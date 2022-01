Aplikacje do zakupu biletu autostradowego coraz popularniejsze. Autopay ma już milion użytkowników

autostrada, droga, fot. flo222, pixabay

Na początku stycznia system Autopay przebił barierę 1 mln zarejestrowanych użytkowników. Na niektórych odcinkach autostrad aplikacja ta odpowiada już za 20-25 proc. wszystkich transakcji.

Autopay to rozwiązanie pozwalające płacić za przejazd publicznymi i koncesjonowanymi odcinkami autostrad w Polsce. W styczniu 2020 roku z Autopay korzystało prawie 210 tys. osób, rok później było to już ponad 445 tys. osób, by w styczniu 2022 roku przekroczyć liczbę 1 miliona zarejestrowanych użytkowników.

Autostrady w Polsce z elektronicznym biletem

Od połowy 2019 roku dzięki Autopay kierowcy mogą automatycznie, bez zatrzymywania się przy bramkach, opłacać przejazdy na koncesjonowanych autostradach: AmberOne A1 (Toruń-Gdańsk) oraz A4 Katowice - Kraków. Od początku grudnia za pomocą Autopay, zintegrowanego z państwowym systemem e-TOLL, można także opłacać przejazdy na płatnych odcinkach autostrady A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica, zarządzanych przez GDDKiA.

Najwięcej przejazdów realizowanych z wykorzystaniem Autopay przypada na prywatne autostrady. Na A1 prowadzącej nad polskie morze już niemal co czwarty kierowca płaci za pośrednictwem aplikacji Autopay. Podobnie wygląda to na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Katowice.

Jak to działa?

Autopay to jeden ze sposobów płatności za autostrady, zarówno państwowe, jak i koncesjonowane. Aby korzystać z Autopay wystarczy pobrać aplikację i założyć swoje konto podając adres e-mail, numer telefonu i dane pojazdu (markę i numer rejestracyjny). Do aplikacji należy podpiąć kartę, z której będą pobierane środki za przejazd.

W przypadku państwowych autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica system sam w odpowiednim momencie odczytuje pozycję pojazdu i zaczyna naliczać opłatę. Kierowca nic nie musi robić, wymagane jest wyłącznie uruchomienie aplikacji. Opłata zostaje automatycznie pobrana po wyjeździe z danego odcinka autostrady. Z kolei podczas podróży koncesjonowanymi odcinkami A1 Toruń - Gdańsk oraz A4 Katowice - Kraków nie trzeba uruchamiać aplikacji, ani nawet mieć przy sobie telefonu, na który została ona pobrana. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban (tzw. videotolling). Opłata za przejazd pobierana jest po zakończonym przejeździe.

Dodatkowe funkcje

Autopay to nie tylko płatności za autostrady. Za pomocą aplikacji można także automatycznie opłacić dostęp do wybranych parkingów oraz usługę mycie auta na ponad 100 myjniach w całej Polsce. Wkrótce użytkownicy Autopay będą mogli także płacić automatycznie za paliwo na wybranych stacjach.

- Od początku zależało nam na wprowadzeniu maksymalnej wygody płacenia dla kierowców za usługi związane z przejazdami. Uznaliśmy, że to od łatwości onboardingu zależeć będzie popularność rozwiązania, stąd szeroka współpraca m.in. z bankami, która umożliwia klientowi włączenie usługi Autopay w kilka sekund. Naszym długofalowym celem jest, aby kierowca podróżujący z Polski lub do Polski z dowolnego kraju w Europie mógł zapomnieć o płatnościach i zakupić winietę/bilet autostradowy, paliwo czy parking w sposób w pełni automatyczny - komentuje Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay Mobility.