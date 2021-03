Amazon.pl już wystartował. Cichy debiut amerykańskiego giganta na polskim rynku

Gigant w prostej informacji prasowej chwali się krótko:

Amazon jednak nie podał, jak wiele firm z Polski wystawiło już swoje produkty na globalnej platformie. Zważając na to, że debiut nie był poprzedzony żadną większą kampanią promocyjną zachęcającą sprzedawców do przenoszenia się, lub dublowania sprzedaży, z Allegro i własnych e-sklepów, można się spodziewać, że jest ich stosunkowo niewiele.



Czy więc polskim konsumentom wystarczy "dostęp do globalnych sprzedawców", z których oferty i tak mogli już korzystać, kupując na platformie Amzon tłumaczonej przez automat z wersji niemieckojęzycznej na polski?

Czas pokaże.

Na razie jednak szału nie ma. Na razie nic więc nie wskazuje na to, aby Allegro miałoby się czegokolwiek obawiać. Chyba że to dopiero przeddzień wielkiego amazonowego szoł promocyjnego Amazona w naszym kraju.

"Polscy klienci mogą wygodnie robić zakupy z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, z łatwym procesem zwrotów i obsługą klienta w języku polskim za pośrednictwem aplikacji Amazon Shopping oraz poprzez przeglądarki internetowe. Mogą również w prosty sposób przeglądać ciągle zwiększającą się ofertę, czytać opinie klientów, wyświetlać spersonalizowane rekomendacje, tworzyć listy życzeń i śledzić swoje zamówienia. Do wyboru mają płatności za pomocą kart Visa, Mastercard oraz za pośrednictwem usług Przelewy24 i BLIK." - pisze gigant w komunikacie.



"Amazon oferuje szeroką gamę produktów pochodzących zarówno od polskich przedsiębiorstw, jak również od dużych, lubianych producentów. Klienci mogą znaleźć produkty w świetnych cenach, oferowane przez polskie marki, takie jak Zelmer, Gerlach, Trefl, Bambino, Krosno, a także międzynarodowe, między innymi ASUS, Mattel, Hasbro, LEGO i Bosch." - piszą dalej przedstawiciele Amazona.

1. "Od dzisiaj na stronie Amazon.pl będą dostępne dla polskich klientów międzynarodowe wersje urządzeń Echo i Echo Dot. Echo i Echo Dot to głośniki połączone z chmurową usługą Alexa, umożliwiającą interakcje za pomocą głosu. Klienci w Polsce mogą korzystać z Alexy w języku angielskim, zyskując teraz głosowy dostęp do Spotify, serwisu wiadomości z RMF FM, lokalnych radiostacji z TuneIn oraz informacji lokalnych, a także do innych popularnych funkcji Alexy, takich jak timery, alarmy, pogoda, inteligentny dom, połączenia Alexa-to-Alexa i wiele innych."

Międzynarodowa wersja Echo będzie dostępna od 349,99 zł, a Echo Dot od 199,99 zł i będą one dostępne w wersji Charcoal (kolor czarny).



2. Czytnik książek elektronicznych Kindle Paperwhite jest również od dziś dostępny na Amazon.pl.

"Kindle Paperwhite jest wodoodporny i posiada przeciwodblaskowy wyświetlacz, na którym można czytać jak na prawdziwym papierze, nawet w pełnym słońcu. Dzięki regulowanemu oświetleniu można korzystać z niego w pomieszczeniach i na zewnątrz, w dzień i w nocy. Wszystkie e-czytniki Kindle są lekkie, przenośne, zapewniają nie godziny, a tygodnie pracy na jednym ładowaniu baterii i mieszczą tysiące książek. Kindle Paperwhite dostępny jest już od 649,99 zł."

Amazon działa w Polsce od 2014 roku.

Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła w 2020 roku, że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem.

Amazon stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa.

W 2021 roku uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 000 nowych etatów.

Obecnie 1,7 miliona małych i średnich firm sprzedaje w sklepach Amazon na całym świecie, a w 2019 roku ponad 200 000 przedsiębiorców odnotowało wartość sprzedaży przekraczającą 100 000 dolarów.



„Dziś tysiące europejskich i lokalnych partnerów sprzedaży oferuje swoje produkty na Amazon.pl i w naszych innych sklepach Amazon w całej UE, a także w USA. Cieszymy się, że nasi międzynarodowi klienci mogą wybierać z oferty polskich firm, każdym zakupem przyczyniając się do ich rozwoju” - mówi Alex Ootes. - Dzięki Fulfillment by Amazon (FBA) nasi polscy partnerzy handlowi mogą po prostu raz wystawić swoje produkty na sprzedaż we wszystkich naszych siedmiu europejskich serwisach. Małe i średnie firmy, sprzedające na Amazon, stworzyły szacunkowo 1,6 miliona miejsc pracy na całym świecie i mamy nadzieję, że polskie firmy będą prosperować w ten sam sposób. Z tego powodu rozpoczynamy specjalną promocję dla naszych partnerów handlowych, obniżając opłaty za polecanie naszych usług przez 12 miesięcy.

„Amazon umożliwił nam bardzo szybkie wejście praktycznie na cały rynek europejski, co pozwoliło uzyskać skalę sprzedaży, która w inny sposób byłaby trudna do uzyskania. Mimo pandemii w 2020 roku, udało nam się niemal potroić naszą sprzedaż, właśnie dzięki współpracy z Amazon” podkreśla Paweł Szymański, prezes zarządu Krosno Glass S.A., polskiej firmy z branży szkła gospodarczego. „Amazon jest największym kanałem e-commerce, z którego korzystamy. Jest również platformą, która pozwala nam bardzo efektywnie wykorzystywać logistykę i szybko dostarczać produkty do klientów. Jeśli chodzi o narzędzia Amazona z których korzystamy, to jest ich kilka. Przede wszystkim jest to wygodne i efektywne narzędzie logistyczne o nazwie FBA, czyli Fulfillment by Amazon, ale także automatyczne fakturowanie, Amazon Brand Registry oraz narzędzia, które pozwalają nam promować nasze produkty” dodaje Szymański.

Marek Bal, właściciel Kratki.pl, polskiej firmy produkującej wysokiej jakości kominki, biokominki i ogrzewacze ogrodowe, powiedział: „W ciągu zaledwie kilku lat, z małej firmy zatrudniającej kilkanaście osób, staliśmy się liderem rynku kominkowego w Polsce, a także znaczącym producentem w całej Europie. Rozpoczęcie współpracy z Amazon było strzałem w dziesiątkę. Oprócz bardzo pozytywnego wpływu, jaki miało to na przychody firmy, doceniam również to, że tak jak my, Amazon ciągle się zmienia i dostosowuje do potrzeb klientów. Jestem przekonany, że dzięki owocnej współpracy będziemy w stanie stale zwiększać sprzedaż i tworzyć ciepłą atmosferę dla klientów na całym świecie. Zdecydowanie polecam korzystanie z usług Amazon polskim przedsiębiorcom."

O firmie Amazon

