Air France w nowej poetyckiej kampanii reklamowej

Elegancja jest podróżą, fot. Air France

W związku z planowaną modernizacją kabin Klasy Biznes Air France rozpoczął kampanię marki z wykorzystaniem nowego, stworzonego na jej potrzeby filmu reklamowego. Materiał w poetycki sposób wyraża ambicję Air France, aby oferować swoim klientom wszystko to co najlepsze we Francji i wznieść elegancję podróży na nowe wyżyny. Nowy slogan reklamowy brzmi „Elegancja jest podróżą. Air France”. Filmowi wideo, stworzonemu przez agencję Aura by Omnicom, towarzyszy utwór muzyczny Michela Legranda w aranżacji francuskiej piosenkarki Juliette Armanet, który opracowano specjalnie na potrzeby klipu Air France.

Elegancja jest podróżą. Air France

Film opowiada historię wspinaczki. Energiczna i zdeterminowana kobieta, alegoria Air France, w eleganckiej czerwonej sukni z niezmiernie długim trenem wspina się na sam szczyt Wieży Eiffla, rozpoznawalnego na całym świecie symbolu Francji. Po drodze, bohaterka uczestniczy w dynamicznie rozgrywających się scenach, które symbolizują atuty marki Air France – sztukę gościnności, francuską gastronomię, elegancję na pokładzie, czy uwagę poświęcaną najmłodszym podróżnym. W ostatniej scenie, kobieta dociera na sam szczyt wieży, z której rozpościera się bajkowy widok morza chmur, przywołujący moment poza czasem, który można poczuć tylko w samolocie. Długi tren sukni ulatuje na wietrze i znikając pozostawia mały czerwony akcent – symbol linii Air France. Film kończy nowe hasło reklamowe firmy „„Elegancja jest podróżą. Air France”

Hymn do elegancji

Filmowi wideo, stworzonemu przez agencję Aura by Omnicom, towarzyszy utwór muzyczny Michela Legranda “Les moulins de mon cœur” w aranżacji francuskiej piosenkarki Juliette Armanet, który opracowano specjalnie na potrzeby klipu Air France.

Poprzez swój nowy film marki Air France po raz kolejny uwalnia się od tradycyjnych wzorców reklamowych stosowanych w branży lotniczej, wykorzystując mocny i rozpoznawalny symbol – francuską „art de vivre”, której podróżni z całego świata mogą doświadczyć na pokładach samolotów linii. Menu przygotowane przez docenionych francuskich szefów kuchni, salony lotniskowe zaprojektowane przez światowej sławy projektantów i architektów, mundury stworzone przez wyjątkowych projektantów, czy szampan oferowany pasażerom we wszystkich kabinach – w ten sposób Air France promuje na całym świecie doskonałość podróży we francuskim stylu.

Kampania reklamowa Air France z wykorzystaniem filmu trwa obecnie w 5 krajach: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Włoszech i Niemczech.