i metaverse marketingu należąca do grupy LTTM, która od początku wojny wspiera Ukrainę i ukraińskich twórców internetowych.

