Aplikacja ProteGO Safe ma sprawdzać, czy spotkaliśmy się z osobami zakażonymi koronawirusem. Rząd będzie ją ostro promował

Maska, koronawirus, aplikacja kwarantanna Fot.: Pixabay

W Internecie wrze. W kręgach osób związanych z Internetem coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do ochrony prywatności i krytyka dotycząca nowej, rządowej aplikacji, która została właśnie udostępniona w Google Play. Nie ma jej ciągle w App Store. Tymczasem osoby, które ją zainstalują mają mieć otrzymać profity - np. inne limity wejść do galerii handlowych. Jak Ministerstwo Cyfryzacji promuje to rozwiązanie? Mamy oficjalne informacje.

Aplikacja ProteGO Safe została już rozszerzona o wykorzystanie technologii Bluetooth. Jeszcze parę dni temu w zasadzie była bezużyteczna.

Ministerstwo Cyfryzacji promuje aplikacją ProteGO Safe

- Jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które udostępnia tego rodzaju rozwiązanie. Przetestujcie ją z nami. Czekamy na Wasze opinie. Tęsknicie za spotkaniami z rodzicami, wnukami, a może marzy Wam się wyjście w większej grupie? To od nas zależy, jak szybko będzie to możliwe. Możecie pomóc. Zainstalujcie i korzystajcie z aplikacji ProteGO Safe. Właśnie opublikowaliśmy jej najnowszą wersję - wykorzystująca technologię Bluetooth. Na tym - testowym - etapie czekamy na Wasze opinie, uwagi, a może uważacie, że coś moglibyśmy zrobić lepiej? Wychodzimy! ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nasza apka to także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób.

To cytat z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji.

Pierwszą wersję ProteGO Safe ministerstwo opublikowało nieco ponad tydzień temu. Przez ten czas pozwalała na samoocenę stanu zdrowia.Trzeba było reguralnie uzupełniać test oceny ryzyka zakażenia koronawirusem (przygotowany był na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia) i uzupełnianiu Dziennika Zdrowia. Na tej podstawie aplikacja pokazywała, w jakiej grupie ryzyka zachorowania jesteśmy – niskiej, średniej, czy wysokiej.

Jak działa ProteGO Safe z bluetooth

Jeśli pobierzesz i zainstalujesz ProteGO Safe i włączysz w swoim telefonie Bluetooth, aplikacja będzie komunikowała się z urządzeniami jej innych użytkowników.

Nie będzie im przekazywała żadnych danych o użytkownikach. Nikt nie dostanie dostępu do zawartości telefonu.

W smartfonach nie będzie informacji typu: 29 kwietnia miałeś kontakt z Janem Kowalskim.

Ministerstwo zapewnia, że tylko aplikacja danego użytkownika wie anonimowo z jaką (nie czyim) inną aplikacją się spotkała.

Informacje o napotkanych urządzeniach nie zawierają żadnych danych o ich właścicielach, są anonimowe i zakodowane, a do tego przechowywane tylko w telefonie, przez dwa tygodnie. Później są usuwane.

W momencie, kiedy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się Twój telefon, zachoruje – użytkownik dostanie odpowiednią informację.

Użytkownik ma się nie dowiedzieć, kto zachorował. Będą za to, jak się zachować i co zrobić, by zadbać o zdrowie.

Ale ministerstwo zapowiada, że w kolejnych wersjach aplikacji funkcjonalności związane z zapobieganiem koronawirusowi zostaną rozszerzone.

- Jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które udostępnia tego rodzaju rozwiązanie. Nasza aplikacja jest w pełni bezpieczna i zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej. Aktualnie jesteśmy na etapie testów – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zaufajcie - Sukces ProteGO Safe zależy od liczby jej użytkowników, dlatego robimy wszystko, aby zyskać ich zaufanie - dodaje szef MC.

Aplikacja jest budowana zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym minimalizacji danych, privacy by design, privacy by default, prawidłowości, integralności oraz poufności.

Bazuje na wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, Komisji Europejskiej oraz Toolbox opracowany w ramach sieci eHealth działającej przy Komisji Europejskiej. Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia najwyższych standardów prywatności.

Użytkownicy ProteGO Safe są anonimowi.

Aby ją uruchomić nie jest wymagane jakiekolwiek uwierzytelnienie, np. podanie numeru telefonu.

- Celem naszej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zarówno osobom zdrowym, które są w stanie lepiej ocenić ryzyko zachorowania, jak i chorym, które otrzymają specjalistyczne porady. Kluczowe są dla nas pełna przejrzystość, transparentność, prywatność i dobrowolność. Dzięki aplikacji bezpieczni jesteśmy zarówno my, jak i nasze dane - mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. - Będziemy rozmawiać o funkcjonalnościach aplikacji z organizacjami branżowymi, ekspertami i innymi zainteresowanymi. Nic o Was, bez Was – dodaje. Na każdym etapie prac nad aplikację publikujemy jej kod źródłowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły. Chętnie dowiemy się, co możemy zrobić lepiej. Wystarczy do nas napisać na adres protego@mc.gov.pl.

ProteGO Safe można pobrać za darmo ze sklepu Google Play (użytkownicy smartfonów z systemem Android). W najbliższych dniach będzie dostępna także dla właścicieli urządzeń z systemem iOS.