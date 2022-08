Asus Polska z nową kampanią #ROG4Creators skierowaną do twórców

laptop, komputer, grafik, fot. Asus Polska

Trwa kampania #ROG4Creators realizowana przez polski oddział firmy ASUS. To już 4. odsłona kreatywnej akcji tej marki skierowanej do twórców różnych branż, którzy łączą kreatywność oraz zamiłowanie do gier. Tym razem skierowana jest do animatorów, ilustratorów i grafików. Kampania promowana jest wielokanałowo. Wsparli ją znani ambasadorzy, influencerzy, powstały spoty video, ruszyła kampania mediowa. W jej ramach powstały dwa bezpłatne konkursy, w których do wygrania jest nowoczesny sprzęt, szkolenia i vouchery. Kampania wizerunkowa ma być wkładem marki dla rozwoju młodych i kreatywnych osób z Polski.

Inicjatywa #ROG4Creators marki ASUS Republic of Gamers daje możliwość zaistnienia w branży oraz otwiera szansę do wygrania wartościowych nagród dla młodych i kreatywnych. Wcześniejsze edycje były dla grafików 3d, producentów gier i muzyki. Wspierane były przez znane nazwiska, w tym artystów oraz influencerów, byli nimi już m.in. RAU Performance czy Natalia Zamilska. Obecna 4. edycja projektu przygotowana jest z myślą o animatorach motion design oraz grafikach i ilustratorach.

- Rolą projektu #ROG4Creators jest wspieranie młodych twórców, którzy nie ukrywają zamiłowania do gier komputerowych, a bez motion design nie można wyobrazić sobie żadnej gry i jej produkcji. Akcja ma być impulsem do działania dla młodych twórców chcących zaistnieć w branży, a także dostarcza im zaplecze edukacyjne w postaci tutoriali i jest okazją do zgarnięcia nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu - mówi Marcin Czech z ASUS Polska.

Kampania promocyjna prowadzona jest wielokanałowo, a za jej produkcję i realizację odpowiada agencja reklamowa Neon Shake, która realizowała także poprzednie dwie odsłony projektu. Współpracuje przy tym z domem mediowym Media Choice i domem produkcyjnym Ikona.

– Akcję prowadzimy do dość wąskiej, ale znaczącej grupy, dlatego cała kampania promocyjna jest wielokanałowa z mocnym targetowaniem m.in. w social mediach, displayu, realizowane są działania PR, wyprodukowaliśmy spoty i merytoryczne tutoriale dla uczestników. Mamy także wsparcie znanych wśród animatorów i grafików ambasadorów. To wpływa na to, że to wartościowa i znacząca akcja marki ASUS Republic of Gamers dla twórców, tych mniej i bardziej zaawansowanych – mówi Mateusz Nawrocki, communications manager z Neon Shake, który odpowiada za produkcję i realizację kampanii.

Ambasadorzy i konkursy

Kampania podzielona jest na dwa konkursy. W pierwszym uczestnicy muszą stworzyć zgodnie z briefem animację motion design. W drugim konkursie zadaniem jest pokolorowanie pojedynczej klatki wygenerowanej na stronie konkursu, która na koniec akcji zostanie wykorzystana do stworzenia animacji poklatkowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Ambasadorami akcji zostali słynny w polskiej branży motion design Wojciech Magierski, założyciel kolektywu M4G SEMINARS kształcącego w obszarze animacji i grafiki, a także znany rysownik oraz ilustrator Łukasz Bagiński ,,Prozure". Każdy z nich promuje poszczególny konkurs i obydwoje przygotowali specjalne video tutoriale, a także materiały, które pomogą wykonać zadanie od początku do końca - te dostępne są na stronie konkursu. Udział w konkursach jest bezpłatnych i dla każdego.

