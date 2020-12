Agnieszka Janota objęła stanowisko Head of eCommerce business development w Edipresse Polska

Agnieszka Janota, Head of eCommerce business development, Edipresse Polska

Od 1 grudnia 2020 do zespołu eCommerce polskiej filii szwajcarskiego koncernu mediowego Edipresse Polska dołączyła Agnieszka Janota. Objęła nowo utworzone stanowisko Head of eCommerce business development, a do jej zadań należeć będzie przede wszystkim opracowanie strategii i egzekucja działań w obszarze komercjalizacji projektów eCommerce. Agnieszka Janota w realizacji strategii eCommerce Spółki będzie wspierać Tomasza Sypułę, Head of non-media business, który odpowiada za rozwój wszystkich projektów w obszarze eCommerce i marketplace w Edipresse Polska.

Agnieszka Janota z branżą internetową związana jest od 2012 roku. Swoją karierę zaczynała w Złote Wyprzedaże S.A., później w latach 2014 – 2018 pracowała jako eCommerce Director w Agorze. Ostatnio, od 2018 roku, związana była z Grupą Wirtualna Polska i serwisem Domodi.pl, jako Commercial Director.

- Agnieszka to wysokiej klasy specjalista w obszarze eCommerce, która swoje doświadczenie zdobywała u największych wydawców internetowych. Cieszę się, że dołączyła do Edipresse Polska i w duecie z Tomkiem Sypułą rozwijać będzie digitalowe projekty w obszarze eCommerce i marketplace. W pierwszym kwartale przyszłego roku planujemy start nowego marketplace w kategorii fashion i będzie to nasz kolejny krok w kierunku digitalowego rozwoju, który istotnie wzmocni należące do Edipresse Polska internetowe portfolio serwisów kobiecych - mówi Maciej Klepacki, dyrektor generalny Edipresse Polska S.A.

Edipresse Polska, to polski oddział szwajcarskiego koncernu mediowego, do którego należą takie magazyny jak Viva, Uroda czy Moda, a także takie portale jak polki.pl, party.pl czy gotujemy.pl. Spółka jest częścią grupy Edipresse z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii. Jej korzenie sięgają 1907 roku. Jak czytamy na stronie spółki, publikuje przede wszystkim dzienniki oraz magazyny, posiadając w swoim portfolio ponad 130 tytułów w Polsce, na Ukrainie oraz państwach azjatyckich, takich jak Chiny, Hong Kong, Indonezja, Macau, Singapur, Filipiny, Tajwan i Tajlandia. W Polsce w głównym kręgu zainteresowania są magazyny kobiecie i czasopisma o charakterze rodzinnym.

