W najnowszej kampanii biegowej marka adidas chce uwolnić początkujących i bardziej zaawansowanych biegaczy od presji dystansu, czasu i tempa, by odkryli, co tak naprawdę sprawia im radość w bieganiu. Do zbiegnięcia z utartego szlaku i szukania własnej, osobistej biegowej motywacji, zachęcają ilustracje, które wspólnie z adidas przygotowała Adela Madej.

W bieganiu liczysz się Ty

Ilu biegaczy, tyle powodów do biegania, a wśród motywacji nie ma lepszych ani gorszych – każda jest dobra, pod warunkiem, że jest Twoja. Stąd hasło kampanii – w bieganiu liczysz się Ty. Nie kilometry, niespalone kalorie czy czas na 5K, ale właśnie Ty i Twoja własna, osobista biegowa droga.

Bieganie z psem, szukanie w joggingu swojego zen, albo dodatkowa rundka w parku, by dosłuchać do końca rozdział audiobooka – to motywacje równie dobre, co interwały i poprawianie życiówek.

Grafiki Adeli Madej

Z pomocą Adeli Madej, adidas portretuje różne oblicza biegowej pasji – te nastawionym na wynik i te, które w centrum stawiają dobrą zabawę i przyjemnie spędzony czas. W biegowej grupie narysowanej przez Adelę obok siebie biegną Turbosenior, udowadniający, że wiek to tylko liczba, Insta-sprinter, robiący interwały od biegowej fotki do fotki, czy Klubowicz należący do biegowej grupy adidas Runners Warsaw, biegający dla towarzystwa i nowych znajomości.

Wszystkie biegowe persony zobaczyć można na dwóch warszawskich muralach przy ul. Świętokrzyskiej i Jaworzyńskiej. Ilustracje są też elementem digitalowej kampanii biegowej adidas i pojawiają się m.in. w quizie, w którym każdy może odkryć swoją biegową personę.

Adela Madej jest warszawską ilustratorką i tatuatorką. Jej styl to połączenie komiksowych linii inspirowanych oldschoolowymi kreskówkami ze sztuką tatuażu. Najbardziej ceni sobie proste rysunki, zdecydowane kolory i wyraźne kreski. W przeszłości Adela współpracowała z adidas przy okazji otwarcia sklepu marki przy ul. Marszałkowskiej.

W ramach kampanii "W bieganiu liczysz się Ty" w kolejnych tygodniach pojawią się również inne jej elementy, jak: videocast "Imponderabilia", Pizza Run w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście oraz działania we współpracy z mediami i influencerami.

adidas to światowy lider w branży artykułów sportowych. Firma z siedzibą w niemieckim Herzogenaurach zatrudnia ponad 59 000 osób na całym świecie i w 2022 roku wygenerowała sprzedaż w wysokości 22,5 miliarda euro.

