Air France zbada Twoje dokumenty zdrowotne w ramach usługi Ready to Fly

Linie lotnicze Air France wprowadziły usługę Ready to Fly, która umożliwia pasażerom weryfikację i zatwierdzenie dokumentów zdrowotnych wymaganych przez kraj docelowy, jeszcze przed przybyciem na lotnisko. Dzięki temu podróżni korzystający ze wspomnianej usługi, która jest bezpłatna i dobrowolna, zyskują pewność, że są dobrze przygotowani do wejścia na pokład i mogą bezstresowo rozpocząć podróż, a dodatkowo ich transfer przez lotnisko jest szybszy i sprawniejszy, ponieważ wcześniej zweryfikowane osoby nie podlegają już kolejnym kontrolom.

Usługa Ready to Fly, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, jest stopniowo wdrażana w całej siatce lotów Air France. Obecnie można z niej korzystać na ponad 140 trasach z 80 miast na świecie, w tym z Polski. Do tej pory z usługi skorzystało 600 tysięcy klientów. Ponadto Air France automatyzuje kontrolę certyfikatów szczepień na lotach krajowych, które są wymaganym dokumentem przy podróżach na terenie Francji.

Z usługi Ready to Fly mogą korzystać pasażerowie Air France na lotach z Paryża na Korsykę oraz do francuskich terytoriów zamorskich (m.in. Gujana Francuska, Martynika, Gwadelupa, Reunion), na lotach między Paryżem a USA, Argentyną, Chile i Brazylią (z i do), na lotach z Francji do Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Portugalii, Gabonu i Senegalu, a także na lotach do Francji z krajów europejskich (łącznie z Polską) i z Kanady.

Ready to Fly – jak to działa?

W ramach usługi Ready to Fly, na 48 godzin przed wylotem, pasażerowie lotów objętych usługą otrzymują e-mail z zaproszeniem do przesłania swoich dokumentów zdrowotnych związanych z Covid-19 (wyniki testów, szczepienia itp.) za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej Air France. Maksymalnie do 3 godzin przed lotem, pasażer może w bezpieczny sposób wysłać swoje dokumenty, które są następnie sprawdzane przez linię. W przypadku, jeśli dokumenty są kompletne i poprawne, pasażer otrzymuje zwrotną wiadomość potwierdzającą, a podczas odprawy, na kartach pokładowych zostaje umieszczone oznaczenie „Ready to fly”. Dzięki temu wcześniej zweryfikowane osoby nie podlegają już kolejnym kontrolom (dot. wspomnianych dokumentów) przez wylotem.

Może się zdarzyć, że pasażer nie otrzyma przed podróżą zaproszenia do skorzystania z Ready to Fly. Oznacza to, na danej trasie usługa jeszcze nie działa. Należy też pamiętać, aby podczas podróży fizycznie posiadać wszystkie dokumenty ze sobą, ponieważ mogą być one sprawdzane po wylądowaniu w miejscu docelowym.

Automatyczna kontrola certyfikatów szczepień

Jednocześnie Air France wprowadza usprawnienie dla pasażerów swoich lotów krajowych we Francji, dla których obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o szczepieniu (vacinne pass). Linia zdecydowała, aby zastąpić ręczną weryfikację tego dokumentu automatyczną kontrolą, która odbywa się na dwa sposoby.

Podobnie jak w przypadku Ready To Fly – dokument należy przesłać za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej po uprzednim zaproszeniu do usługi otrzymanym mailem lub zeskanować kod QR swojego certyfikatu szczepienia podczas odprawy w kiosku samoobsługowym na lotnisku w dniu wylotu. Ta usługa jest obecnie dostępna na następujących lotniskach we Francji: Paryż (Charles de Gaulle), Paryż (Orly), Bordeaux, Lyon, Marsylia, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nicea, Strasburg i Tuluza.

W najbliższych miesiącach automatyczna weryfikacja certyfikatu przy lotach krajowych Air France zostanie dodatkowo zintegrowana z procesem odprawy online. Wcześniejsza kontrola wymaganego dokumentu zaoszczędzi czas przy wyjściu do samolotu i poprawi punktualność lotów.

