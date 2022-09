Allegro One Kurier, automat paczkowy, One Box, fot. Allegro

Allegro One Kurier to pierwszy operator logistyczny w Polsce, który dostarcza przesyłki do automatów paczkowych pomiędzy największymi miastami i aglomeracjami, jeszcze w dniu zakupu. Usługa typu "dziś zakup - dziś dostawa" do zielonego automatu to bardzo wygodne rozwiązanie dla klientów - otrzymują przesyłkę szybko, ale nie czekają na kuriera i sami decydują kiedy odbiorą paczkę.

Oferty z dostawą realizowaną w dniu zakupu, klienci znajdą na Allegro wybierając w filtrach metod dostawy "Allegro One Box" lub "dostawa dzisiaj". Usługa dostępna jest obecnie pomiędzy dziesięcioma największymi aglomeracjami: w Warszawie i okolicach, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Częstochowie, Bytomiu, Toruniu, Katowicach i miastach aglomeracji śląskiej. Przesyłki realizowane przez Allegro One Kurier najczęściej docierają do klientów między 18:00 a 22:00. Dla klientów z Allegro Smart! nowa usługa - podobnie jak szybkie dostawy do drzwi - jest bezpłatna przy zakupach za minimum 40 zł u jednego sprzedającego.

Produkty z dostawą na dziś

Jak potwierdzają badania wykonane na zlecenie Allegro przez Kantar, aż 71% badanych, którzy kupują na Allegro gotowa jest zamówić produkty typu soczewki kontaktowe, pieluchy czy kawa z dostawą na dziś, zamiast wyprawy do marketu czy centrum handlowego. Do tej pory klienci platformy mogli dokonywać zakupów spośród kilku milionów ofert z opcją dostawy tego samego dnia do drzwi.

Teraz Allegro One Kurier, wprowadzając innowacyjną usługę szybkich dostaw do automatów paczkowych One Box, zwiększa wygodę klientów, szczególnie tych, dla których możliwość odbioru przesyłki o dowolnej porze, bez czekania na kuriera, ma szczególne znaczenie.

- Zakupy dostarczane do zielonych automatów paczkowych One Box, w ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia dają mieszkańcom największych miast możliwość korzystania z bogatej oferty asortymentowej i najbardziej atrakcyjnych cen, z których słynie Allegro, niemal likwidując barierę oczekiwania na dostawę. W ten sposób, wyznaczamy nowy standard usług kurierskich w Polsce. Co ważne, dostawy tego samego dnia dostępne są dla użytkowników Allegro Smart! bezpłatnie. Warto także podkreślić, że Allegro One Kurier, uzyskując wskaźnik zadowolenia klientów na poziomie NPS 84, jest najlepiej ocenianą metodą dostawy na naszej platformie - Łukasz Szczepański, VP Delivery Experience z Allegro.

Zamówienia do godziny 10-tej

Allegro rozwijając swoje usługi logistyczne, dzięki skróceniu czasu oczekiwania na przesyłkę i zapewnieniu wysokiego standardu usług, nie tylko realizuje potrzeby klientów, ale także pozwala firmom prowadzącym sprzedaż na platformie budować przewagę konkurencyjną. Sprzedający, które chcą jeszcze bardziej usprawnić logistykę mogą skorzystać także usług One Fulfillment by Allegro, realizującego dostawy do wybranych aglomeracji, w dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty, dla zamówień złożonych do godziny 10.00 ( dla Warszawy nawet 13:00) oraz w kolejnym dniu roboczych dla zamówień złożonych do 20.00 dla całej Polski.

Dodatkową korzyścią wynikającą z dostaw do automatów One Box by Allegro jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne: za każde 10 przesyłek dostarczonych do zielonych automatów paczkowych lub punktów odbioru, firma sadzi w imieniu klienta drzewo z jego osobistą dedykacją, nieodpłatnie przyjmuje używany elektro sprzęt, a wszystkie zielone automaty wyposażone są w czujniki jakości powietrza, a 95% maszyn jest pokrytych roślinnością. Marka rozwija także pilotażowe programy wykorzystania rowerów cargo i samochodów elektrycznych do obsługi dostaw oraz innowacyjną obsługę zwrotów opakowań kartonowych.