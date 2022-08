Adam Małysz, kampania, fot. Bank Pocztowy

Adam Małysz płaci odciskiem palca w sklepach stacjonarnych, a nowej karty wirtualnej używa w internecie. Bank Pocztowy rozpoczął kampanię promującą cyfrowe usługi do płatności bezgotówkowych z udziałem legendarnego sportowca. Kampania wpisująca się w strategię Banku „Im prościej, tym lepiej” będzie prowadzona w Internecie z wykorzystaniem: serwisu YouTube, platform streamingowych, Social Media (Facebook, Instagram TikTok), a nawet LinkedIn.

Celem prowadzonej kampanii jest promocja nowoczesnych cyfrowych rozwiązań Banku Pocztowego. Kampania z udziałem Adama Małysza jest największą kampanią Banku Pocztowego w tym roku.

- Od kilkunastu miesięcy nasz Bank przechodzi niezwykle szybką i udaną transformację cyfrową, zrywając tym samym ze stereotypem banku dającego możliwość załatwiania finansowych spraw wyłącznie w okienku pocztowym. Wprowadzenie pierwszej w Polsce karty biometrycznej, a także karty wirtualnej z jedynym takim pakietem ubezpieczeń na zakupy w internecie, to jak mówi Adam Małysz „wielki krok dla płatności w Polsce - komentuje Mariusz Gorzeń, Dyrektor Departamentu Marketingu i Analiz Biznesowych Banku Pocztowego.

Najnowsze rozwiązania kartowe Banku oraz nowy zdalny proces otwarcia rachunku są adresowane zarówno do obecnych i nowych klientów. Bank otwiera się na młodych, którzy zyskują dostęp do nowoczesnych i unikatowych rozwiązań na rynku. Osobom starszym daje komfort i bezpieczeństwo (w przypadku karty biometrycznej nie muszą już pamiętać lub – co gorsza – zapisywać na kartkach swojego numeru PIN).

Za strategię komunikacji i kreacje promujące nowoczesne płatności i online’owy proces otwarcia konta odpowiedzialna była agencja GRANDESI. Zakupem mediów zajmował się dom mediowy Media Direction OMD.