Answear.com wchodzi na kolejny rynek. To jeden z najbardziej zamożnych krajów regionu

Answear.com, czołowy podmiot z branży e-commerce oferujący modę i produkty dekoracyjne do wnętrz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stawia kolejny krok na drodze ekspansji zagranicznej i rozpoczyna działalność w Słowenii. Jest to jeden z najbardziej zamożnych i rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przychody z handlu online w tym kraju wyniosły w 2021 r. 641 mln USD, a kategoria „moda” miała największy udział i stanowiła 28 proc. wszystkich zakupów w internecie. Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach pozwoli również zoptymalizować proces logistyczny.

- Słowenia to już jedenasty rynek, na który wchodzimy z naszą ofertą. Jest to dla nas atrakcyjny kierunek przede wszystkim pod względem rozwoju e-commerce oraz wciąż dynamicznych wzrostów. Dodatkowo Słoweńcy są relatywnie zamożnym społeczeństwem, z wysokim wskaźnikiem dochodu per capita oraz dużą świadomością marek premium, co oczywiście będzie miało bezpośredni wpływ na wartość średnich koszyków i rentowność transakcji na naszej platformie - Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.