Automaty paczkowe Allegro. Pierwsze maszyny stanęły w dwóch miastach

automaty paczkowe, paczkomaty, fot. Allegro

Allegro rozpoczęło budowę sieci automatów paczkowych zasilanych zieloną energią. W Poznaniu i Warszawie właśnie stanęły cztery pierwsze urządzenia, a do końca tego roku ma ich być 1500. Własna sieć pozwoli Allegro zapewnić jeszcze szybsze i wygodniejsze opcje dostawy. Uruchomienie dostaw do zielonej sieci planowane jest jesienią, gdy zostanie ustawiona odpowiednia liczba automatów paczkowych. Automaty paczkowe Allegro zostały zaprojektowane tak, by dzięki ekologicznym rozwiązaniom, atrakcyjnemu wyglądowi oraz uwzględnieniu potrzeb różnych grup klientów, w tym osób niepełnosprawnych, wkomponować się w otoczenie.

Allegro zaprezentowało swoje pierwsze, przyjazne środowisku, automaty paczkowe. Rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać już jesienią tego roku.

Pierwszy automat paczkowy Allegro stanął na poznańskim Nowym Rynku, w pobliżu nowej siedziby Allegro. Kolejne trzy zlokalizowane są w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego.

- Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej. Obok tak podstawowych aspektów, jak bezpieczeństwo lokalizacji i bliskość klientów, bierzemy pod uwagę także względy środowiskowe oraz to, jak urządzenia komponują się z otoczeniem. Ponadto dbamy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bez problemu z nich korzystać - powiedział Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.

Własna sieć automatów paczkowych skróci czas dostawy, zwiększy wygodę oraz poprawi doświadczenie zakupowe na Allegro.

Obecnie aż 80% przesyłek zamawianych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, dzięki największej w Polsce sieci, liczącej ponad 31. tysięcy punktów odbioru i automatów paczkowych. Wraz rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Pierwszym etapem budowy własnej sieci punktów odbioru było uruchomienie Allegro Punktów, dzięki którym klienci mogą odebrać swoje przesyłki z 600 saloników Kolportera. W drugiej połowie roku firma planuje także uruchomienie usługi logistycznej dla sprzedających, która obejmie kompleksową obsługę zamówień - m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów. Darmowa dostawa z Allegro Smart! dostępna już w większości ofert, pozwala firmie udoskonalać ofertę tzw. ostatniej mili.

Allegro prowadzi konsultacje z ruchami miejskimi, organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami, ekspertami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego, aby zaprojektować sieć odpowiadającą na lokalne potrzeby.

Źródło: Allegro

Prognozy dla rynku e-commerce

Według raportu PwC1, za 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld złotych, co oznacza przyrost o średnio 12% rocznie. Firma Last Mile Experts2 szacuje zaś, że już w 2022 roku liczba przesyłek w Polsce przekroczy miliard. Trend ten mocno przekłada się na usługi związane z logistyką, ale nie pozostaje bez wpływu na krajobraz polskich miast. Dlatego plan uruchomienia przez Allegro własnej sieci automatów paczkowych był poprzedzony szeregiem spotkań, warsztatów i sesji dialogowych z przedstawicielami ruchów miejskich, organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami, ekspertami i władzami samorządowymi. Ponadto projekt realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju i wspiera klientów w zmniejszaniu śladu węglowego podczas dostawy produktów, które są zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023.

- Na wszystkie nasze inicjatywy biznesowe patrzymy przez pryzmat odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim organizacjom i osobom, które poświęciły swój czas, aby pomóc nas stworzyć rozwiązania, które szanują otoczenie i lokalnych mieszkańców. Mamy nadzieję, że wkrótce staną się one najlepszymi praktykami. Nasze automaty paczkowe będą zasilane z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i wyposażone w czujniki jakości powietrza, z których pomiarami będziemy się publicznie dzielić. Kluczowe są dla nas także kwestie hałasu i estetyki. Tam, gdzie to możliwe, przednia strona maszyny będzie pokryta roślinami o powierzchni ok. 10 metrów kwadratowych. Będziemy także, z lokalnymi władzami, poszukiwali lokalizacji, w których zainwestujemy w zielone ściany na budynkach. Tylko w tym roku stworzymy około 21 000 metrów kwadratowych zielonej przestrzeni, mówiąc bardziej obrazowo, to równowartość 3 boisk piłkarskich o standardzie FIFA. Ponadto przeprowadzimy szkolenia, aby podnosić jakość pracy kurierów oraz precyzyjnie oznaczymy miejsca rozładunku. Całkowicie zrezygnujemy z umieszczania reklam na automatach paczkowych. Odnośnie logistyki ostatniej mili i wspierania osób o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych, nasze ambicje sięgają znacznie dalej i już nie mogę się doczekać, aby podzielić się z Państwem szczegółami - mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.