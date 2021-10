Amazon Prime dostępny w Polsce

Amazon | fot. James Yarema | Unsplash

Amazon, który z dbałości po polski rynek nie słynie, właśnie wprowadził w Polsce swoją flagową usługę. Członkowie Amazon Prime będą mogli korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia a ponadto dostanę dostęp do biblioteki Prime Video.

OK, Prime Video dostępny jest u nas od dawna, z czego zdają sobie sprawę wszyscy polski wielbiciele serialu "Flrebag", ale teraz - po debiucie Prime'a - klienci załapią się na darmowy, 30-dniowy okres próbny. Jeśli usługa ich usatysfakcjonuje, po jego zakończeniu dostęp też nie będzie zbyt drogi, bo koszt wyniesie 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski, możemy zaoferować darmową dostawę nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele więcej. Oferujemy klientom unikatowy program za 49 złotych rocznie, który dostarczy im niezapomnianych wrażeń zakupowych i zapewni dostęp do najwyższej jakości rozrywki. - mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

A jak naprawdę polscy klienci przyjęli debiut Amazona? No cóż, na pewno z ciekawością, ale i umiarkowanym entuzjazmem. Platforma faktycznie zaliczyła, jak to określiła "Rzeczpospolita "niezły start", ale pozycja Allegro nawet została nawet draśnięta. Trudno też sądzić, że miarą sukcesu jest liczba użytkowników, którzy platformę z końcówkę PL wybierali częściej niż tą z końcówkę DE, którą mieli do dyspozycji wcześniej.

Amazon Prime faktycznie jednak wydaje się dobrym argumentem. W ramach programu kupujący mogą korzystać z darmowej dostawy miliony produktów oznaczonych logo Prime, a należą do nich zarówno znane polskich marek, takich jak Yope, Zelmer, Gerlach, Trefl czy Krosno, jak i światowe brandy, m.in. Apple, Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, L’Oreal Paris, Puma, Bose, HP i Lenovo.

Tak, mamy już Allegro Smart, które kosztuje dokładnie tyle samo (10,99 zł za miesiąc lub 49 zł za rok), ale darmowa przesyłka kurierem lub do paczkomatu jest możliwa dopiero dla zamówień powyżej 40 zł u wybranych sprzedawców, a poza tym - u Amazona dostajemy streaming, przy którym warto na chwilę się zatrzymać.

Co dostaniemy wraz z Amazon Prime Video? Otóż, ci którzy spodziewają się przepastnych bibliotek podobnych do tych Netfliksa, mogą się rozczarować. Amazon Prime Video jest platformą, która wyraźnie stawia na oryginalne produkcje i tych jest rzeczywiście sporo. Mamy Homecoming, Bosch, Jack Ryan, Carnival Row, The Bous, The Man in a High Castle, Hanna, Mozsrt in the Jungle, The mMvelous Mrs. Maisel, etc., oraz szeroki wybór seriali dokumentalnych o tematyce sportowej: „Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur”, „Wszystko albo nic: Manchester City”, „When Eagles Dare: Crystal Palace F.C.”, „Make Us Dream”, „Take Us Home: Leeds United” i „Inside Borussia Dortmund”.

Wciąż jednak nie jest rząd wielkości, do której przyzwyczaił nas Netflix. Prime Video wydaje się więc bonusem raczej niż koronnym argumentem przemawiającym za Amazon Prime. Dla osób, które bardzo chcą lub muszą być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami telewizyjnymi, to oczywiście ciekawa opcja, ale ci - jak można podejrzewać - dostęp do serwisu wykupili już dawno.

Jeśli nei filmy, może więc gry? Abonenci Amazon Prime, w ramach Prime Gaming, mogą liczyć na subskrypcję kanału Twitch oraz bezpłatny pakiet gier, które pozostają już na ich koncie. Mogą zdobywać darmowe nagrody w swoich ulubionych grach mobilnych, komputerowych i na konsolę od takich wydawców jak np. Riot, Rockstar Games, czy EA.

Rafał Agnieszczak

CEO

Furgonetka

Darmowa dostawa zawsze jest argumentem zwiększającym chęć klienta do zakupu w danym sklepie i w tym przypadku nie będzie inaczej. Trzeba jednak pamiętać, że również asortyment i cena muszą być atrakcyjne, aby konsument zdecydował się na zakup. Dla pełni sukcesu Amazon musi jeszcze popracować nad tymi elementami, bo obecnie nie dają poczucia bezkonkurencyjności.

Kamil Szanser

Sales Director

Furgonetka

W sprzedaży znane wygrywa z nieznanym. Atutem Amazona jest bycie marką z Zachodu, ale to nie wystarczy. Kolory Allegro, sposoby wyszukiwania produktów i cały proces zakupowy są już w DNA polskich konsumentów. Marketplace od lat dba, aby dopasowywać się do potrzeb lokalnych kupujących. Brak lub mała różnica w cenach produktów dostępnych na Amazonie i Allegro, będą skłaniały klientów do pozostania przy SMARcie. Amazon to jednak gracz z pierwszej ligi i doskonale wie, jak sobie z tym radzić. Wyrównanie walki jest więc tylko kwestią czasu i zbadania przez marketplace sposobów na skuteczniejsze dotarcie do polskich konsumentów.

Katarzyna Iwanich

CEO

Insightland

Amazon Prime jest z finansowego, czy też kosztowego, punktu widzenia usługą podobną do Allegro Smart. Trudno zatem mówić tu o widocznej konkurencyjności Amazona, a już tym bardziej o deklasowaniu przeciwnika. Owszem, stanowi to pewnego rodzaju otwarcie na polskiego konsumenta, a oferowanie użytkownikom dostępu do platform streamingowych Amazona w cenie dla części z nich może być istotne przy podejmowaniu decyzji. Natomiast patrząc rynkowo na preferencje polskich konsumentów, dużo większe przełożenie na ich ewentualne decyzje o zmianie platformy będą miały produkty oferowane na Amazonie, ich cena i unikatowość – jeśli znajdą na Amazonie produkty niedostępne na Allegro, stanie się to jego przewagą.

Z danych Allegro wynika, że ma ono już ponad 20 milionów zarejestrowanych użytkowników. Zdecydowana większość z nich korzysta z platformy od lat i przekonacie ich do zmiany platformy zakupowej wymagać będzie czegoś więcej, niż programu Amazon Prime. Allegro ma w Polsce bardzo silną pozycję i równie silna markę. Czas pokaże, czy Amazon poradzi sobie na Wisłą na tyle, by tej pozycji choć dorównać.

Piotr Kaliński

członek zarządu

Marketplanet

Oferta Amazona jest konkurencyjna, ale pamiętajmy, że Allegro ma mocną pozycję na rynku, dysponuje nie tylko rozwiniętym ekosystemem, ale i stabilną marką – cieszy się ogromnym zaufaniem wśród Polaków. Z jednej strony pojawienie się Amazon Prime i oferty innych marketplace'ów nad Wisłą w ciągu ostatnich miesięcy jest korzystne dla konsumentów – w kolejnych latach spotkamy się z większą konkurencyjnością i bogatszą ofertą prokonsumencką – to paliwo rozwojowe dla rynku B2C. Co więcej, od lutego Allegro jest obecne także na rynku B2B e-commerce (Allegro Biznes), poszerza tym samym swoje rozwiązania o kolejne rynki e-handlu. Obserwuję, że nowe rozwiązania obecne na rynku B2C są coraz chętniej adoptowane przez klientów korporacyjnych, ta dobra tendencja i pewne nawyki zakupowe z B2C w najbliższych czasie rozpędzą także B2B e-commerce. W mojej ocenie najlepsze wciąż przed nami – dedykowana biznesowa platforma Allegro Biznes, we współpracy z partnerami, może zagospodarować dużą część rynku e-zakupów firmowych. E-wyścig ciągle trwa i to na kilku torach równolegle.