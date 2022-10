fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy rozpoczął kampanię marketingową z udziałem Adama Małysza promującą płatności kartą wirtualną. Komunikacja pod hasłem: „Płać wirtualnie, zyskuj realnie” kierowana jest do klientów w różnym wieku i z różnym statusem społecznym. Kampania prowadzona jest głównie w social mediach, w serwisie internetowym YouTube oraz w sieci wydawców współpracujących z Google.

Klienci Banku Pocztowego od czerwca br. mogą korzystać z debetowej karty wirtualnej Mastercard. Od wdrożenia przez Bank Pocztowy karty wirtualnej łączna liczba transakcji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem kart Banku wzrosła średnio w miesiącu o 33%. Obecnie Bank stara się przekonać niezdecydowanych klientów do płatności wirtualnych, uruchomiając działania marketingowe z udziałem Adama Małysza, wspierające promocję karty wirtualnej.

- Kampania reklamowa Karty Wirtualnej zbudowana jest na przekazie „Płać wirtualnie, zyskuj realnie” i jest skierowana do klientów, którzy podążają za trendami rynkowymi. W tym przypadku jest to zamiłowanie do technologii i rozwijającej się cyfrowości, a także ekologii. Sama kreacja pokazuje jak i gdzie można wykorzystać tę nowoczesną kartę, którą klienci mogą zachować jedynie w portfelu cyfrowym, bez wersji plastikowej - komentuje Mariusz Gorzeń, Dyrektor Departamentu Marketingu i Analiz Biznesowych Banku Pocztowego.

Kampania została przygotowana we współpracy z Mastercard i będzie prowadzona przez 6 tygodni, głównie w social mediach, serwisie internetowym YouTube oraz w sieci wydawców współpracujących z Google. Bank Pocztowy rozpoczął również akcję mailingową, sms-ową oraz komunikację w Bankowości Internetowej do Klientów banku. Dodatkowo materiały reklamowe kierują Klientów na dedykowany akcji Landing page.

Pierwsza taka karta na polskim rynku

Karta jest dedykowana płatnościom internetowym i mobilnym, w tym w obszarze e-commerce. To pierwsza na polskim rynku karta wirtualna z bezpłatnym pakietem ubezpieczeń zakupów online, które obejmują m.in. utratę towaru w wyniku kradzieży, zalania czy pożaru. Ubezpieczenie do karty wirtualnej umożliwia także przedłużenie o rok gwarancji na wszystkie produkty AGD/RTV oraz elektroniczne np. smartfony. Klient w ciągu 30 dni od zakupu może także wnioskować o zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą za towar, a niższą ceną identycznego produktu (minimalna różnica w cenie to 200 zł). Ubezpieczeniami są objęte zakupy dokonane w internecie.

Posiadacze karty mogą też korzystać z programu lojalnościowego – Mastercard Bezcenne Chwile. Wniosek o wydanie karty można złożyć przez bankowość internetową i mobilną Banku Pocztowego, w placówkach stacjonarnych Banku i Poczty Polskiej oraz za pośrednictwem Infolinii. Klient może też całkowicie online przez stronę banku, zawnioskować o rachunek ROR z kartą wirtualną.