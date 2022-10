lekarz, badania, zdrowie, fot. darkostojanovic, pixabay

Doceniają naukę i innowacyjność. Mimo, że kuszą ich aplikacje wspierające zdrowie, nie rezygnują z kontaktu z lekarzem. Widzą też wartość rozwiązań cyfrowych dla zdrowia rodziców i dziadków. Oto oni: młodzi Polacy w raporcie „Barometr Bayer 2022”. Kreśli on obraz młodych ludzi świadomych problemów, ale też wiedzących jak korzystać z innowacji.

„Barometr Bayer“ jest dorocznym badaniem stanu świadomości Polaków na ważne społecznie tematy - zrównoważony rozwój, stosunek do nauki oraz do nowoczesnych rozwiązań w zdrowiu i rolnictwie. W tym roku badanie skupia się na szeroko dyskutowanych w przestrzeni publicznej tematach. Jednym z nich jest dbałość młodych Polaków o zdrowie, w tym korzystanie z różnorodnych aplikacji do monitorowania organizmu. Honorowy patronat nad badaniem objął United Nations Global Compact Network Poland.

W tym roku ta barwnie namalowana diagnoza, która zawsze skłania do żywiołowych dyskusji, portretuje pokolenie gotowe już za moment przejąć stery świata. Jak go urządzą i w jakiej kondycji pozostaną dzisiejsi 20-latkowie?

Zdrowie w oczach młodych

Młodzi Polacy są zgodni - warto dbać o siebie od małego i robić to przez całe życie – nie czekając do późniejszego wieku. Ponad połowa młodych Polaków deklaruje, że dla dobrej kondycji decydujące jest zdrowe odżywianie (choć do praktykowania go przyznaje się tylko jedna trzecia z nich). Dla młodych ważne jest zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu (49%), aktywność fizyczna (47%) i ograniczanie stresu (43%). Kobiety zdecydowanie bardziej od mężczyzn dbają o relaks i czas na sen. Co trzeci ankietowany docenia wagę regularnych badań lekarskich.

Młodzi chcą mieć kontakt z lekarzem, a 57 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że najlepszy jest bezpośredni kontakt, ale w pewnych wypadkach, np. wypisania recepty czy skierowania, można skorzystać z porady zdalnej. Co według badania „Barometr Bayer 2022“ robi dwudziestolatek, gdy potrzebuje porady lub informacji o swoim zdrowiu? Najwięcej – bo połowa – kontaktuje się z lekarzem, głównie na wizytę osobistą.

Aplikacje wspierające zdrowie

Młodzi Polacy przywiązują wagę do zdrowego trybu życia i korzystają z możliwości technologicznych: blisko dwie trzecie zainstalowało już w telefonie aplikację związaną ze zdrowiem czy ćwiczeniami. Młodzi doceniają motywującą rolę aplikacji (42%) i możliwość obserwowania jak parametry zdrowia zmieniają się w czasie (38%). Co czwarty dzięki nim jest zmotywowany do wykonania określonej aktywności.

Aplikacje to towarzysz aktywności młodych Polaków – pomagają w liczeniu liczby kroków (56%), kilometrów (44%), spalonych kalorii (37%), oceny jakości snu (32%), sprawdzenia tętna (31%) czy ciśnienia (14%). Niemal połowa respondentów przedstawia lekarzowi dane zebrane w ten sposób. Większość (69%) chciałaby, aby informacje na temat historii chorób i leczenia były dostępne w jednym miejscu.

Ponad połowa młodych Polaków jest przekonana o tym, że aplikacje w przypadku osób starszych mają sens. Młodzi wskazują, że aplikacje przypominają o zachowaniach prozdrowotnych – aktywności fizycznej, wzięciu leków, przyjmowaniu płynów. 43% młodych Polaków deklaruje, że ich rodzice i dziadkowie już przekonali się do korzystania z aplikacji, które monitorują kondycję i przypominają o zachowaniach prozdrowotnych.