Asystent głosowy IKO. Ponad milion rozmów i 410 tys. użytkowników

Od momentu uruchomienia Asystent głosowy w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego przeprowadził już ponad 1 milion rozmów z klientami, obecnie jest to ok. 69 tys. dialogów miesięcznie. Odnotowano w nim też ponad 2 mln wypowiedzi użytkowników. Asystent ma już ponad 410 tys. unikalnych użytkowników. Na początku rozumiał ponad 70, a obecnie ponad 300 tematów rozmów i będzie ich sukcesywnie przybywać. Do tej pory żadna instytucja finansowa w Polsce nie uruchomiła asystenta głosowego z tak zaawansowanym zakresem realizowanych intencji użytkownika.

W sumie bankowa sztuczna inteligencja (Asystent głosowy IKO oraz voiceboty telefoniczne PKO Banku Polskiego) przeprowadziła już ok. 6,5 mln rozmów z klientami. Jeden z tych voicebotów odbiera 100 proc. połączeń na infolinii banku. Potrafi zrozumieć temat rozmowy i odpowiedzieć na pytanie klienta, przekierować go do właściwego konsultanta lub zrealizować operację bankową, np. zastrzec kartę.

Nowe funkcje

Od 14 września 2021 roku Asystent głosowy umożliwia skorzystanie z nowych narzędzi służących do analizy i zarządzania finansami osobistymi. Pierwsza funkcja umożliwia sprawdzenie, ile wydajemy na: zobowiązania kredytowe, płatności kartą, przelewy wychodzące, wypłaty z bankomatów i pozostałe płatności. Druga informuje, jak kształtuje się stan oszczędności na koncie. Obie umożliwiają wybór waluty, konta i okresu (obecny miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie 3 miesiące, ostatnich 6 miesięcy oraz ostatni rok), dla których ma zostać przeprowadzona analiza. Kwoty wydatków i oszczędności są prezentowane graficznie - w postaci wykresów (słupków) oraz podsumowania, które Asystent głosowy przekazuje w formie mówionej i tekstowej.

Przy pomocy Asystenta, oprócz analizy wydatków i oszczędności, można m.in. zrobić przelew zwykły do odbiorcy zdefiniowanego lub na numer konta, zrobić przelew na telefon, sprawdzić stan konta, przeszukać historię konta, doładować telefon, zapłacić BLIKIEM, spłacić kartę kredytową lub zmienić limity transakcyjne na karcie. Wspieranych przez asystenta funkcji będzie stopniowo przybywać. System wciąż się uczy i jeśli czegoś nie może obecnie wykonać to przenosi użytkownika do miejsca w IKO, gdzie wykona on operację bankową samodzielnie. Rozumie język naturalny i nie narzuca sposobu komunikacji, np. zlecając przelew można powiedzieć „zrób przelew do…” , ale też „pchnij kaskę…”.

Asystent został uruchomiony pilotażowo pod koniec maja 2020 roku. Wszyscy użytkownicy IKO, korzystający zarówno ze smartfonów z systemem operacyjnym Android jak i iOS, mogą używać voicebota od początku sierpnia 2020 roku. Użytkownik IKO nie musi instalować Asystenta – wystarczy kliknąć w animowaną ikonę chmurki dialogowej w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji. Natomiast liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 6 milionów. Od momentu uruchomienia w marcu 2013 roku użytkownicy logowali się do niej ponad 4,1 miliarda razy, wykonali 1 miliard transakcji na łączną kwotę 274 miliardów złotych.

