ANIRUDH on Unsplash

Amazon chce, aby użytkownicy Alexy kupowali więcej rzeczy, o czym świadczy ogłoszona dzisiaj nowa funkcja Alexy ogłoszona na konferencji Amazon Accelerate, czyli "Customers Ask Alexa". Ma ona pozwolić markom przesyłać odpowiedzi na często zadawane pytania, takie jak „Jak mogę usunąć sierść zwierząt z mojego dywanu?” oraz „Jak wyeliminować nieprzyjemny zapach z plam z gleby?” Wcześniej Alexa dostarczała ogólne wskazówki z sieci i innych źródeł w odpowiedzi na takie zapytania. "Customers Ask Alexa" zamienia te ogólne odpowiedzi w sponsorowane spoty produktowe.

Marki zarejestrowane w Amazon Brand Registry zobaczą nową funkcję Customer Ask Alexa w Seller Central, gdzie będą mogły łatwo odpowiedzieć na często zadawane pytania klientów za pomocą narzędzi samoobsługowych – wyjaśnia Amazon w poście na blogu. - Customers Ask Alexa zostanie udostępniona dla kupujących w wyszukiwarce pod koniec 2022 roku, a za pośrednictwem urządzeń Echo w połowie 2023 roku”.

Czy to pożądane? Może dla sprzedawców. Dla użytkowników Alexy… średnio, bo trudno sobie wyobrazić, by treści sponsorowane faktycznie zachowały obiektywny charakter. Amazon twierdzi co prawda, że wszystkie odpowiedzi przesłane przez markę będą podlegać moderacji i kontroli jakości, a program zostanie uruchomiony tylko na zaproszenie (w październiku 2022 r.) przed szerszym wdrożeniem w 2023 r. w USA, ale wszyscy wiemy, jak będzie.

Firmy będą dwoić się o troić, by mniej lub bardziej subtelnie przemycać swój product placement albo przynajmniej "przejąć" odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, starając się o najlepsze miejsce w domach użytkowników Alexy. Można więc spodziewać się Black Hat SEO w wydaniu audio.

Amazon chce jednak zwiększyć sprzedaż opartą na Alexie, mimo że statystyki eMarketera pokazują, że zaledwie 10,8% klientów korzystało z Alexy do zakupów online w 2020 roku. Niskie zainteresowanie zakupami – i malejące zainteresowanie Alexą – raczej jednak nie powstrzyma Amazona przed coraz większym wykorzystywaniem produktów opartych na Alexie jako nośników reklamy.

W 2021 roku firma uruchomiła już interaktywne reklamy audio na Amazon Music, która jest domyślnie włączona na obsługiwanych urządzeniach Echo. Ma ona umożliwiać słuchaczom dodawanie elementów zawartych w reklamie do swoich koszyków Amazon, komendą „Alexa, dodaj do koszyka”. Amazon również niedawno rozpoczął współpracę z markami, aby prowadzić promocje jako statyczne obrazy na urządzeniach Echo, które wyświetlają się rotacyjnie z treściami, takimi jak pogoda, przepisy kulinarne, sport i wiadomości.

By przyciągnąć wyższe stawki reklamowe od reklamodawców, Amazon wykorzystuje dane głosowe gromadzone przez Alexę, a to także coś, z czym nie wszyscy chcą się pogodzić, tym bardziej, że według raportu opublikowanego w kwietniu, Amazon i firmy zewnętrzne, w tym usługi reklamowe i śledzące, zbierają dane z interakcji właścicieli z Alexą za pomocą inteligentnych głośników, telewizorów i innych urządzeń i udostępniają je aż 41 partnerom reklamowym.

Klienci pytają Alexę zazębia się z inną funkcją zaprezentowaną dzisiaj w Accelerate, Tailored Audiences, która pozwoli sprzedawcom i markom na Amazon wysyłać e-maile marketingowe bezpośrednio do klientów. Bloomberg słusznie zauważa, że ​​może to przynieść odwrotny skutek — zwłaszcza jeśli te same marki agresywnie narzucają swoje produkty Klientom pytają Alexę.