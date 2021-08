Akcje charytatywne. Skąd się o nich dowiadujemy?

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Ponad 63% Polaków dowiaduje się o prowadzeniu akcji charytatywnych z Internetu, w tym blisko 42% za pośrednictwem mediów społecznościowych. W całym tym kanale najmniejszą rolę odgrywają portale lokalne oraz ogólnopolskie – przeszło 12% i 9%. Zbliżoną do nich siłę przebicia ma reklama zewnętrzna – nieco ponad 10%, natomiast najsłabiej wypadają tradycyjne media, tj. telewizja – ponad 7%, prasa drukowana – blisko 6%, a także radio – lekko powyżej 2%. Do tego trzeba dodać, że ok. 5% rodaków uzyskuje tego typu informacje bezpośrednio od znajomych, a prawie 4% – z drukowanych materiałów.

Badanie, przeprowadzone przez UCE RESEARCH dla serwisu zbiórkowego Szczytny-Cel.pl wykazało, że rodacy najczęściej dowiadują się o prowadzeniu aukcji charytatywnych z Internetu. W sumie 63,1% ankietowanych wskazuje media społecznościowe, a także lokalne i ogólnopolskie portale jako źródła tego typu informacji.

– Obecnie większość ludzkiej aktywności przejawia się w Internecie. I właśnie tutaj zbiera się dzisiaj największe datki na potrzeby aukcji charytatywnych. W ten kanał mocno inwestują też portale i serwisy zbiórkowe, fundacje oraz organizacje pożytku publicznego. Z roku na rok te nakłady sukcesywnie idą w górę. Prognozuję, że skala tego typu przedsięwzięć w sieci nadal będzie rosła, choć wolniej niż jeszcze 5-7 lat temu, gdy nastąpił boom na zbieranie pieniędzy przez Internet – mówi Aleksandra Kamińska, ekspert rynku NGO-osów, wiceprezes serwisu zbiórkowego Szczytny-Cel.pl.

Szczegółowe dane pokazują, że rodacy najczęściej dowiadują się o ww. aukcjach z mediów społecznościowych – 41,6%. Wśród analizowanych kanałów internetowych na drugim miejscu są lokalne portale – 12,1%, a na trzecim – ogólnopolskie – 9,4%.

– Social media dają niemal nieograniczone zasięgi. Jeżeli dana akcja mocno zainteresuje społeczeństwo, to w parę godzin można uzbierać nawet kilka milionów złotych. Oczywiście to są rzadkie przypadki, ale jednak się zdarzają. Media społecznościowe mają na koncie wiele spektakularnych zbiórek. Z kolei portale nieznacznie wyprzedzają lokalne media, bo społeczeństwo najbardziej interesuje się swoim najbliższym otoczeniem – wyjaśnia Aleksandra Kamińska.

Na podobnej pozycji do portali internetowych znalazła się reklama zewnętrzna z wynikiem 10,2%. Na tym tle dość słabo wypadają wszystkie tradycyjne media, tj. telewizja – 7,3%, prasa drukowana – 5,7%, a także radio – 2,1%.

– Reklama zewnętrzna nadal jest mocna. Jednak na tego typu promocję mogą sobie pozwolić tylko największe organizacje na rynku z powodu dużych kosztów. Dlatego znaczenie tego kanału w tym kontekście będzie malało na rzecz Internetu. Z kolei tradycyjne media mają mało miejsca na takie przekazy. Są one też kosztowne. Do tego szczególnie w przekazie radiowym najtrudniej jest pokazać ideę zbiórki na określony cel – komentują analitycy z UCE RESEARCH.

Ponadto z zebranych danych wynika, że Polacy czerpią informacje o aukcjach charytatywnych również od znajomych – 5,2%. Innym, mało popularnym kanałem są ulotki bądź inne materiały drukowane – 3,8%.

Otrzymywanie tego typu informacji bezpośrednio od znajomych, czyli w trakcie rozmów z nimi, nie jest obecnie tak popularne, jak np. udostępnianych przez nich postów w mediach społecznościowych. To znak czasów, w których żyjemy. Natomiast same ulotki wręcz odchodzą do lamusa. Teraz tego typu materiały głównie kolportuje się w postaci elektronicznej.