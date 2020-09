Alpine w Formule 1. Grupa Renault zmienia barwy swojego zespołu

Już w 2021 roku stajnia Grupy Renault zmieni nazwę na Alpine F1 Team, a bolidy zespołu będą napędzane hybrydowymi silnikami Renault E-TECH. Nie oznacza to jednak, że Grupa Renault wycofa się z rywalizacji. Nadal będzie ona uczestniczyć w mistrzostwach świata Formuły F1 w kategorii konstruktorów, zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi w tej dyscyplinie.

Poprzez nadanie teamowi nazwy Alpine - Grupa Renault chce podkreślić „francuską perfekcję” w Formule 1. Alpine jest powszechnie znane z rekordów i sukcesów w wyścigach długodystansowych i rajdach, dlatego doskonale wpisuje się w wysokie wymagania, prestiż i osiągi Formuły 1. Zawodnicy ze stajni Grupy Renault będą startowali pod nową marką – Alpine F1 Team począwszy od sezonu 2021.

Marka Alpine jest symbolem sportu, elegancji i dynamiki. Zaprojektowanie przez jej inżynierów podwozia bolidu będzie hołdem oddanym know-how, z jakiego zrodził się model A110. Dla Alpine to także kluczowy etap, który pozwoli przyspieszyć rozwój i promocję marki. Stajnia w dalszym ciągu będzie korzystała z unikatowego doświadczenia Grupy Renault w konstrukcji silników hybrydowych, które zachowają nazwę E-Tech.

- Alpine to mocna, budząca żywy odzew i wywołująca uśmiech na twarzy fanów marka. Wprowadzając Alpine, symbol francuskiej perfekcji, do najbardziej prestiżowej dyscypliny sportu samochodowego na świecie, kontynuujemy przygodę konstruktorów w tym sporcie, który stale się rozwija. Przychodzimy z największymi nazwiskami i marką, która pobudza marzenia, co niesie obietnicę spektakularnych wyścigów robionych przez pasjonatów dla pasjonatów. Alpine wniesie do padoku Formuły 1 swoje wartości: elegancję, pomysłowe rozwiązania i śmiałość - powiedział Luca De Meo, C.E.O Grupy Renault.